Trump untersuchen: Die Schlacht nach den Midterms

Nach den Wahlen am 3. November bereiten die Demokraten Ermittlungen gegen die Trump-Regierung vor. Eine Initiative, die auf Pete Hegseth abzielt, könnte jedoch diese Woche zum scheidenden Kongress zurückkehren. Dieses Dossier unterscheidet die bereits eingereichten Entschließungen, die angekündigten Untersuchungen und die notwendigen Schritte für eine Entfernung. Es untersucht Familienangelegenheiten, Verträge, Epstein-Dateien und Bundesdaten sowie Einwände der Exekutive. Eine Wahlmehrheit reicht nicht aus, um die Anklage zu erheben oder eine Verurteilung im Senat zu garantieren.

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Die Ermittlungen gegen Trump treten nach den amerikanischen Wahlen am 3. November in eine neue Phase ein. Die Demokraten bereiten eine stärkere Kontrolle ihrer Verwaltung vor, während eine republikanische Initiative bereits auf Pete Hegseth abzielt. Am 8. November kündigte Hakeem Jeffries seine Unterstützung für die Anklage des Verteidigungsministers an. Aber weder diese Erklärung noch der demokratische Wahlsieg sind ein Elend. In Washington überschneiden sich mehrere Verfahren, mehrere Beamte und zwei Kalender.

Der erste Kalender ist sofort. Thomas Massie will seine Resolution gegen Hegseth einbringen, sobald die Vertreter nach Washington zurückkehren. Die zweite beginnt im Januar 2027, wenn die neuen gewählten Beamten ihr Amt antreten und die Kommissionen neu organisieren. Zwischen diesen beiden Fristen behalten die Republikaner die Befugnisse, die mit dem scheidenden Kongress verbunden sind. Die von künftigen Demokraten angekündigten Untersuchungen müssen daher von den bereits durchgeführten unterschieden werden.

Hegseth, erste Parlamentsveranstaltung nach der Wahl

Der genaueste politische Wandel fand am Sonntag, dem 8. November, statt. In einem Fernsehinterview sagte Jeffries, er würde für die Hegseth-Resolution stimmen. Es sieht eine Diskussion mit den demokratischen Vertretern am Dienstag vor, ohne zu behaupten, von allen eine Verpflichtung zu haben. Massie, gewählter republikaner von kentucky, plant, ihren ansatz bereits am montag, den 9 november, neu zu starten. Dies ist eine angekündigte Absicht, nicht das Ergebnis einer Abstimmung.

Diese Initiative wurde nicht erst mit Midterms geboren. Am 15. September hatte Massie acht Führer gegen den Verteidigungsminister vorgestellt. Seine offizielle Pressemitteilung und seine Intervention im Congressional Record ermöglichen es, seinen Inhalt zu überprüfen. Der Kern des Textes ist der Krieg gegen den Iran und die Beschränkungen, die der Exekutive durch die War Powers Resolution von 1973 auferlegt wurden.

Drei Häuptlinge bestreiten eindeutig den Ausbruch der Feindseligkeiten, ihre Fortsetzung trotz eines Antrags auf Austritt aus dem Kongress und ihre Fortsetzung über die geltend gemachten gesetzlichen Fristen hinaus. Die anderen beziehen sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung, Streiks auf mutmaßliche Drogenboote, mutmaßliche Repressalien gegen Senator Mark Kelly, die Operation in Venezuela und Operationen im Jemen. Dies sind die Vorwürfe von Massie, nicht die Schlussfolgerungen eines Gerichts.

Die Verwaltung bestreitet den Ansatz. Donald Trump verteidigte Hegseth und sagte, er wolle ihn behalten. Der Sekretär verurteilt ein politisches Zerstörungsunternehmen. Diese Antwort geht nicht auf die von den gewählten Vertretern aufgeworfenen Rechtsfragen ein. Es bestätigt jedoch, dass das Verfahren von der Exekutive abgelehnt wird, nicht ein angekündigter Rücktritt oder die Anerkennung der Tatsachen.

Die Debatte über Kriegsmächte hat eine zusätzliche rechtliche Schwierigkeit. Eine von beiden Kammern angenommene gleichzeitige Resolution wird dem Präsidenten nicht zur Unterzeichnung vorgelegt. Das UrteilINS gegen Chadha1983 schwächte die Mechanismen für den Kongress, Exekutivmaßnahmen ohne diesen Schritt zu ändern. Die Analysen des Congressional Research Service heben diese Schwierigkeit für Abschnitt 5 (c) der War Powers Resolution hervor. Der verbindliche Anwendungsbereich des Mechanismus bleibt umstritten.

Es wäre daher falsch, Massies Argument als endgültiges Recht zu wiederholen. Die Herausforderung dieses Abschnitts löst an sich keine anderen Probleme: Erstgenehmigung, Widerrufsfrist oder Durchführung von Operationen. Jeder Chef basiert auf einer separaten Rechtfertigung. Vertreter können sie separat diskutieren und sind nicht verpflichtet, die acht Anklagen als unteilbaren Block zu behandeln.

Eine verfahrenstechnische Abstimmung wäre noch keine Absetzung

Massie verwendet ein privilegiertes Verfahren, um das Hausmanagement zu zwingen, sich mit seiner Lösung zu befassen. Es geht darum, zu verhindern, dass es einfach ohne Prüfung bleibt. Eine Abstimmung zu provozieren bedeutet jedoch nicht, eine positive Abstimmung über die Vorwürfe zu erhalten. Insbesondere kann die Kammer beschließen, den Text zu streichen oder an den Ausschuss zu verweisen. Der genaue Wortlaut der den gewählten Vertretern vorliegenden Frage wird daher entscheidend sein.

Ein aktuelles Beispiel fordert diese Klarstellung. Am 15. September nahm das Haus einen Antrag an, in dem Trumps Resolution H.Res.1486 abgelehnt wurde. Der republikanische Stimmenrekord zeigt 232 Ja-Stimmen, 147 Nein-Stimmen und 47 Nein-Stimmen. Diese Wahl war weder eine Verurteilung des Präsidenten noch ein Senatsverfahren. Die unbestimmte Zählung aller Stimmen im Zusammenhang mit einer Absetzung führt zu einer irreführenden Interpretation der parlamentarischen Tätigkeit.

Für Hegseth wird die erste Frage sein zu wissen, was Massie tut, wenn der Kongress zurückkehrt. Die Entscheidung des Parlamentsmanagements, der Inhalt der Abstimmung und die gesammelte Unterstützung werden dann kommen. Jeffries öffentliche Kundgebung stärkt die Initiative politisch. Es ist nicht möglich, das Ergebnis dieser Etappen im Voraus bekannt zu geben, insbesondere in einer Versammlung, deren Zusammensetzung noch vor der Wahl steht.

Gegen Trump gibt es bereits Resolutionen

Die Formel « neues Verfahren der Entfernung » kann auch Vorwahltexte maskieren. Insbesondere hält das Regierungsregister H.Res.1575, eingereicht am 24. September von Steve Cohen und verwies auf die Justizkommission. Sie schlägt vor, Trump mit mehreren Fakten zu belasten. Seine Existenz ist sicher. Sie gilt nicht für die Annahme durch das Parlament.

Diese Unterscheidung ist bis zur Präsentation des Dokuments sichtbar. Der veröffentlichte Text enthält die Formulierung, dass der Präsident angeklagt ist, weil er die Entscheidung beschreibt, die der Autor von den Vertretern verlangt. Dieser normative Wortlaut bestätigt nicht, dass über diesen Beschluss abgestimmt wurde. Die offizielle Erklärung « Eingeführt im Haus » identifiziert eine vorgelegte Version, keine angenommene Entschließung.

Die Texte von Cohen und D’Al Green zeigen, dass der parlamentarische Druck der neuen Mehrheit vorausgeht. Sie zeigen nicht die Existenz einer kollektiven demokratischen Entscheidung, sofort ein drittes Präsidentenverfahren einzuleiten. In einem Interview am 5. November unterschied Robert Garcia die Untersuchungen, die er durchführen möchte, von der Aussicht auf eine neue Anklage gegen Trump. Er bestand auf verwendbaren Kontrollmitteln und auf der Senatsbarriere.

Drei Ebenen müssen daher getrennt werden: Ein Vertreter schlägt vor, zu zählen, eine Mehrheit beschließt schließlich, sie anzunehmen, und der Senat prüft die Anklage. Eine Unterstützungserklärung, ein vorgelegter Text und ein abgeschlossenes Verfahren sind keine drei gleichwertigen Arten, um dieselbe Situation zu beschreiben. Die konsultierten Dokumente legen Initiativen und Vorbereitungen fest, ohne eine Absetzung des Präsidenten zuzulassen, wie sie zu ihrem Ende verpflichtet ist.

Nicht alle Trump-Untersuchungen beginnen im Januar

Robert Garcia definierte seine Prioritäten am 3. November: die finanziellen Interessen der Präsidentenfamilie, die Praktiken großer Unternehmen, die Operationen des Department of Homeland Security und ICE sowie die Verarbeitung von Epstein-Dateien. Seine Pressemitteilung verwendet ein kontradiktorisches Vokabular. Dieses Vokabular drückt seine politische Position aus; es ersetzt nicht die erwartete Demonstration einer Untersuchung.

Am wichtigsten ist, dass der Mehrheitswechsel mehr Ressourcen für bereits unternommene Schritte bereitstellen könnte. Die gewählten Vertreter der Opposition können an die Verwaltungen schreiben, Dokumente anfordern und Berichte veröffentlichen. Die Leitung einer Kommission fügt die Kontrolle über ihr Programm, ihre Anhörungen und ihre Zwangsmittel innerhalb der Grenzen ihrer Befugnisse und Regeln hinzu. Der Wechsel von einem freiwilligen Antrag zu einer förmlichen Verfügung kann das Machtgleichgewicht verändern.

Die Differenz wird in dem gesuchten Dokument gemessen. Ein Brief kann fragen, warum ein Vertrag vergeben wurde. In einer Anhörung können die für die Entscheidung Verantwortlichen befragt werden. Interne Teile können ihre Reaktion mit der tatsächlichen Chronologie vergleichen. Keine dieser Handlungen allein beweist Bevorzugung. Ihre Artikulation erlaubt es uns jedoch, über eine Konfrontation öffentlicher Erklärungen hinauszugehen.

Familienangelegenheiten und Verträge, ein dokumentiertes Projekt

Die private Interessendatei enthält bereits formelle Anträge. Am 6. Oktober bat Garcia Jared Kushner um Informationen über die Investitionen von Affinity Partners und ihre Beziehung zu ihrer diplomatischen Rolle im Nahen Osten. Der Brief befasst sich mit einem möglichen Interessenkonflikt. Sie lässt nicht den Schluss zu, dass jede Investition ein Gegenstück zu einer US-Entscheidung ist.

Diese Frage ist konkret: Wer profitiert von einer Finanzoperation, wann und während welcher öffentlichen Verantwortung? Um eine problematische Verbindung herzustellen, müssen Beteiligungen, Verwaltungsentscheidungen, Börsen und geltende Regeln geprüft werden. Familiennähe kann eine erhöhte Kontrolle rechtfertigen. Sie entbindet die Betroffenen nicht von der Feststellung des Sachverhalts oder der Einholung von Erklärungen.

Ein weiterer Fall betrifft Vereinbarungen zwischen Trump und Anwaltskanzleien. Am 16. Oktober forderten Jamie Raskin, Richard Blumenthal und Adam Schiff die Weigerung von Kirkland & Ellis heraus, eine rechtliche Dienstleistungsverpflichtung zu klären. Ihr Ansatz bezieht das Haus und den Senat ein, noch bevor die neuen Mehrheiten installiert sind. Es veranschaulicht die Art der Anforderungen, die mit zusätzlichen Ressourcen repliziert werden könnten.

Diese Ermittlungen können private Unternehmen erreichen, ohne sie automatisch mit einem Verbrechen zu belasten. Ein Unternehmen kann Verträge, E-Mails oder Buchhaltungselemente halten, die für die Kontrolle einer öffentlichen Entscheidung relevant sind. Bei der Prüfung wird zwischen den beantragten Unterlagen, der Rolle des Inhabers und etwaigen Schlussfolgerungen unterschieden. Eine Anfrage vom Kongress zu erhalten, bedeutet keine Gebühr.

Epstein, Einwanderung und Bundesdaten

Epstein Case Management gehört zu den von Garcia angekündigten Prioritäten. Er wollte öffentliche Anhörungen und mehr Dokumente. Das Thema hat zwei verschiedene Fragen: die Handlungen der an Epsteins Verbrechen Beteiligten und wie die Behörden mit den verfügbaren Informationen umgegangen sind. Eine Untersuchung der zweiten weist die erste nicht automatisch einer in Archiven zitierten Person zu.

Die Veröffentlichung von Dokumenten wird sich auch mit dem Schutz der Opfer und den rechtlichen Anforderungen befassen müssen. Ein Name in einem Adressbuch, ein Zeugnis, eine Anklage und eine Gerichtsentscheidung haben unterschiedliche Beweiswerte. Für den Kongress besteht die Herausforderung darin, zu überprüfen, was beibehalten, kommuniziert oder beibehalten wurde, und dann auf welcher Grundlage zu erklären. Die Anhäufung von Dokumenten reicht ohne ihre Kontextualisierung nicht aus.

Bei der Einwanderung gibt es auch einen klaren parlamentarischen Hintergrund. Am 14. Januar, Robin Kelly eingereicht Resolution H.Res.996 gegen Kristi Noem. Sie führte unter anderem Hindernisse für die Kontrolle der Haftorte an. Dieser Text stellt einen Präzedenzfall dar. Es sollte nicht als Zwischeninitiative präsentiert werden, noch sollte es mit dem alten Ministerziel mit aktuellen Beamten verwechselt werden.

Garcia möchte sich auch mit DOGE-Aktivitäten und dem Zugang zu Bundesdaten befassen. In seinem Interview am 5. November stellte er Fragen zu den konsultierten Informationen und zu den Personen, die Zugang dazu hatten. Diese Fragen erfordern Zugangsprotokolle, Genehmigungen und administrative Antworten. Sie erlauben nicht, im Staat zu erklären, dass ein Datendiebstahl festgestellt wird.

Die Schlacht der Archive kann der der Zeugen vorausgehen

Am 29. Oktober baten Garcia und Raskin das Weiße Haus, die Gespräche des Präsidenten mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz zu bewahren. Ihr Brief folgte Informationen über Groks Einsatz einer Operation in Venezuela. Sie forderten auch ein Briefing über Erhaltungsregeln. Der überprüfbare Akt ist diese Forderung nach Bewahrung; Narrative zu militärischen Entscheidungen müssen noch untersucht werden.

Dies zeigt, warum eine Untersuchung manchmal weit vor einer spektakulären Anhörung beginnt. Wenn die gesuchten Gewerbe nicht erhalten bleiben, wird ihre Rekonstruktion schwieriger. Die gewählten Vertreter können daher beantragen, die Archive zu erhalten, ohne noch alle Fakten festgestellt zu haben. Ein solcher Antrag schützt die Möglichkeit einer späteren Kontrolle. Sie greift dem Inhalt der Dokumente oder dem, was sie zeigen werden, nicht vor.

Justizministerium bereitet Antwort vor

Am 7. November bat Trump das Justizministerium, sich die Demokraten anzusehen, die seine Verwaltung von Ermittlungen oder seiner Abschiebung bedrohen. Er beschrieb ihr Verhalten als kriminell, ohne Beweise für eine Straftat zu liefern. Am nächsten Tag nahm Minister Todd Blanche diese Kritik wieder auf. Diese Aussagen fügen den angekündigten Untersuchungen einen institutionellen Konflikt hinzu.

Die Frage ist nicht nur, wer die Anhörung abhalten wird. Das Justizministerium greift auch in Streitigkeiten über bestimmte Anträge des Kongresses ein. Wenn gewählte Beamte nach Dokumenten über die eigene Aktion des Ministeriums suchen, können die Positionen der beiden Institutionen unterschiedlich sein. Eine Androhung von Ermittlungen gegen Parlamentarier entbindet jedoch nicht die verfassungsmäßigen Kontrollbefugnisse des Kongresses.

Die Exekutive kann sich auf das Exekutivprivileg berufen, um bestimmte Mitteilungen zu schützen. Dieser Mechanismus wurde nicht mit Trumps zweiter Amtszeit geboren. Eine Stellungnahme der Rechtsabteilung des Ministeriums vom 20. Dezember 2024 verteidigt bereits den Schutz vor bestimmten parlamentarischen Sanktionen gegen einen Beamten, der eine Berufung des Präsidenten auf dieses Privileg respektiert. Dies ist die rechtliche Position der Exekutive, nicht eine allgemeine Ermächtigung, jede Zusammenarbeit zu verweigern.

Insbesondere haben die Kommissionen Zivilrechtsmittel, um die Gerichte zu bitten, eine einstweilige Verfügung zu erzwingen. Diese Verfahren werfen Fragen der Zuständigkeit, des legislativen Zwecks und des Privilegs auf. Sie können dauern. Während der Wahlerfolg ein Hebel ist, garantiert er nicht die sofortige Veröffentlichung von Fällen oder einen Gerichtskalender, der an den politischen Erwartungen ausgerichtet ist.

Das Haus wirft vor, der Senat kann entlassen

Die Verfassung teilt die Rollen. Die Kammer hat die Macht der Anklage, in der Regel durch eine Mehrheitsentscheidung ausgeübt. Der Senat hat die Macht zu urteilen. Eine Verurteilung erfordert die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Senatoren. Wenn die 100 Senatoren teilnehmen, sind 67 Stimmen erforderlich. Diese Schwelle unterscheidet sich von der, die ausreicht, um die Anordnung zu steuern.

Das Verfahren kann an den Präsidenten, den Vizepräsidenten und andere zivile Bundesbeamte gerichtet werden. Es wird nicht kollektiv eine Verwaltung als Misstrauensantrag des Parlaments rückgängig gemacht. Jedes Ziel, Führer und Stimme müssen identifiziert werden. Die Anklage gegen Hegseth wäre daher rechtlich nicht Trumps, auch wenn sie politische Konsequenzen für den Präsidenten hätte.

Der Senat verhängt in diesem Zusammenhang keine Gefängnisstrafe. Die konstitutionellen Konsequenzen betreffen die Funktion und möglicherweise den zukünftigen Zugang zu bestimmten Verantwortlichkeiten. Die strafrechtliche Verantwortung ist ein anderer Weg. Umgekehrt kann eine parlamentarische Untersuchung eine Reform- oder Haushaltsentscheidung informieren, ohne zu einer Anklage zu führen. Institutionelle Sanktionen sind nicht ihr einziges mögliches Ergebnis.

Die zu überwachenden Fristen

Die erste Ernennung ist die tatsächliche Wiederaufnahme des Massie-Ansatzes. Der vorgelegte Text, das gewählte Verfahren und die Abstimmung müssen überprüft werden. Der nächste betrifft die Organisation der demokratischen Mehrheit, ihrer Führer und Ausschusspräsidentschaften. Die neuen Mandate beginnen am 3. Januar 2027: Die November-Ankündigungen übertragen nicht sofort die Befugnisse des scheidenden Kongresses.

Die ersten Anfragen nach Dokumenten, Vorladungen und Antworten der Exekutive werden dann verwendet, um das wahre Ausmaß der angekündigten Kontrolle zu messen. Bei der Entfernung bleibt der Übergang von einer individuellen Absicht zu einem angenommenen Rechtsakt der entscheidende Maßstab. Bei den Untersuchungen werden die erhaltenen Dokumente und ihre Prüfung widersprüchlich sein. Die am Dienstag auf Hegseth angekündigte demokratische Debatte ist der nächste politische Schritt, der identifiziert wurde, noch nicht sein Ergebnis.

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