Vierzehn Menschen starben beim Überqueren eines Cayucos aus Gambia, so der La Restinga-Bericht. Sechs Passagiere wurden per Hubschrauber evakuiert.

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Vierzehn Menschen starben während einer Überfahrt zu den Kanarischen Inseln. Ihre Leichen wurden am Freitag, den 27. November, im Hafen von La Restinga auf der Insel El Hierro an Bord gebracht, nachdem sie ihr Boot geschleppt hatten. Die Delegation der spanischen Regierung bestätigte die Bewertung nach der Volkszählung.

Ein Segelboot entdeckte den Cayuco, der etwa 72 Kilometer südsüdwestlich von La Restinga trieb und alarmierte die spanische Rettung. Sechs schwerkranke Personen wurden mit dem Hubschrauber evakuiert. Andere Passagiere wurden in ein Rettungsboot gebracht und am Hafen untersucht. Das Rote Kreuz meldete Fälle von Dehydration und Hypothermie.

Die Überlebenden sagen, dass sie Gambia verlassen haben

Überlebende erzählten dem Rettungsteam, dass sie Banjul zehn Tage zuvor verlassen hatten. Die Umstände, unter denen das Schiff treibend aufgefunden wurde, sind nicht bekannt. Die ersten während der Intervention veröffentlichten Überprüfungen waren vorläufig. Die Zahl von vierzehn entspricht der Zählung von Leichen nach der Ankunft in La Restinga.

Der spanische Rettungsdienst auf See kündigte psychologische Unterstützung für mobilisiertes Personal an. Die Intervention umfasste Rettungsmannschaften, die Guardia Civil und Gesundheitsteams, die im Hafen eingesetzt wurden.

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