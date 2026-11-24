Der Tarier der Wiesen ist der Vogel des Jahres 2027 von BirdLife Schweiz, nach einer öffentlichen Abstimmung. Dieser kleine Migrant nistet auf dem Boden, wo ein früher Mäher Nester zerstören kann. Schweizer Konservierungsexperimente zeigen, warum der Schutz einer ganzen Prärie wichtiger ist als die Erhaltung nur eines Nestes.

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BirdLife Schweiz gab am 24. November das Ergebnis seiner öffentlichen Abstimmung bekannt: Der Tarier der Wiesen ist der Vogel des Jahres 2027. Dieser Migrant nistet auf dem Boden in den Prärien. Sein Rückzug zeigt, warum für Vögel in diesen Umgebungen das Datum des Mähens so viel zählt wie die verfügbare Grasoberfläche.

Die Öffentlichkeit stimmte vom 1. bis 31. Oktober ab. Vier Vögel der blühenden Prärien waren auf der Flucht: der Tarrier der Wiesen, das Pipit der Bäume, die Wachteln der Weizen und die Weite des Besens. BirdLife Switzerland, das seit 2001 einen einjährigen Vogel ausgewiesen hat, verleiht ihm damit eine Bewusstseinsrolle. Diese Unterscheidung ändert nichts am Erhaltungszustand der Art.

Der Tarier der Wiesen hebt seine Jungen zu Boden

Der Tarier der Wiesen ()Saxicola rubetra) jagt Insekten von einem hohen Punkt, wie ein Stamm oder Zaun Pfosten. Aber er baut sein Nest nach unten. Nach dem Verlassen des Nestes verbringen die Jungen noch einige Tage in der Vegetation, bevor sie fliegen können, so BirdLife Schweiz. Ein Beil zu diesem Zeitpunkt kann ein Nest zerstören, auch wenn die Jungen nicht mehr im Nest sind.

BirdLife schätzt die Schweizer Bevölkerung auf 6.000 bis 9.000 Paare und sagt, dass sie immer noch rückläufig ist. Der Tarrier ist auf der Schweizerischen Roten Liste der Zuchtvögel als gefährdet eingestuft. Es hat sich fast vollständig aus dem Plateau zurückgezogen und geht auch in den Bergen zurück. Die Schweizer Ornithologische Station beschreibt die gleiche Verschiebung in Richtung Jura und Alpen. Es stellt fest, dass Bewässerung, Düngung und früheres Mähen sich jetzt in das Höhengrasland verwandeln, von dem die Art abhängt.

Warum eine ganze Prärie schützen

Der Schutz eines gefleckten Nestes kann verhindern, dass die Maschine darüber hinweggeht. Die Swiss Ornithological Station zeigt jedoch die Grenzen dieser Lösung auf, wenn Grasland dauerhaft seine Blumen und Insekten verliert. Arbeiten im Conches Valley und Lower Engadin kombinieren stabile oder zunehmende Zahlen mit großen, schlecht befruchteten, unbewässerten und weitgehend spät geernteten Gebieten. Die Schwelle von mindestens 60 % der spät gemähten Flächen betrifft die Sektoren, die von diesen Projekten untersucht oder ins Visier genommen werden. Dies ist kein einheitlicher Zeitplan für alle Schweizer Prärien.

In mehreren Sumpfgebieten in Schwytz Township berichtet BirdLife, dass im Rahmen einer 2016 durchgeführten Arbeit mit Bauernhöfen, kantonalen Diensten und Freiwilligen mehr als 18 Hektar Land geräumt wurden. Die Partner haben auch in einigen Bereichen die Feuchtigkeit wiederhergestellt und späte Mähverträge abgeschlossen. Dieses Programm geht der Abstimmung voraus: Der Titel von 2027 hebt bereits erlebte Maßnahmen hervor, ohne allein eine Erholung der nationalen Bevölkerung zu zeigen.

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