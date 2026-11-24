Am 24. November haben die libanesische und die französische Kommission für auswärtige Angelegenheiten in Beirut vereinbart, ihren Austausch zu verstärken und Besuche zu organisieren, so Fadi Allamé. Die libanesischen Abgeordneten forderten Paris auf, seine Arbeit im Sicherheitsrat fortzusetzen. Es wurde kein neues UNIFIL-Mandat angekündigt.

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Der libanesische und der französische Auswärtige Ausschuss wollen ihren Austausch verstärken und neue Besuche organisieren. Fadi Allamé, der Vorsitzende der libanesischen Kommission, kündigte am Dienstag, dem 24. November, nach ihrem Treffen in Beirut an. Die libanesischen Abgeordneten forderten Frankreich auf, ein Vakuum nach der UNIFIL zu vermeiden. Es wurde kein neues UN-Mandat angekündigt.

Besuche zwischen den beiden Kommissionen

Fadi Allamé begrüßte zunächst französische Parlamentarier im Namen des Sprechers des Hauses, Nabih Berry. Die Delegation traf sich dann mit dem libanesischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Migranten. Der libanesische Abgeordnete unterschied die beiden Momente in seinem Bericht am Ende der Sitzung.

Zur Delegation gehörten Carole Guillerm, Pierre Pribetich und Jean-Paul Lecoq, alle drei Mitglieder des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der Nationalversammlung. Die von Allamé angekündigten konkreten Folgemaßnahmen bleiben parlamentarischer Natur: Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen und Austauschbesuche. Sie hat kein Datum oder Programm für einen solchen Austausch angegeben.

Die Abgeordneten erörterten auch Finanzreformen, die Frage der Verluste im Finanzsystem und Diskussionen mit dem Internationalen Währungsfonds. Der Vorsitzende der Kommission nannte die Binnenvertreibung im Libanon und die Anwesenheit syrischer Flüchtlinge als weitere Themen. Er kündigte keine Abstimmung oder finanzielle Vereinbarung am Ende des Treffens an.

Ein Antrag nach Paris, ein UN-Beschluss

In Bezug auf den Südlibanon bestand die libanesische Kommission auf der Unterstützung der Armee, der staatlichen Behörde an der Grenze und der Notwendigkeit, ein Vakuum nach dem Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon zu vermeiden. Allamé zufolge forderten seine Mitglieder Frankreich auf, seine Maßnahmen im Sicherheitsrat fortzusetzen, um die Nachfolgeregelungen für die Mission festzulegen.

Bei einer separaten Anhörung in Baabda argumentierte Präsident Joseph Aoun, dass eine mögliche Ersatztruppe unter UN-Befugnis gestellt werden sollte. Er schlug vor, dass die Resolution 1701 als Rahmen beibehalten, aber erforderlichenfalls angepasst werden sollte. Das ist die vom libanesischen Präsidenten festgelegte Position, nicht eine französische Verpflichtung oder eine Entscheidung des Sicherheitsrates.

Premierminister Nawaf Salam empfing die drei Abgeordneten separat in Anwesenheit von Botschafter Patrick Durel. Das Interview konzentrierte sich auf die Kontinuität einer UN-Präsenz und Regierungsreformen. In einem anderen Treffen sagte Außenminister Youssef Rajji, die Arbeit an der Weiterverfolgung der Mission gehe weiter.

Der Kalender der Vereinten Nationen hat sich infolge dieses Austauschs nicht geändert. Mit der Resolution 2790 endet das Mandat der UNIFIL am 31. Dezember 2026. Der Abzug des Personals muss dann über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erfolgen. Ein Austausch von Besuchen zwischen Mitgliedern hat keinen Einfluss auf diesen Zeitplan oder die Bedingungen für eine mögliche neue Mission.

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