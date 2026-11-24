Am 24. November 1989, zwei Tage nach der Ermordung von René Moawad, wählten die Abgeordneten Elias Hraoui nach Chtaura. Neun Jahre später übergab er die Präsidentschaft an Émile Lahoud im Baabda-Palast. Zwischen den beiden Szenen hat die Präsidentschaft mehrere temporäre Sitze vor dem Umzug in den Palast.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 24. November 1989, zwei Tage nach der Ermordung von René Moawad, wählten Abgeordnete in Chtaura Elias Hraoui. Neun Jahre später, Tag für Tag, übergab er die Präsidentschaft an Émile Lahoud im Baabda-Palast. Émile Lahoud wurde am 15. Oktober gewählt. Diese beiden Szenen erzählen von der Verdrängung von Institutionen während und nach dem Krieg.

Präsident in Bekaa gewählt

Am 24. November 1989 wählte das Parlament den Abgeordneten für Zahlé Elias Hraoui als Nachfolger von René Moawad, der am 22. November in Beirut ermordet worden war. Die gewählten Vertreter versammeln sich in Bekaa, im Park Hotel in Chtaura nach den Archiven der Hraoui-Präsidentschaft. Diese Wahl des Ortes ist keine Zeremonie, die in ein bereits befriedetes Land verlegt wurde. Die Macht bleibt umstritten und General Michel Aoun besetzt immer noch den Baabda-Palast an der Spitze der Militärregierung, die am Ende der Amtszeit von Amine Gemayel gebildet wurde.

Hraoui kennt bereits die Institutionen, an die er sich wendet. 1972 zum Abgeordneten gewählt, leitete er den parlamentarischen Landwirtschaftsausschuss und wurde 1980 zum Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr ernannt. Bei seiner Wahl zum Präsidenten ging es nicht darum, den im Oktober in Taif vereinbarten Text neu zu verhandeln. Es soll nach dem Tod des ersten in diesem Rahmen gewählten Präsidenten weiterverfolgt werden, während das Versöhnungsprojekt weiterhin umstritten ist.

In der von der libanesischen Präsidentschaft gehaltenen Vereidigungsrede stellt Hraoui seine Amtsübernahme als Fortsetzung der Arbeit seines Vorgängers dar. Sie stellt die Wiederherstellung der staatlichen Autorität und die Rückkehr der Vertriebenen zu den Zielen. Dies sind politische Verpflichtungen, keine Sachlage: Verfassungsreformen, die vom Abkommen von Taif inspiriert wurden, werden erst im September 1990 stattfinden.

Präsidentschaftsämter kehren nicht sofort zu Baabda zurück

Die Wahl gibt Hraoui nicht die Schlüssel zum Palast. Nach der Chronologie der libanesischen Präsidentschaft zog er zuerst in eine Kaserne in Abdullah, in die Bekaa und dann zu einer vorübergehenden Belagerung in Ramlet al-Baida in Beirut. Auch nach Michel Aouns Abreise von Baabda am 13. Oktober 1990 zog er nicht in den Palast: Das Gebäude wurde schwer beschädigt und muss rehabilitiert werden. Hraoui ließ sich dort erst im Juli 1993 nieder.

Es ist daher notwendig, drei Phasen zu unterscheiden: die Wahl, die die Präsidentschaft vorsieht, die Aufnahme eines Teils der Reformen von Taif in die Verfassung und die Rückkehr in die üblichen Räumlichkeiten. Die Chronologie der Präsidentschaft macht diese Lücke sichtbar. Eine Wahl kann die Kontinuität einer Funktion wiederherstellen, ohne dass die Institutionen sofort an ihren normalen Platz zurückkehren oder funktionieren.

Neun Jahre später findet der Transfer im Palast statt

Die Amtszeit des Präsidenten sollte nicht neun Jahre dauern. Im Oktober 1995 änderte das Parlament Artikel 49 der Verfassung und verlängerte die derzeitige Amtszeit um drei Jahre. Die Präsidentschaft hat den 23. November 1998 als letzten Tag ausgewählt. Am nächsten Tag, am 24. November, übergab Hraoui den Palast seinem gewählten Nachfolger Émile Lahoud und verließ Baabda.

Zwischen den beiden Daten wird die Änderung an der Stelle gelesen. 1989 wurde ein Präsident in ein Hotel in La Bekaa gewählt, aber er konnte kein Amt im Palast übernehmen. 1998 erhielt er seinen Nachfolger. Die zweite Szene löscht nicht die Kontroversen um das Mandat oder die Fragen, die durch das Abkommen von Taif offen geblieben sind. Es zeigt, was erstere noch nicht erlaubt hatten: eine Übertragung von Macht an die Präsidentschaft.

Cover: Panorama von Zahlé, wo Elias Hraoui am 17. April 2010 zum Abgeordneten gewählt wurde. Das Foto zeigt weder Chtaura noch die Sitzung von 1989. Guillaume Piolle (Eusebius) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Boxen und Dressing Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews