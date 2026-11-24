Die am 5. November veröffentlichten Konten unterscheiden die Emirates Group von der Fluggesellschaft. Sie sind sechs Monate bis zum 30. September geschlossen, gekennzeichnet durch reduzierten Verkehr und einen Anstieg der teilweise amortisierten Kraftstoff. Die Ergebnisse beschreiben nicht den täglichen Status von Flügen oder ihren jährlichen Ausblick.

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Die von Emirates am 5. November 2026 veröffentlichten Ergebnisse messen die Kosten eines gestörten Semesters, nicht die tägliche Situation der Flüge im November. Allein für das Unternehmen erreichte der Gewinn nach Steuern in den sechs Monaten zum 30. September 3,3 Milliarden Dirham, ein Rückgang um 66%. Die Gruppe, zu der auch dnata gehört, hat 3,6 Milliarden.

Traffic sinkt mehr als Einnahmen

Zwischen April und September beförderte Emirates 21,8 Millionen Passagiere, ein Rückgang von 22% innerhalb eines Jahres. Seine Einnahmen fielen um 13% auf Dirham 56,9 Milliarden. Zum 30. September meldete das Unternehmen 91% seines Netzwerks vor regionalen Störungen.

Diese Indikatoren sind nicht austauschbar: Ein neues Ziel bedeutet nicht, dass alle seine Frequenzen oder Passagiere zurückgekehrt sind. Daten von einem einzigen Unternehmen messen auch nicht die Aktivität des gesamten Flughafens von Dubai.

Kraftstoff, ein teilweise gedämpfter Schock

Nach dem Halbjahresabschluss stiegen die Treibstoffausgaben vor der finanziellen Deckung um 60 Prozent. Gewinne von 7,1 Milliarden Dirhams aus diesem Risikomanagement reduzieren den Nettozuwachs auf 13%. Das Unternehmen bleibt daher trotz des Rückgangs seiner Geschäftstätigkeit ein Begünstigter.

Die finanzielle Deckung soll das Risiko von Preisänderungen verringern. Es geht nicht um Stornierungen oder Umwege. Ebenso wird ein Buchhaltungsgewinn nicht mit verfügbarem Bargeld verwechselt: Diese beiden Maßnahmen beantworten unterschiedliche Fragen.

Diese Überprüfung dokumentiert einen abgeschlossenen Zeitraum. Es allein sieht nicht das Jahresergebnis vor, gewährleistet die Aufrechterhaltung eines Fluges oder bietet eine spezifische Wirkung auf Flüge nach Beirut.

Archivfoto: Airbus A380 Emirates A6-EUW in Auckland, 8. Mai 2026, unabhängig von einer Account-Publishing-Szene. Umedha Hettigoda, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Foto ohne redaktionelles Dressing.

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