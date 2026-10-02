Sanaa Hamza wurde mit 76 von 96 Stimmen in den UN-Unterausschuss zur Verhütung von Folter gewählt. Der libanesische Kandidat wird von 2027 bis 2030 in diesem spezialisierten Mechanismus sitzen. Dieses Ergebnis bietet dem Libanon eine bemerkenswerte Präsenz in einer internationalen Menschenrechtsinstitution.

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Der Libanon hatte ein bemerkenswertes diplomatisches Ergebnis in einer internationalen Institution erreicht, die sich direkt dem Schutz von Personen widmete, die ihrer Freiheit beraubt waren. Die Nominierung von Dr. Sanaa Hamza erhielt 76 Stimmen von den 96 Vertragsstaaten, die an der Wahl des Unterausschusses der Vereinten Nationen zur Verhütung von Folter teilnahmen. Es wird diesem Gremium für den Zeitraum 2027-2030 dienen. Das Ergebnis war einer der Kandidaten, die bei der Wahl die breiteste Unterstützung erhielten, neben dem griechischen Kandidaten, der ebenfalls an der Spitze stand.

Die Zahl verdient besondere Aufmerksamkeit. Mit 76 von 96 Unterstützern brachte die libanesische Kandidatur fast vier von fünf stimmberechtigten Staaten zusammen. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Migranten begrüßte das Ergebnis und dankte den Ländern, die Sanaa Hamza unterstützten. Neben dem individuellen Erfolg ermöglicht die Wahl dem Libanon, vier Jahre lang in einem speziellen UN-Mechanismus zur Verhinderung von Folter und Misshandlung vertreten zu sein. Die Mission besteht nicht darin, Beirut in einem traditionellen diplomatischen Forum politisch zu vertreten. Sie betrifft unmittelbar die Bedingungen, unter denen Personen behandelt werden, denen ihre Freiheit entzogen wurde.

Eine Wahl mit besonders breiter Mehrheit

Die Abstimmung fand im Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf statt. Sanaa Hamza war der vom Libanon für den Zeitraum 2027 bis 2030 nominierte Kandidat. Sie erhielt 76 Stimmen von 96 Vertragsstaaten des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter, die an der Abstimmung teilnahmen. Die verfügbaren Ergebnisse bringen sie zuerst mit dem griechischen Kandidaten.

Die Partitur ist das erste bemerkenswerte Element der Wahl. Eine internationale Anmeldung hängt nicht allein von der Qualität des eingereichten Dossiers ab. Es erfordert auch diplomatische Arbeit mit Staaten mit Stimmrecht. Das Ergebnis zeigt daher, dass es der libanesischen Kandidatur gelungen ist, die unmittelbarsten politischen oder regionalen Allianzen weit zu überschreiten. Mit 76 Unterstützern konnte sie sich nicht allein auf die üblichen Beiruter Partner verlassen.

Auch das Außenministerium hat sich entschieden, sich auf diese Dimension zu konzentrieren. Er dankte den Staaten, die für den libanesischen Kandidaten gestimmt hatten, sowie denjenigen, die seine Kandidatur in der Vorwahlperiode unterstützt hatten. Diese Formulierung zeigt die diplomatische Arbeit, die erforderlich ist, um vor der Wahl eine Mehrheit zu bilden.

Dieses Ergebnis sollte jedoch nicht in eine allgemeine Abstimmung über die libanesische Menschenrechtspolitik umgewandelt werden. Staaten gewählte Mitglieder eines Fachgremiums. Die Unterstützung einer individuellen Kandidatur bedeutet nicht, dass 76 Regierungen die Situation libanesischer Gefängnisse oder nationaler Haftpraktiken bestätigt haben. Der Erfolg betrifft zunächst den Kandidaten und die diplomatische Fähigkeit des Libanon, seinen Vertreter zu wählen.

Eine Organisation, die sich eher der Prävention als der Reaktion auf Verstöße widmet

Der Titel des Unterausschusses vermittelt ein Verständnis der Art der Funktion. Die Organisation arbeitet unter dem Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter. Sein Ziel ist die Prävention. Es geht also nicht nur darum, zu reagieren, wenn ein Fall von Folter gemeldet wird oder wenn ein Fall öffentlich wird. Die Logik ist, die Bedingungen für Missbrauch zu reduzieren.

Dieser Ansatz stellt Orte des Freiheitsentzugs in den Mittelpunkt des Schemas. Prävention erfordert die Aufmerksamkeit auf Haftbedingungen, Schutzmaßnahmen für Personen, die ihrer Freiheit beraubt sind, und nationale Mechanismen zur Verhinderung von Missbrauch. Die Herausforderung besteht darin, den Schutz vor einem Verstoß wirksam werden zu lassen, anstatt sich ausschließlich auf Untersuchungen zu verlassen, die nach den Fakten eingeleitet wurden.

Für den Libanon gibt diese Dimension der Wahl einen besonderen Spielraum. Das Land nimmt nicht einfach einen Sitz in einer Generalistischen Kommission ein. Sanaa Hamza schloss sich einem Mechanismus an, dessen Arbeit direkt die Verhütung von Folter und Misshandlung betraf. Die Funktion erfordert daher einen technischen, rechtlichen und institutionellen Ansatz.

Die zur Verfügung gestellten Quellen beschreiben nicht das persönliche Programm, das Sanaa Hamza während seiner Amtszeit verteidigen will. Sie können auch nicht die spezifischen Fälle bekannt geben, an denen sie zwischen 2027 und 2030 arbeiten wird. Es wäre daher falsch, ihm Prioritäten zuzuweisen, die nicht im Korpus enthalten sind. Was festgelegt wird, ist seine Wahl, die Dauer seiner Amtszeit und die allgemeine Mission der Organisation, der er beitritt.

Das Ergebnis verleiht der libanesischen multilateralen Diplomatie Sichtbarkeit

Die Wahlen finden zu einer Zeit statt, in der die libanesische Diplomatie durch viel sichtbarere Themen mobilisiert wird: die Situation im Süden, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, der Wiederaufbau, die Beziehungen zu Syrien und die Suche nach wirtschaftlicher Unterstützung. Wahlen in technischen Gremien der Vereinten Nationen sind leichter auf den zweiten Platz zu kommen. Sie sind jedoch ein weiteres Maß für die Fähigkeit eines Landes, Einfluss im multilateralen System zu behalten.

Eine Kandidatur mit 76 Stimmen erfordert überzeugende Staaten aus verschiedenen Regionen und Empfindlichkeiten. Der Libanon kann ein solches Ergebnis kaum allein durch sein politisches Gewicht erreichen. Er muss sich auf das Profil des Kandidaten, die Arbeit seiner Diplomatie und die Beziehungen zu ausländischen Delegationen stützen.

Das Ergebnis ist daher in einem Kontext interessant, in dem interne Krisen den Eindruck erwecken können, dass die diplomatischen Kapazitäten des Landes vollständig von seinen Notfällen absorbiert werden. Die Genfer Abstimmung zeigt, dass eine libanesische Kandidatur immer noch eine sehr breite Koalition um einen spezialisierten Posten aufbauen kann.

Das Außenministerium hat die Wahl als Zeichen des Vertrauens in den Libanon präsentiert. Diese Lesart ist diplomatisch verständlich. Sie muss sich jedoch von der genauen Bedeutung des Stimmzettels unterscheiden. Die Staaten wählten Sanaa Hamza in ein Expertengremium. Der Umfang des Ergebnisses wird nun von seiner Arbeit in den vier Jahren seines Mandats abhängen.

Individuelle Verantwortung mehr als ein traditioneller politischer Sitz

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil ein Mitglied eines spezialisierten Menschenrechtsmechanismus nicht die gleiche Funktion wie ein Botschafter erfüllt. Das Mandat soll kein Forum für die Verteidigung der politischen Positionen der libanesischen Regierung werden. Ihr Zweck ist es, Folter und Misshandlung zu verhindern.

Dieser Unterschied verstärkt die Bedeutung der Wahl, anstatt sie zu verringern. Es bedeutet, dass der Kandidat sich jetzt in einem Kontext entwickeln muss, in dem Fachwissen und Unabhängigkeit des Urteils mehr zählen als gewöhnliche diplomatische Anweisungen. Das Prestige des ersten Ergebnisses wird daher nicht ausreichen. Die Glaubwürdigkeit des Mandats wird durch die Arbeit zwischen 2027 und 2030 aufgebaut.

Das Außenministerium selbst betonte diese Dimension, indem es Sanaa Hamza wünschte, einen wirksamen Beitrag zur Arbeit des Unterausschusses zu leisten und die internationalen Bemühungen zur Verhinderung von Folter, Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen zu verstärken. Das erklärte Ziel ist daher nicht auf das Vorhandensein eines libanesischen Namens im Körper beschränkt.

Das Mandat schafft auch Erwartungen. Je höher das Wahlergebnis, desto größer die anfängliche Legitimität des libanesischen Vertreters. Die 76 Stimmen bilden diplomatisches Kapital. Sie greifen der Bilanz, die vier Jahre später erstellt wird, nicht vor.

Folterprävention basiert auf nachhaltigen Mechanismen

Das Interesse des Unterausschusses liegt in einer einfachen Idee: Misshandlungen sind schwieriger zu verhindern, wenn Orte des Freiheitsentzugs undurchsichtig sind. Eine Präventionspolitik erfordert daher Mechanismen zur Überwachung der Haftbedingungen von Personen und zur Erkennung von Risiken, bevor sie zu schweren Verstößen werden.

Diese Logik geht über die Existenz von Gesetzen hinaus, die Folter verbieten. Das gesetzliche Verbot ist offensichtlich eine Grundlage. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch davon ab, wie die Institutionen in der Praxis arbeiten. Die Garantien, die einer Person ohne Freiheit geboten werden, die Möglichkeit der Kontrolle und das Vorhandensein von Meldeverfahren zählen ebenfalls.

Die Wahl eines libanesischen Experten in ein Fachgremium auf diesem Gebiet bietet daher die Möglichkeit, die Präsenz des Landes in internationalen Diskussionen über Präventionsmethoden zu stärken. Sie kann Libanon auch in die Lage versetzen, engen Kontakt zu den in anderen Staaten entwickelten Praktiken zu halten.

Die verfügbaren Quellen deuten jedoch nicht darauf hin, dass ein bestimmtes nationales Programm automatisch aus dieser Wahl resultiert. Ein individuelles internationales Mandat ersetzt nicht die Entscheidungen der libanesischen Behörden. Es sollten daher keine internen Konsequenzen zugeschrieben werden, die noch nicht angekündigt wurden.

Das Paradoxon eines internationalen Erfolgs angesichts der Herausforderungen der Inhaftierung

Die Wahlen finden auch statt, während das libanesische Justiz- und Gefängnissystem weiterhin unter starkem Druck steht. Nationale Debatten umfassen Überbevölkerung, Langzeithaft und das Amnestiegesetz. Innerhalb des Gendarmeriekommandos wurde sogar ein gemeinsamer Operationssaal eingerichtet, um Mechanismen für die rasche Umsetzung dieses Gesetzes vorzubereiten, wenn es die notwendigen verfassungsrechtlichen Schritte unternehmen soll.

Diese Akten sollten nicht mit der Wahl von Sanaa Hamza verwechselt werden. Es gibt keine Beweise dafür, dass ihre Kandidatur um das Amnestiegesetz herum aufgebaut wurde oder dass sie in seine Anwendung eingreifen muss. Ihre Koexistenz zeigt jedoch, dass die Frage des Freiheitsentzugs ein konkretes Thema im Libanon bleibt und keine rein internationale Frage.

Das Paradoxon verdient Aufmerksamkeit. Libanon genießt eine bedeutende Vertretung in einem internationalen Präventionsmechanismus, da es weiterhin darüber diskutiert, wie es mit seinen eigenen Haftproblemen umgehen soll. Dies entzieht dem Erfolg des Kandidaten nichts. Im Gegenteil, diese Situation erinnert daran, dass sich internationales Fachwissen und nationale Reformen gleichzeitig entwickeln können, ohne dass eines das andere ersetzt.

Die wirkliche Herausforderung wird darin bestehen zu sehen, ob diese internationale Präsenz im Laufe der Zeit dazu beiträgt, die libanesische Debatte über Prävention zu bereichern. Die Quellen vom 2. Oktober erlauben nicht, weiter zu gehen.

Eine Wahl, die zu einer Zeit kommt, in der die libanesische Justiz gesucht wird

Der nationale Kontext verstärkt auch die symbolische Tragweite der Wahl. Gerechtigkeit wird an mehreren Fronten gesucht: Amnestierecht, Finanzfälle, Verwaltungsstreitigkeiten und sensible politische Fälle. In einem solchen Umfeld ist die Frage des Schutzes von Personen, die ihrer Freiheit beraubt sind, von besonderer Bedeutung.

Die Verhinderung von Folter beschränkt sich nicht auf Gefängnisse nach Verurteilung. Es wirkt sich allgemeiner auf Situationen des Freiheitsentzugs und auf Mechanismen zum Schutz des Einzelnen vor Missbrauch aus. Daher sind die Qualität der Verfahren, die Kontrolle und die institutionelle Rechenschaftspflicht von wesentlicher Bedeutung.

Die Anwesenheit von Sanaa Hamza im Unterausschuss kann einen libanesischen Experten in direkten Kontakt mit internationalen Diskussionen zu diesen Themen bringen. Aber es wird immer Aufgabe der nationalen Institutionen sein, Grundsätze in konkrete Praktiken umzusetzen.

Diese Rollentrennung muss klar bleiben. Eine libanesische Vertreterin in einem internationalen Gremium hatte nicht die Macht, das nationale Gefängnissystem allein wegen ihrer Wahl zu reformieren. Sie kann sich an einem internationalen Mechanismus beteiligen, zu ihrem Fachwissen beitragen und die Präventionsbemühungen verstärken. Die Umsetzung hängt vom Staat ab.

76 stimmen, die auch einen job als kandidat bezeugen

Schließlich ermöglicht das Ergebnis, sich auf eine oft unsichtbare Dimension der Diplomatie zu konzentrieren: Kampagnen zur Wahl nationaler Kandidaten für internationale Organisationen. Diese Wahlen erfordern den Austausch mit diplomatischen Missionen, gegenseitige Unterstützung und eine Präsentation des Profils des Kandidaten gegenüber den Wahlstaaten.

Das Außenministerium dankte ausdrücklich den Ländern, die die Kandidatur vor der Wahl unterstützt hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Wahl vorbereitet und diplomatisch verteidigt wurde. Die erzielte Punktzahl zeigt, dass diese Kampagne zu einem viel höheren Ergebnis führte als eine Mindestmehrheit.

Für ein Land mit begrenzten diplomatischen Mitteln hat diese Art von Ergebnis einen besonderen Wert. Es zeigt, dass eine spezialisierte Anwendung erfolgreich sein kann, wenn sie ausreichend breit durchgeführt wird. Die Herausforderung besteht dann darin, diesen Wahlsieg in einen echten Einfluss innerhalb der Organisation zu verwandeln.

Der Zeitraum 2027-2030 wird daher wichtiger sein als die Abstimmung selbst. Die 76 Stimmen geben Sanaa Hamza einen bemerkenswerten Einstieg. Sie bilden noch nicht ihre Bilanz.

Ein vierjähriges Mandat, dessen Umfang an der geleisteten Arbeit gemessen wird

Die libanesische Präsenz im Unterausschuss wird 2027 beginnen und bis 2030 andauern. Diese Zeit ermöglicht Arbeiten, die nicht auf wenige Meetings beschränkt sind. Sie stellt den Kandidaten in einen ausreichend langen Zyklus, um an den Aktivitäten der Organisation teilzunehmen und im Rahmen ihres Mandats zu ihren Anweisungen beizutragen.

Für den Libanon wird sich das Interesse verdoppeln. Das Land ist weiterhin in einem wichtigen Menschenrechtsmechanismus der Vereinten Nationen vertreten. Es hat auch einen Staatsangehörigen in einer besonderen Eigenschaft in einem Bereich, der direkt mit Haft- und Präventionspolitik zusammenhängt.

Der Versuchung, die Wahl in einen abstrakten nationalen Sieg zu verwandeln, muss jedoch widerstanden werden. Der Wert eines internationalen Hauptsitzes hängt von seiner Verwendung ab. Die 76 von 96 Stimmen sind ein bemerkenswertes Ergebnis, weil sie das Ausmaß der erhaltenen Unterstützung zeigen. Der wahre Erfolg wird jedoch durch den Beitrag von Sanaa Hamza zur Arbeit des Unterausschusses bestimmt.

Die Genfer Abstimmung eröffnet also eine Periode, anstatt sie zu schließen. Libanon hat es geschafft, seinen Kandidaten mit einer der höchsten Punktzahlen bei den Wahlen zu wählen. Ab 2027 wird sich die Aufmerksamkeit von den Wahlergebnissen auf die Substanz des Mandats verlagern: Verhinderung von Folter, Beitrag zu internationalen Schutzmechanismen und Teilnahme an Arbeiten, deren Glaubwürdigkeit genau von ihrer Fähigkeit abhängt, nationale politische Überlegungen zu übertreffen.

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