Die Wirtschaftszone Tripolis präsentierte ihr zukünftiges Industrie- und Logistikzentrum in Saudi-Arabien. Das Treffen mit der Hafenbehörde umfasst die Prospektion in der Vorbereitung eines internationalen Verfahrens. Handel ist weder finanzielle Verpflichtung noch Vertrag. In den Spezifikationen werden die Verpflichtungen des Partners festgelegt.

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Die Sonderwirtschaftszone Tripolis stellte ihr Projekt für ein Industrie- und Logistikzentrum in Saudi-Arabien vor. Die Treffen, von denen die libanesische Behörde am 18. November berichtete, brachten ihren Präsidenten Hassan Dennaoui und seinen Amtskollegen der saudischen Hafenbehörde zusammen. Ziel war es, Partner vor einem internationalen Verfahren zu suchen, nicht einen Vertrag anzukündigen.

Libanesische Delegation in Saudi-Arabien empfangen

Hassan Dennaoui traf Suleiman Khalid Al-Mazrou, Präsident der saudischen Hafenbehörde, mit dem libanesischen Botschafter in Riad, Ali Qaranouh. Der Wirtschaftszonenbericht bezieht sich auf den Austausch über Hafenmanagement und Logistikentwicklung. Es wird nicht angegeben, ob die saudische Behörde selbst an dem Verfahren teilnehmen möchte.

Die Initiative zielte auch auf saudische Unternehmen ab, die in Logistik, Häfen und Industriegebieten tätig sind. Die Botschaft brachte libanesische Unternehmer im Königreich zusammen. Dieser Austausch zeigt, welche Arten von Akteuren die Behörde von Tripolis anziehen will. Sie geben nicht an, welche Gruppen das Projekt finanzieren, sich bewerben oder miteinander verbunden sind.

Was würde einem privaten Partner anvertraut werden

Die Wirtschaftszone sucht einen Partner, der in der Lage ist, das zukünftige Zentrum zu entwickeln und zu betreiben. Diese Mission ist nicht mit der Verwaltung des Hafens von Tripolis verwechselt, die bereits in Betrieb ist. Das wirtschaftliche Interesse des Zentrums liegt in seiner Nähe zum Hafen: Industrieaktivitäten und logistische Dienstleistungen können in der Nähe des Warenflusses eingesetzt werden. Aber die Nähe der beiden Einrichtungen allein sagt nichts über die Kosten, Anschlüsse oder Zugangsbedingungen aus, die Unternehmen finden werden.

Diese Suche nach einem Betreiber folgt der am 17. September von der Behörde der Zone angekündigten Entscheidung. Ihr zufolge genehmigte der Ministerrat die Studien des Zentrums und genehmigte ein internationales Qualifizierungsverfahren. Die Vorqualifikation wird verwendet, um Kandidaten auszuwählen, die die Kapazitätskriterien erfüllen; Es weist ihnen das Projekt nicht zu. Angebote, dann die Wahl eines Inhabers und die Unterzeichnung eines Vertrags, sind verschiedene Schritte.

Der offizielle Aufruf wird der nächste Meilenstein sein

Der Bericht vom 18. November präsentiert den Wettbewerb erneut als einen Schritt nach vorne. Es gibt kein festes Datum, finanzielle Bedingungen oder Liste der Kandidaten. Um den Umfang der Prospektion zu bewerten, müssen die Verfahrensdokumente angeben, was der Partner aufbauen oder betreiben muss, die Dauer seiner Verpflichtungen und die Aufteilung der Kosten auf öffentliche Akteure. Diese Elemente werden es auch ermöglichen, einen Antrag, einen Vertrag und eine Investition, die tatsächlich in Tripolis getätigt wurde, zu unterscheiden.

Archivfoto: Hafen von Tripolis in El Mina 1934. Armée du Levant, Institut français du Proche-Orient, fonds Ifpo 22789, License Open 1.0. Das Foto zeigt das aktuelle Projekt nicht.

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