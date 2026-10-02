Öffentliche Verkehrsmittel: 1.450,8 Milliarden Pfund, um den Kraftstoffschock für drei Monate einzudämmen

Die libanesische Regierung mobilisiert 1.450,8 Milliarden Pfund, um die Fahrer des öffentlichen Verkehrs für drei Monate angesichts der Treibstofferhöhungen zu unterstützen. Diese vorübergehende Hilfe zielt darauf ab, den Schock für die Berufstätigen und Nutzer einzudämmen, ohne eine Strukturreform des kollektiven Verkehrssystems im Libanon darzustellen.

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Nawaf Salams Regierung hat beschlossen, zu mobilisierenlibanesische pfund 1,450,8 milliardenunterstützung der Fahrer des öffentlichen Personenverkehrs für drei Monate. Die vom Ministerrat am 1. Oktober 2026 angenommene Maßnahme reagiert unmittelbar auf den Anstieg der Kraftstoffkosten. Sie erfolgt in Form einer zusätzlichen Mittelausstattung für das Haushaltsgesetz 2026 und zielt darauf ab, die unmittelbaren Folgen höherer Energiepreise für einen Sektor zu begrenzen, dessen Kosten sich direkt auf die tägliche Bewegungsfreiheit der Bevölkerung auswirken.

Die Entscheidung ist vor allem eine Notmaßnahme. Ihre Laufzeit ist ausdrücklich auf drei Monate begrenzt. Er reformiert nicht die Organisation des öffentlichen Verkehrs oder die Struktur der Kraftstoffpreise. Es soll verhindern, dass ein Energieschock zu einem weiteren starken Anstieg der Transportkosten führt. Gleichzeitig änderte die Regierung das tägliche Reisegeld für Arbeitnehmer. Die beiden Entscheidungen zeigen die gleiche Besorgnis: Der Energiepreis ist schwer genug geworden, um den Staat zu zwingen, sowohl bei Verkehrsfachleuten als auch bei Arbeitnehmern zu intervenieren, die täglich ihren Arbeitsplatz besuchen müssen.

Über 1.450 Milliarden US-Dollar an Soforthilfe

Der Ministerrat genehmigte die Eröffnung einer zusätzlichen Mittelausstattung von1.450 milliarden und 800 millionen libanesische pfundim Haushalt 2026. Mit diesem Betrag sollen Fahrer des öffentlichen Personenverkehrs für drei Monate unterstützt werden. Als Rechtfertigung wird der Anstieg der Kraftstoffpreise angeführt, der zu einer direkten Belastung für den täglichen Betrieb von Fahrzeugen geworden ist.

Der vorübergehende Charakter der Maßnahme ist von wesentlicher Bedeutung. Der Staat führt in den verfügbaren Elementen kein neues dauerhaftes System der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs ein. Stattdessen kauft sie einen Zeitraum von drei Monaten, in dem der Sektor in der Lage sein muss, den Anstieg seiner Ausgaben leichter zu absorbieren. Diese Unterscheidung ermöglicht es uns, sowohl die Nützlichkeit als auch die Grenze des Geräts zu verstehen. Temporäre Hilfe kann eine unmittelbare Krise verhindern. Sie kann die Stabilität des Sektors nicht garantieren, wenn die Preise nach seinem Auslaufen hoch bleiben.

Quellen vom 2. Oktober 2026 geben nicht die genaue Formel an, nach der 1.450,8 Milliarden Dollar unter den Empfängern verteilt werden. Sie geben auch nicht die endgültige Anzahl der betroffenen Fahrer, den individuellen Beihilfebetrag oder die genaue Häufigkeit der Zahlungen an. Es wäre daher falsch, aus nicht verfügbaren Daten einen Durchschnittswert pro Fahrer zu berechnen. Der Gesamtbetrag und der Dreimonatszeitraum werden festgelegt. Detaillierte Verteilungsvereinbarungen sind nicht im Korpus enthalten.

Dieser Mangel an Präzision wird einer der ersten Punkte sein, die überwacht werden müssen. Ein großer Finanzrahmen hat nur dann eine reale wirtschaftliche Wirkung, wenn sein Auszahlungsmechanismus schnell, identifizierbar und ausreichend transparent ist, um sicherzustellen, dass die Beihilfe die betreffenden Berufsangehörigen tatsächlich erreicht.

Kraftstoff macht jetzt einen zentralen Teil der Transportkosten aus

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die Struktur der Kraftstoffpreise selbst im Mittelpunkt einer Debatte steht. Vertreter des Sektors berichten, dass eine Gasplatte im Libanon zu einem Preis von etwa$23einschließlich Versand und Versicherung. Zu dieser Summe addieren sich mehr als6 usdbei Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten wird der vom Staat gezahlte Steuerbetrag, einschließlich Steuern und Mehrwertsteuer, berücksichtigt, bevor der Transport von einführenden Unternehmen zu Tankstellen berücksichtigt wird.

Diese Struktur erklärt, warum sich jeder Anstieg des Kraftstoffs in der Wirtschaft schnell ausbreitet. Für einen professionellen Fahrer ist Benzin oder Diesel keine gelegentliche Ausgabe. Dies sind die täglichen Produktionskosten. Je mehr ein Fahrzeug fährt, desto mehr wirkt sich die Preisvariation pro Liter direkt auf die Rentabilität des Unternehmens aus.

Der Profi hat dann nur wenige Möglichkeiten. Es kann einen Teil des Anstiegs absorbieren und sein Einkommen reduzieren. Es kann seine Tarife erhöhen und die Kosten auf die Passagiere übertragen. Es kann auch seine Aktivität reduzieren, wenn bestimmte Rennen nicht ausreichend profitabel werden. Jede dieser Antworten hat wirtschaftliche und soziale Folgen.

Genau diesen Mechanismus will die Regierung um drei Monate verlangsamen. Indem er die Fahrer unterstützt, versucht er zu verhindern, dass der gesamte Schock sofort auf die Passagiere übertragen wird. Die Quellen geben jedoch nicht an, ob die Beihilfe mit einer Tarifverpflichtung einhergehen wird. Es wäre daher verfrüht zu behaupten, dass sie allein Stabilität garantiert.

Die Regierung weigert sich, das Problem mit einer allgemeinen Senkung der Steuern zu lösen

Bei der Kraftstoffdebatte geht es nicht nur darum, den Fahrern zu helfen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die auf den Endpreis erhobenen Abgaben zu senken. Das Thema wurde öffentlich angesprochen, insbesondere im Rahmen einer300.000 £auf Benzin. Vertreter der Händler stellten die Fähigkeit der Regierung in Frage, diese Belastung zu beseitigen.

Die Schwierigkeit liegt im Haushalt. Eine allgemeine Steuersenkung kommt allen Kraftstoffverbrauchern zugute, reduziert aber gleichzeitig die Staatseinnahmen. Gezielte Hilfe kostet auch öffentliche Gelder, kann sich aber theoretisch auf die Kategorien konzentrieren, die die Regierung als am stärksten gefährdet ansieht.

Die Wahl des 1 450,8 Milliarden Kredits zeigt, dass die Exekutive zumindest sofort eine gezielte Kompensation für den öffentlichen Verkehr statt einer generellen Abschaffung der Abgaben befürwortet. Dieser Ansatz bewahrt einen Teil der Kraftstoffeinnahmen und nutzt das Budget, um die Auswirkungen auf einen bestimmten Sektor zu reduzieren.

Es erzeugt jedoch ein offensichtliches Paradoxon. Der Staat erwirtschaftet Einnahmen aus Kraftstoffen und mobilisiert einen Teil seiner Mittel, um die Folgen höherer Kraftstoffpreise auszugleichen. Diese Logik kann als vorübergehende Maßnahme verteidigt werden. Es wird schwieriger zu erhalten, wenn es auf unbestimmte Zeit weitergeht.

Fahrerunterstützung schließt sich neuer Mitarbeiterbeförderungszulage an

Die Regierung handelte nicht isoliert mit Fachleuten. In derselben Sitzung änderte sie den Wert der täglichen Transportzulage, die den Arbeitnehmern für ihre Anwesenheit an ihrem Arbeitsplatz zu zahlen ist. Der neue Mechanismus entspricht dem Wert von5 liter benzin pro tagmit mindestens500 000 pfundund maximal800.000 £.

Die Wahl der Indexierung der Zulage für eine Kraftstoffmenge ist aufschlussreich. Es ermöglicht, den Betrag mit dem offiziellen Benzinpreis zu ändern, anstatt einen festen Betrag zu behalten, der in Zeiten des Anstiegs schnell seinen Wert verliert. Bei der Berechnung wird der offizielle Durchschnittspreis des Benzinblechs zugrunde gelegt.

Beide Entscheidungen reagieren somit auf beide Seiten der gleichen Verschiebung. Der Fahrer unterliegt einer Erhöhung der Kosten für die Erbringung der Dienstleistung. Der Arbeitnehmer unterliegt einer Erhöhung der Kosten für die Nutzung eines Transportmittels und die Aufnahme in seine Beschäftigung. Der Staat interveniert daher gleichzeitig in Bezug auf Angebot und Teil der Nachfrage.

Diese Architektur zeigt auch das Ausmaß des Problems. Wenn der tägliche Transport Eingriffe in die Einkommen der Arbeitnehmer und eine spezifische Unterstützung der Arbeitnehmer erfordert, ist der Anstieg des Energieverbrauchs keine reine Marktschwankung mehr. Es wird eine Frage der Sozialpolitik.

Drei Monate: eine kurze Frist, die bereits die nächste Frage verschiebt

Die Dauer der Hilfe ist wahrscheinlich der schwächste Punkt. Drei Monate können eine Zeit des starken Aufstiegs ermöglichen. Sie stellen keine Strategie dar, wenn die Bedingungen, die die Intervention verursacht haben, unverändert bleiben.

Wenn das Schema ausläuft, sind mehrere Szenarien möglich. Die Preise könnten gesunken sein und die Notwendigkeit neuer Beihilfen verringert haben. Sie können hoch bleiben und die Regierung zwingen, zwischen einer Verlängerung, einer Erhöhung der Sätze oder einer neuen Formel zu wählen. Sie können immer noch zunehmen und den ursprünglichen Umschlag unzureichend machen.

Die Quellen geben keine automatischen Regeln für die Entscheidung, was nach den drei Monaten passieren wird. Es ist daher nicht möglich zu sagen, dass die Unterstützung erneuert wird. Die Regierung hat sich selbst eine begrenzte Frist eingeräumt. Die Zukunft wird von Preisentwicklungen und Haushaltsentscheidungen abhängen.

Diese Zeitlichkeit kann auch als Wunsch interpretiert werden, die sofortige Schaffung eines dauerhaften Zuschusses zu vermeiden. Der Libanon entwickelt sich kaum aus einem Modell, in dem mehrere Preise durch Mechanismen gestützt wurden, die letztlich die öffentlichen Finanzen stark belastet haben. Ein zeitlich begrenztes Schema ermöglicht die Beibehaltung einer Marge für die Neubewertung.

Aber es schafft Unsicherheit für Profis. Ein Fahrer muss täglich Entscheidungen über seine Aktivität treffen. Eine Beihilfe, deren Laufzeit bekannt ist, die aber später nicht festgelegt wird, erlaubt es nicht unbedingt, über mehrere Monate zu planen.

Die entscheidende Frage wird die der Begünstigten sein

Der Gesamtbetrag zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich, aber die Wirksamkeit der Regelung wird von der Identifizierung der Begünstigten abhängen. Libanesische öffentliche Verkehrsmittel basieren auf Fachleuten, deren Situationen unterschiedlich sein können. Damit gezielte Hilfe funktioniert, muss der Staat Kriterien haben, um zu bestimmen, wer sie erhalten kann.

Verfügbare Quellen geben diese Kriterien nicht an. Sie geben nur an, dass der Kredit für öffentliche Fahrer gilt, die Passagiere befördern. In den Verwaltungsvereinbarungen müssen daher die Bedingungen für die Förderfähigkeit und die Zahlungsmodalitäten festgelegt werden.

Dieser Schritt ist wichtig, um zwei gegensätzliche Probleme zu vermeiden. Ein übermäßig komplizierter Mechanismus kann Fachleute ausschließen, die wirklich Hilfe benötigen oder Zahlungen verzögern, bis die dreimonatige Frist fast vorbei ist. Im Gegenteil, ein unzureichend kontrollierter Mechanismus kann den Weg für Begünstigte ebnen, die das Ziel des Programms nicht erreichen.

Die Geschwindigkeit muss daher mit der Überprüfung in Einklang gebracht werden. In einer Notfallmaßnahme verliert die Unterstützung, die mehrere Monate nach dem Schock bereitgestellt wird, viel von ihrer Nützlichkeit. Aber ein Umschlag von über 1450 Milliarden Pfund erfordert auch Kontrollregeln.

Beihilfen schützen indirekt die Nutzer, die am stärksten von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig sind

Die Maßnahme zielt formal auf die Fahrer ab. Sein wirtschaftliches Ziel ist jedoch breiter angelegt. Menschen, die täglich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, haben oft weniger Alternativen. Sie dürfen nicht unbedingt einen Personenkraftwagen benutzen, alle mit einem Fahrzeug verbundenen Kosten tragen oder teurere Transportdienste bezahlen.

Ein starker Anstieg der Tarife kann sich daher direkt auf den Zugang zu Arbeit, Bildung und Dienstleistungen auswirken. Transport wird zu einem inkompressiblen Aufwand für einen Teil der Haushalte. Wenn seine Kosten schneller steigen als das Einkommen, können einige Reisen reduziert oder aufgegeben werden.

Die neue Transportzulage versucht, dieses Problem für die betroffenen Arbeitnehmer anzugehen. Aber nicht alle Benutzer profitieren unbedingt von diesem Mechanismus. Studenten, Arbeiter in besonderen Situationen und andere Kategorien können weiterhin stark von den berechneten Preisen abhängen.

Die Aufrechterhaltung eines funktionierenden öffentlichen Verkehrssektors hat daher eine soziale Funktion, die über den Schutz des Einkommens der Fahrer hinausgeht. Es ist auch eine Möglichkeit, ein Minimum an Mobilität in einer Wirtschaft zu erhalten, in der die Reisekosten für Haushalte hoch sind.

Die Regelung stellt noch keine öffentliche Verkehrspolitik dar

Der Umschlag von 1 450,8 Milliarden muss jedoch innerhalb seiner Grenzen platziert werden. Es schafft kein integriertes öffentliches Netzwerk. Es modernisiert keine Fahrzeuge. Sie reorganisiert die Linien nicht. Es geht nicht um Staus oder Infrastrukturprobleme. Sie behandelt einen Kostenschock.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil eine Reihe von temporären Hilfsmitteln schließlich erhebliche Ressourcen absorbieren kann, ohne den Service strukturell zu verbessern. Wenn die Regierung die Auswirkungen der Kraftstoffpreise nachhaltig reduzieren will, muss sie auch die Effizienz des Verkehrssystems berücksichtigen.

Ein organisierteres kollektives Netzwerk kann mehr Menschen mit einer effizienteren Nutzung von Ressourcen transportieren. Eine solche Transformation erfordert jedoch Investitionen, Planungs- und Verwaltungskapazitäten, die weit über die am 1. Oktober verabschiedete Maßnahme hinausgehen.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Kredite bereits Teil einer umfassenden Reform dieser Art sind. Sie muss als soziale und wirtschaftliche Antwort auf eine unmittelbare Situation gesehen werden.

Eine große Ausgabe, da der Staat versucht, seine Haushaltsdisziplin wiederherzustellen

In einem bestimmten Kontext werden auch die öffentlichen Finanzen unterstützt. Der Ministerrat hat gerade den Haushaltsentwurf 2027 angenommen, und die Regierung versucht, die Haushaltsordnung in ihren Diskussionen mit den internationalen Finanzinstitutionen wiederherzustellen.

Jede außergewöhnliche Ausgabe muss daher mit dem Ziel der Kontrolle der öffentlichen Finanzen in Einklang gebracht werden. Ein Umschlag von 1450,8 Milliarden Pfund ist nicht neutral, selbst wenn er auf einen sozialen Notfall reagiert. Genau aus diesem Grund müssen ihre Dauer, ihre Ausrichtung und ihre Wirksamkeit bewertet werden.

Die Regierung muss zeigen, dass sie die von den Erhöhungen betroffenen Kategorien schützen kann, ohne zu weit verbreiteten und dauerhaften Mechanismen zurückzukehren, die nicht finanziert werden können. Die Fahrerunterstützung ist somit ein Test der neuen Fiskalpolitik: schnell, aber zielgerichtet und vorübergehend einzugreifen.

Wenn die Hilfe für drei Monate die gewünschte Wirkung hat, wird die Regierung ein Modell für andere Ad-hoc-Interventionen haben. Wenn die Preise hoch bleiben und das System auf unbestimmte Zeit verlängert werden soll, muss seine Logik überprüft werden.

Das tatsächliche Datum endet drei Monate

Die Entscheidung vom 1. Oktober reagiert auf einen identifizierbaren Notfall. Kraftstoff erhöht die Kosten der Fahrer und droht die Passagiere zu treffen. Die Regierung eröffnet daher ein Darlehen in Höhe von 1.450,8 Milliarden Pfund und passt auch die Mitarbeitertransportzulage an. Die Intervention ist wichtig in Bezug auf ihre Größe und die Anzahl der Reisen, die sie indirekt zu schützen versucht.

Aber es bewegt nur die Hauptfrage von drei Monaten. Wenn der Energiepreis hoch bleibt, wird der Libanon zwischen mehreren schwierigen Optionen wählen müssen: die Beibehaltung der Entschädigung, die Senkung bestimmter Abgaben, die Annahme einer Erhöhung der Tarife oder die weitere Umstrukturierung des öffentlichen Verkehrs.

Die Einsätze gehen dann über die Fahrer hinaus. Es geht um die Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt, die der Haushalte zur Übernahme der täglichen Ausgaben und die des Staates zur Finanzierung des Sozialschutzes ohne Wiedereinführung dauerhafter Subventionen.

Die1.450,8 milliarden pfundlassen Sie uns vor allem Zeit gewinnen. Ihre Wirksamkeit wird an der Stabilität des Sektors über die drei Monate, der Geschwindigkeit der Zahlungen und der Fähigkeit der Regierung gemessen, diese Zeit zu nutzen, um zu entscheiden, was das System ersetzen wird, wenn die Kraftstoffkrise anhält.

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