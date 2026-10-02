Washington eröffnet eine neue Finanzfront im Libanon: Bank Saderat Iran-Probleme auf dem Tisch

Washington hat Berichten zufolge den Fall der Bank Saderat Iran bei der libanesischen Regierung angesprochen. Laut Al Sharq würde US-Finanzminister Scott Bessent Maßnahmen von Beirut erwarten, ohne formell eine Schließung zu fordern. Ein erheblicher finanzieller Druck, da der Libanon mit seinen Partnern Bankenreformen und internationale Unterstützung aushandelt.

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Der Besuch der libanesischen Regierungsdelegation in Washington hätte einen viel heikleren Fall eröffnen können als die einzigen von Beirut erwarteten Finanzreformen. Inmitten der Diskussionen über den Internationalen Währungsfonds, Bankenumstrukturierung und öffentliche Finanzen soll die Bank Saderat Iran direkt vom US-Finanzminister Scott Bessent erwähnt worden sein. Die Informationen waren nicht Gegenstand einer offiziellen US-amerikanischen oder libanesischen Ankündigung. Es wird ausschließlich von Al Sharq in seiner Ausgabe vom 2. Oktober 2026 berichtet, basierend auf Quellen, die als informiert dargestellt werden. Diese Reserve ist unerlässlich. Es beeinträchtigt jedoch nicht die politische Tragweite des Falls, wenn die Beweise bestätigt werden.

Laut Al Sharq sprach Scott Bessent während seines Treffens mit der libanesischen Regierungsdelegation in Washington vor der Bank Saderat Iran. Berichten zufolge bat er libanesische Beamte, den Fall zu « helfen ». Die Publikation interpretiert diese Formulierung als Zeichen dafür, dass Washington gerne sehen würde, dass Beirut gegen das Establishment vorgeht, bis hin zu seiner Schließung im Libanon. Die Zeitung macht jedoch einen wichtigen Punkt: Der US-Beamte hätte die erwarteten Maßnahmen nicht detailliert beschrieben. Er hätte vor allem darauf bestanden, das Thema ernst zu nehmen.

Diese Unterscheidung verhindert, dass im Zustand der verfügbaren Quellen behauptet wird, dass Washington der libanesischen Regierung offiziell eine Schließungsanordnung übergeben hat. Der von Al Sharq verwendete Titel geht weiter als die im Informationskörper gemeldeten Details. Sie stellen nur nach den Quellen der Zeitung fest, dass die Akte erhoben worden wäre und dass libanesische Aktionen erwartet würden.

Eine Anfrage freiwillig im Unschärfer gelassen

Die Ungenauigkeit der Anwendung ist genau einer der interessantesten Aspekte der Datei. Eine sehr detaillierte US-Anfrage hätte die Regierung sofort vor die Notwendigkeit gestellt, zu akzeptieren, abzulehnen oder zu verhandeln. Eine allgemeine Formulierung lässt mehr Möglichkeiten. Es ermöglicht den US-Behörden, ihre Erwartungen zu signalisieren und Beirut die Verantwortung zu überlassen, zu bestimmen, welche rechtlichen, regulatorischen oder banktechnischen Instrumente verwendet werden könnten.

Al Sharq erklärt auch, dass während des Treffens keine nennenswerte libanesische Antwort gegeben wurde. Scott Bessent hätte das Thema gegen Ende der Diskussionen erwähnt, ohne in eine gründliche technische Diskussion einzutreten. Daher geben die genannten Quellen keinen Hinweis auf die Position der Regierung von Nawaf Salam.

Dieser Mangel an bekannter Reaktion ist wichtig. Dies bedeutet, dass es verfrüht wäre, eine mögliche Schließung als bereits getroffene Entscheidung darzustellen. Es gibt keine Beweise in den Quelldateien, dass eine Verwaltungsanordnung vorbereitet wurde, dass ein Verfahren gegen die Bank eingeleitet wurde oder dass die Bank of Lebanon spezifische Anweisungen erhalten hat.

Die Akte befindet sich daher in diesem Stadium in einem Zwischenbereich. Dies ist keine allgemeine amerikanische Sorge mehr, wenn die Informationen korrekt sind. Das Thema wurde angeblich direkt einer Regierungsdelegation vorgestellt. Aber das ist noch keine libanesische Entscheidung.

Washington erweitert den Umfang seiner Anträge

Der Kontext von Nawaf Salams Besuch in den Vereinigten Staaten verleiht dieser Episode eine besondere Bedeutung. Die libanesische Regierung ist an mehreren Fronten gleichzeitig engagiert. Sie will in den internationalen Finanzverhandlungen vorankommen. Sie versucht auch, eine Änderung der Situation im Süden zu erreichen und den Verhandlungsprozess mit Israel wieder aufzunehmen. Schließlich muss sie die interne Akte über die Konzentration von Waffen in den Händen des Staates verwalten.

In den verschiedenen Berichten, die am 2. Oktober veröffentlicht wurden, erscheint der amerikanische Besuch als ein Moment der Konfrontation zwischen libanesischen Forderungen und amerikanischen Prioritäten.

Insbesondere strebt Beirut Fortschritte beim israelischen Rückzug und der Umsetzung des Rahmenabkommens an. Die libanesischen Behörden bestehen auf der Fortsetzung der israelischen Operationen und ihrer Ansicht nach auf der Nichteinhaltung bestimmter Verpflichtungen. Gleichzeitig stellt Washington weiterhin die Frage der Waffen in den Mittelpunkt seiner Gespräche mit dem Libanon.

Die Akte der Bank Saderat Iran würde dieser Gleichung eine finanzielle Dimension hinzufügen. Der Druck würde sich nicht mehr auf militärische Fähigkeiten oder Sicherheitsentscheidungen beschränken. Es würde sich auch auf die Finanzkanäle auswirken, die Washington mit dem iranischen Einfluss in Verbindung bringt.

Dies würde die Art des Problems für die Regierung erheblich verändern. Eine militärische Frage betrifft vor allem die Armee, den Ministerrat und die politischen Kräfte. Eine Bankangelegenheit betrifft auch die Bank of Lebanon, Aufsichtsbehörden, Compliance-Mechanismen und rechtliche Verfahren für Finanzinstitute.

Die Regierung sollte daher zwei Fallstricke vermeiden. Die erste wäre, eine außenpolitische Forderung in eine automatische Verwaltungsentscheidung umzuwandeln. Die zweite würde die internationalen Folgen einer Weigerung ignorieren, einen Fall zu untersuchen, der vom US-Finanzministerium als sensibel dargestellt wurde.

Der gewählte Moment ist nicht unbedeutend

Diese Informationen kommen zu einer Zeit, in der der libanesische Finanzsektor eine entscheidende Phase durchläuft. Die Regierung versucht, eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds zu erzielen. Gleichzeitig diskutiert das Land über die Umstrukturierung von Banken und die Behandlung der seit Beginn der Krise entstandenen finanziellen Kluft.

Gespräche mit internationalen Institutionen konzentrieren sich auf die Fähigkeit des Staates, sein Finanzsystem in Ordnung zu bringen. Sie betreffen Regierungsführung, Banken, Verluste, die Bank des Libanon und die Glaubwürdigkeit der Kontrollmechanismen.

Finanzministerin Yassine Jaber diskutierte weiter über die Reformagenda. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Bankenumstrukturierung, die finanzielle Kluft, die öffentlichen Finanzen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds.

In diesem Zusammenhang stellt eine Anfrage der Vereinigten Staaten bezüglich einer bestimmten Einrichtung Beirut vor eine zusätzliche Frage. Der Libanon muss die Glaubwürdigkeit seines Bankensystems wiederherstellen und gleichzeitig seine Finanzpolitik als bloße Anwendung von Entscheidungen im Ausland vermeiden.

Die Situation ist umso heikler, als Präsident Joseph Aoun eine Bestimmung im Text in Frage gestellt hat, die sich mit der Situation der Banken befasst. Dieser Kampf umfasst die Befugnisse der Bank des Libanon und den Verweis auf die Währung und Kredit-Code.

Gouverneur Karim Souaid steht somit im Mittelpunkt einer Zeit, in der sich mehrere Fragen überschneiden: Umstrukturierung des Systems, Gewaltenteilung, Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen und jetzt möglicher Druck der USA auf bestimmte Finanzakteure.

Eine zunehmend dünnere Grenze zwischen Sicherheit und Finanzen

Die Akte der Bank Saderat Iran kann nicht von anderen Entwicklungen isoliert werden, die am 2. Oktober in der libanesischen Presse berichtet wurden. Die gleiche Ausgabe von Al Sharq hebt eine weitere Information hervor: Der Fall von Al Qard Al Hassan begann einem gerichtlichen Weg zu folgen.

Innenminister Ahmad Al Hajjar erklärt, dass dieses Verfahren auf Ersuchen des Justizministers eingeleitet wurde. Seine Abteilung wartet auf die Ergebnisse der Untersuchungen, bevor sie Entscheidungen in seinem Zuständigkeitsbereich trifft.

Diese beiden Fälle sind rechtlich unterschiedlich. Es gibt nichts in den Quellen zu verwechseln oder zu behaupten, dass sie einem gemeinsamen Verfahren unterliegen. Aber ihr gleichzeitiges Auftreten zeigt eine Veränderung des Terrains, auf dem ein Teil der Debatte über die Hisbollah und den iranischen Einfluss stattfindet.

Lange Zeit war das Thema hauptsächlich militärisch formuliert worden: Waffen, Raketen, territoriale Kontrolle und die Entscheidung über Krieg und Frieden. Sie wird nun auch aus finanzieller Sicht angesprochen.

Dies kann weitaus weitreichendere Folgen haben als eine Maßnahme, die auf eine bestimmte Niederlassung abzielt. Finanzfragen betreffen Überweisungen, internationale Bankbeziehungen, Compliance-Mechanismen und die Fähigkeit der libanesischen Institutionen, ihre Beziehung zum globalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Die Regierung muss daher ein schwieriges Gleichgewicht schaffen. Sie sucht internationale Unterstützung für den Wiederaufbau, die öffentlichen Finanzen und die Armee. Aber jede Maßnahme, die Institutionen betrifft, die als mit dem Iran verbunden angesehen werden, kann auch zu einer internen politischen Frage werden.

Ein Fall, der libanesische Institutionen testen könnte

Eine mögliche Aktion gegen Bank Saderat Iran könnte normalerweise nicht auf eine seit Washington angekündigte politische Entscheidung hinauslaufen. Die libanesischen Behörden sollten die Rechtsgrundlage für Maßnahmen festlegen, welche Institutionen zuständig sind und welche spezifischen Elemente eine Maßnahme rechtfertigen.

Quelldateien liefern keine Beweise dafür, dass ein solches Verfahren bereits im Gange ist. Sie geben auch keine Entscheidung, die Karim Suaid in dieser Akte zugeschrieben wird.

Es ist eine wichtige dokumentarische Grenze. Es wäre daher missbräuchlich zu behaupten, der Gouverneur der Libanesischen Zentralbank habe den US-Antrag angenommen oder abgelehnt.

Andererseits ist die institutionelle Frage unausweichlich. Die gegenwärtige Periode ist genau durch eine Diskussion über die Befugnisse des Gouverneurs und der Bank des Libanon gekennzeichnet. Joseph Aouns Berufung gegen eine Bestimmung der Bankenreform wird von seinen Befürwortern als Schutz der Währungsbehörde dargestellt. Im Gegenteil, ihre Kritiker befürchten, dass der Appell den Zeitplan für die Reform verzögern wird.

Die gleichzeitige Ankunft eines so sensiblen Dossiers wie Bank Saderat Iran kann dieser theoretischen Diskussion eine sehr konkrete Dimension verleihen. Wer hat die Befugnis, gegen ein Finanzinstitut vorzugehen? Auf welcher Grundlage? Was ist der Platz der Regierung? Was ist die Verantwortung der Bank des Libanon?

Die Antwort wird auch bestimmen, wie der Libanon seinen Partnern zeigen kann, dass er Institutionen hat, die in der Lage sind, seine eigenen Entscheidungen zu treffen.

Der amerikanische Besuch hat eine andere Dimension

Nawaf Salams Umzug nach Washington wurde aus mehreren Blickwinkeln dargestellt. Der Premierminister selbst versuchte die Idee zu zerstreuen, dass seine amerikanischen Gesprächspartner nur Druck auf den Libanon ausgeübt hätten. Andere Veröffentlichungen des Corpus geben jedoch eine anspruchsvollere Lektüre der Diskussionen, insbesondere zum Thema Waffen.

Informationen über Bank Saderat Iran fügt diesem Mosaik ein zusätzliches Stück hinzu.

Sie schlug vor, dass die US-Interviews eine breitere Palette von Fällen abgedeckt hätten als das öffentlich hervorgehobene. Die Regierung würde einem amerikanischen Ansatz gegenüberstehen, der Sicherheit, Finanzen, Reform und Kontrolle von Netzwerken kombiniert, die als mit dem Iran verbunden gelten.

Diese Methode ist besonders wichtig, um den aktuellen Zeitraum zu verstehen. Aufzeichnungen werden nicht mehr unbedingt separat verhandelt. Wirtschaftsreformen können die internationale Unterstützung beeinflussen. Finanzielle Unterstützung kann vom Vertrauen in Institutionen abhängen. Sicherheitsfragen können sich wiederum auf den Wiederaufbau und die Geberbeziehungen auswirken.

In dieser Architektur wird die Bankdatei politisch und die politische Datei finanziell.

Ein schmaler libanesischer Spielraum

Nawaf Salam muss nun zwischen mehreren manchmal widersprüchlichen Forderungen voranschreiten. Seine Regierung wollte die internationalen Finanzbeziehungen wiederherstellen und die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds fortsetzen. Sie sucht auch nach Ressourcen für den Wiederaufbau und das Funktionieren öffentlicher Institutionen.

Gleichzeitig muss sie eine innenpolitische Krise vermeiden, die den gleichen Wiederaufbau gefährden könnte.

Eine spektakuläre Aktion gegen eine mit dem Iran verbundene Finanzinstitution könnte von Regierungsgegnern als Anwendung einer amerikanischen Agenda interpretiert werden. Umgekehrt könnte das völlige Fehlen einer Antwort auf eine Anfrage des US-Finanzministeriums die Beziehungen zu Washington erschweren.

Die gewählte Methode wird daher ebenso wichtig sein wie die endgültige Entscheidung.

Ein Verfahren, das auf allgemeinen Regeln, transparenten Kontrollen und den ordentlichen Zuständigkeiten der Organe beruht, würde sich von einer außergewöhnlichen Maßnahme unterscheiden, die auf Druck von außen getroffen wird. Im ersten Fall könnte die Regierung ihr Vorgehen als Anwendung des libanesischen Rechts darstellen. In der zweiten wäre eine politische Kontroverse fast unvermeidlich.

Die Quellen vom 2. Oktober zeigen noch nicht an, welchen Kurs man einschlagen wird.

Was wir wissen und was noch zu etablieren ist

Zu diesem Zeitpunkt deutet nur ein Element des Beweismaterials darauf hin, dass der Fall der Bank Saderat Iran direkt bei der libanesischen Delegation angesprochen wurde: die exklusiven Informationen, die Al Sharq am 2. Oktober 2026 veröffentlichte. Sie selbst basiert auf anonymen Quellen und enthält auch Informationen, die einer anderen Publikation zugeschrieben werden.

Kein offizielles Dokument, das im Korpus reproduziert wurde, bestätigt eine amerikanische Schließungsanweisung. Kein in den Quellen zitiertes Kommuniqué der libanesischen Regierung kündigt ein Schließungsverfahren an. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass Karim Souaid eine solche Anweisung erhalten oder ausgeführt hat.

Die stärkste Formulierung bleibt daher die einesvorgeblicher Antrag der USA, sich ernsthaft mit der Akte der Bank Saderat Iran zu befassen, mit einer Interpretation, dass Washington Maßnahmen bis zur Schließung wünscht.

Diese Vorsicht verringert nicht die Bedeutung von Informationen. Im Gegenteil, er ermöglicht es, seinen Anwendungsbereich richtig zu messen.

Wenn der Antrag bestätigt wird, wird sich die Regierung von Nawaf Salam einem großen institutionellen Test stellen. Er wird entscheiden müssen, wie er auf eine amerikanische Priorität reagieren soll, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die libanesische Bankenpolitik in Washington entschieden wird. Sie sollte dieses Problem auch mit der Umstrukturierung des Bankensektors, den Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds und den Spannungen über Hisbollah-bezogene Finanznetzwerke artikulieren.

Die Akte könnte somit viel mehr als ein Bankfall werden. Es könnte einer der ersten Tests der neuen Finanzstrategie des Staates gegen den iranischen Einfluss im Libanon sein.