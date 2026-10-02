Joseph Aouns Berufung gegen eine Bankenreform eröffnet einen Kampf um die Befugnisse der Bank des Libanon. Zwischen dem Währungs- und Kreditcode, der Bankenumstrukturierung und der Behandlung der Verluste und Anforderungen des IWF muss der Libanon nun klären, wer die Reform wirklich anführen wird.

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Der Weg zu einem neuen Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds ist gerade auf ein technisches Hindernis gestoßen, das jedoch die Architektur der Bankenreform selbst beeinflusst. Präsident Joseph Aoun focht eine Bestimmung des Bank Treatment and Restructuring Act an. Die Berufung erstreckt sich nicht auf den gesamten Text. Er befasst sich mit einem speziellen Punkt, der sich auf den Währungs- und Kreditcode und dahinter die Befugnisse der Libanesischen Zentralbank bezieht. Gleichzeitig erinnert der Internationale Währungsfonds daran, dass der Libanon eine Bankenreform in Kraft setzen, Rechtsvorschriften in Übereinstimmung mit internationalen Standards erlassen muss, um die finanzielle Kluft zu überwinden und einen mit der Tragfähigkeit der Verschuldung vereinbaren fiskalischen Kurs zu präsentieren. Zwischen diesen beiden Anforderungen erscheint eine zentrale Frage: Wie können Banken reformiert werden, ohne neue Behörden zu schaffen, die in die Befugnisse der Zentralbank eingreifen könnten?

Die Kontroverse entsteht, da Karim Suaid die Bank des Libanon leitet und die Institution an mehreren der heikelsten Projekte der Nachkrisenzeit teilnehmen muss. Es ist notwendig, den Bankensektor umzustrukturieren, die Behandlung von Verlusten zu bestimmen, das Schicksal der Einlagen zu regeln und festzulegen, wie der Staat, die Zentralbank, die Finanzinstitute und ihre Aktionäre an den Bemühungen teilnehmen werden. Der Rechtsstreit ist daher nicht marginal. Je nachdem, wie es entschieden wird, kann es bestimmen, wer die Befugnis hat, einen Teil der Reform umzusetzen.

Eine begrenzte Verwendung einer Bestimmung, aber mit weitaus weitreichenderen Folgen

Joseph Aouns Berufung kommt nach dem Erlass des Gesetzes über die Behandlung und Umstrukturierung von Banken. Es stellt nicht das gesamte Gerät in Frage. Der strittige Punkt betrifft die dritte Bestimmung des Textes und die Streichung eines Verweises auf die Bestimmungen des Currency and Credit Code. Diese Klarstellung ist wichtig, weil ein Teil der politischen Kontroverse die Präsidentschaftsinitiative als globale Herausforderung für die Bankenreform dargestellt hat.

In den von den Quellen vom 2. Oktober 2026 berichteten Fakten wählte der Präsident eine gezielte Herausforderung. Das Problem ist die Notwendigkeit, den Währungs- und Kreditcode als Referenz für Geld- und Bankmaßnahmen beizubehalten. Dann stellt sich die Frage nach der Hierarchie zwischen den neuen Mechanismen, die durch die Reform geschaffen wurden, und den Befugnissen, die der Libanesischen Zentralbank bereits nach geltendem Recht übertragen wurden. Bankenumstrukturierungen können neue Verfahren erfordern. Sie kann jedoch nicht nachhaltig funktionieren, wenn mehrere Behörden gleichzeitig die Fähigkeit beanspruchen, unvereinbare Entscheidungen zu treffen.

Die Debatte konzentriert sich daher nicht nur auf die Streichung eines Textes. Es betrifft die institutionelle Befehlskette. Wenn ein neues Gremium Befugnisse hat, die mit denen der Libanesischen Zentralbank konkurrieren können, muss festgelegt werden, welcher der beiden Rahmen herrscht. Wenn im Gegenteil die neuen Mechanismen den bestehenden Befugnissen der Zentralbank unterliegen, muss die Reform dies ausreichend präzisieren, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.

Artikel 70 des Currency and Credit Code im Mittelpunkt der Kontroverse

Die ausführlichsten Argumente für die Beschwerde werden ausschließlich vonAd Diyar 2. Oktober 2026Nach den von der Tageszeitung veröffentlichten Informationen stützt sich der Vorsitz insbesondere auf Artikel 70 des Währungs- und Kreditgesetzes. Zu den Aufgaben der Bank des Libanon gehört die Wahrung der Währung, die wirtschaftliche Stabilität, die Solidität des Bankensystems und die Entwicklung des Geld- und Finanzmarktes. Die Argumentation lautet daher, dass eine Reform, die sich speziell mit Banken befasst, nicht außerhalb dieser Architektur durchgeführt werden kann, ohne die Schaffung paralleler Kompetenzen zu riskieren.

Laut den exklusiven Informationen von Ad Diyar erschien die Formel, die sich auf den Währungs- und Kreditcode bezieht, in früheren Versionen des Textes. Es wäre während des Vorbereitungsprozesses vereinbart worden, bevor es während der parlamentarischen Phase gestrichen wurde. Politische Quellen, die von der Zeitung zitiert werden, befragen mehrere Abgeordnete in dieser Entfernung und schlagen auch vor, dass der Regierungschef diese Richtung unterstützt hätte. Diese Aussage wird nicht durch eine offizielle Aussage im Korpus bestätigt und muss daher den Quellen des Tages zugeschrieben werden.

In der gleichen Veröffentlichung heißt es, dass der Zweck des Appells des Präsidenten darin besteht, die Unabhängigkeit der Bank des Libanon, die Einheit der Entscheidung innerhalb der Institution und die Hierarchie der Kompetenzen zu schützen. Diese Lesung ist das Herzstück von Joseph Aouns günstigem Argument. Sie führt jedoch an sich nicht zu dem Schluss, dass die streitige Bestimmung die Unabhängigkeit der Zentralbank wirksam untergraben hätte. Dies ist genau eine Frage der rechtlichen Überprüfung der Beschwerde.

Eine parlamentarische Änderung im Mittelpunkt des Verdachts

Der Verlauf des Textes fügt der Kontroverse eine politische Dimension hinzu. GemäßAd DiyarDer Verweis auf den Währungs- und Kreditcode wäre bei den Diskussionen zwischen den Hauptbeteiligten beibehalten worden. Die vom Finanz- und Haushaltsausschuss ausgearbeitete Fassung hätte diese Formulierung ebenfalls beibehalten, bevor sie dem Plenum übermittelt wurde. In der Zeitung heißt es, dass die Abschaffung später erfolgte, in einer Parlamentssitzung, die von Debatten über das Amnestiegesetz, die Rücknahme bestimmter Blöcke und die Abwesenheit eines Teils der Abgeordneten geprägt war.

Diese Chronologie ist wichtig, weil sie in die Frage einfließt, ob die letztendlich angenommene Fassung wirklich dem technischen Kompromiss entspricht, der während der Verhandlungen erzielt wurde. In den täglichen Berichten wird berichtet, dass es mehreren parlamentarischen Blöcken in diesem Zusammenhang gelungen ist, die Formel zu streichen und den neuen Wortlaut anzunehmen. Diese Beschreibung bleibt Informationen spezifisch für Ad Diyar. Es muss von den unbestreitbaren institutionellen Tatsachen unterschieden werden: Das Parlament nahm den Text an, der Präsident verkündete ihn und übte dann sein Berufungsrecht über eine Bestimmung aus.

Die Debatte konzentriert sich nun auf die Folgen dieser Abschaffung. Für Befürworter des Heilmittels könnte es die Schaffung von Mechanismen mit übermäßiger Autonomie über die Bank des Libanon ermöglichen. Für seine Kritiker wird die Intervention des Präsidenten wahrscheinlich eine für mehrere Jahre erwartete Reform verlangsamen. Die beiden Argumente sprechen unterschiedliche Bedenken an: die rechtliche Kohärenz auf der einen Seite, die Geschwindigkeit der Umstrukturierung auf der anderen Seite.

IWF erinnert daran, dass die Bankenreform nur ein Teil des Projekts ist

Der Internationale Währungsfonds hat in diesem Zusammenhang mit einer Botschaft interveniert, die die Möglichkeit einer Zusammenfassung der Verhandlungen mit einem Gesetz reduziert. Seine Sprecherin Julie Kozack sagte am 2. Oktober, dass der Weg zu einem neuen Abkommen mehrere Elemente erfordert. Insbesondere verwies sie auf das Inkrafttreten des Bankbearbeitungssystems und die Annahme geeigneter Rechtsvorschriften, um die finanzielle Kluft im Einklang mit internationalen Standards zu beseitigen.

Der Fonds fordert auch die Ausarbeitung eines Haushaltsplans für 2027 und eines mittelfristigen Finanzrahmens, der mit der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar ist. Diese Präzision ist unerlässlich. Selbst wenn der Streit um die Bankenumstrukturierung schnell beigelegt würde, hätte der Libanon nicht automatisch eine Vereinbarung mit dem Fonds. Mehrere Projekte müssen gleichzeitig voranschreiten. Die Bankenreform ist eine wichtige Bedingung, aber nicht die einzige.

Diese Position bietet auch ein besseres Verständnis der Schwierigkeit des Kalenders. Der Libanon muss seine Banken reorganisieren und gleichzeitig entscheiden, wie er mit den angesammelten Verlusten umgehen soll. Gleichzeitig muss sie die öffentlichen Finanzen stabilisieren und einen glaubwürdigen Weg für die Verschuldung definieren. Jeder dieser Fälle beinhaltet eine Kostenteilung zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und Einlegern. Genau diese Verteilung nährt einen Großteil des politischen Widerstands seit Beginn der Krise.

Hätte der Fonds darum gebeten, die Befugnisse der Bank des Libanon zu reduzieren?

Die Kontroverse führte auch zu einem Kampf um die Interpretation der Position des Internationalen Währungsfonds. Einige Argumente, die in der Debatte vorgebracht wurden, legten nahe, dass die Streichung des Verweises auf den Währungs- und Kreditcode die Anforderungen des Fonds erfüllen würde. Exklusive Informationen veröffentlicht vonAd Diyardiese Version bestreiten. Der Zeitung zufolge wurden die verschiedenen Phasen der Vorbereitung des Textes in Abstimmung mit den relevanten Akteuren und dem Fonds durchgeführt, während der Verweis auf die Währungs- und Kreditordnung darauf abzielte, die Unabhängigkeit der Libanesischen Zentralbank zu schützen und die Verbreitung von Entscheidungszentren zu verhindern.

Das Korpus enthält jedoch keine offizielle Erklärung des Fonds, die diesen redaktionellen Streit ausdrücklich löst. Es wäre daher falsch zu behaupten, dass die internationale Institution Joseph Aouns Position unterstützt oder umgekehrt, dass sie die angefochtene Streichung verlangt. Was der Fonds öffentlich erklärt, ist allgemeiner: Der Libanon muss einen operativen Bankenumstrukturierungsrahmen im Einklang mit internationalen Standards und glaubwürdigen Rechtsvorschriften haben, um die finanzielle Kluft zu überwinden.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Die libanesische Debatte sollte den Fonds nicht in einen fiktiven Schiedsrichter für eine interne institutionelle Kontroverse verwandeln. Die libanesischen Behörden müssen zunächst einen rechtlich kohärenten Mechanismus erarbeiten. Sie sollte dann mit den Kriterien für ein internationales Abkommen vereinbar sein.

Karim Souaid im Zentrum eines Hofes platziert, der über die Geldpolitik hinausgeht

Die Kompetenzfrage ist bei Karim Suaid an der Spitze der Bank of Lebanon von besonderer Bedeutung. Die Institution darf nicht mehr nur die Geldpolitik leiten und zur Finanzstabilität beitragen. Sie muss sich an der Lösung einer Bankenkrise beteiligen, in der ihre eigene Bilanz und frühere Beziehungen zu Banken eine wichtige Rolle spielen. Dies schafft eine heikle institutionelle Situation: Die Libanesische Zentralbank ist gleichzeitig eine wesentliche Regulierungsbehörde des Systems und ein Akteur, der direkt an der Behandlung der akkumulierten Verluste beteiligt ist.

Der Appell des Präsidenten kann daher als Versuch gelesen werden, die Einheit der Entscheidung innerhalb der Zentralbank zu bewahren. Aber dieser Schutz kann nicht mangelnde Kontrolle bedeuten. Die Umstrukturierung von Banken erfordert klare Regeln, genaue Einschätzungen der Situation jedes Instituts und eine transparente Aufteilung der Zuständigkeiten. Die Bewahrung der Zuständigkeit der Libanesischen Zentralbank und die Stärkung der Aufsichtsmechanismen sind nicht unbedingt zwei widersprüchliche Ziele.

Die wirkliche Herausforderung besteht darin, zwei Exzesse zu vermeiden. Die erste wäre die Schaffung paralleler Behörden, die in der Lage sind, widersprüchliche Geld- oder Bankenentscheidungen zu treffen. Die zweite wäre, so viele Befugnisse in einer Institution zu konzentrieren, dass die Mechanismen der Rechenschaftspflicht unzureichend werden. Das Gesetz muss ein Gleichgewicht zwischen Effizienz, Unabhängigkeit und Kontrolle finden.

Die finanzielle Kluft bleibt das entscheidende Thema

Während sich die Debatte auf die Umstrukturierung von Banken konzentriert, bleibt ein weiterer Text von wesentlicher Bedeutung: derjenige über die finanzielle Kluft. Finanzministerin Yassine Jaber setzte die Gespräche zu diesem Thema mit dem Vertreter des französischen Wirtschaftspräsidenten Jacques de Lajugie fort. Der Handel konzentrierte sich auf Bankenumstrukturierung, Frakturbehandlung, öffentliche Finanzen, Schulden und Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds.

Yassine Jaber wies darauf hin, dass die Gespräche mit dem Fonds fortgesetzt würden und dass es eine Annäherung in mehreren grundlegenden Fragen gebe. Die Arbeit an den noch offenen Fragen muss jedoch fortgesetzt werden, bevor wir zur nächsten Phase übergehen. Der Vorsitzende des Finanz- und Haushaltsausschusses, Ibrahim Kanaan, verwies auch auf das Projekt zur finanziellen Kluft, das derzeit zwischen dem Finanzministerium, der Bank des Libanon und dem Fonds diskutiert wird.

Dieses Gesetz wird wahrscheinlich noch sensibler sein als das zur Umstrukturierung. Die Umstrukturierung einer Bank beinhaltet die Entscheidung, ob sie rentabel ist, wie sie rekapitalisiert werden muss und wie sie mit Institutionen umgeht, die nicht weiterarbeiten können. Der Umgang mit der finanziellen Kluft bedeutet, eine viel explosivere Frage zu beantworten: Wer wird die Verluste tragen?

Einleger bleiben im Mittelpunkt der Schlacht

Die Wirtschaftsseiten des Korpus zeigen, wie politisch entflammbar dieses Thema bleibt. Mehrere Analysen sprechen sich für den Grundsatz der vollständigen Rückgabe von Einlagen aus und lehnen die Idee ab, Antragsteller für eine Krise, die sie nicht verursacht haben, haftbar zu machen. Andere betonen die Verantwortung des Staates, der Bank des Libanon und der Finanzinstitute. Diese Texte unterliegen einer wirtschaftlichen Analyse und Stellungnahme. Sie zeigen jedoch das Maß an Widerstand, dem jedes Gesetz über die finanzielle Kluft ausgesetzt ist.

Einlagen können nicht von Restrukturierungen getrennt werden. Eine Bank kann nicht zum normalen Geschäft zurückkehren, wenn ihre Bilanz mit Verlusten belastet bleibt, die nicht absorbiert werden können. Aber eine Reform, die die Ansprüche der Antragsteller ohne einen glaubwürdigen Clearing-Mechanismus auslöschen würde, würde das Vertrauen weiter zerstören. Die Regierung muss daher eine Formel entwickeln, die sowohl finanziell machbar, rechtlich vertretbar als auch politisch akzeptabel ist.

Hier ist die Debatte über die Zuständigkeiten der Libanesischen Zentralbank sinnvoll. Die Behörde, die die Banken bewerten, ihren Bedarf bestimmen und die Restrukturierungsmechanismen anwenden wird, wird erhebliche Macht über die endgültige Verteilung der Verluste haben. Die Definition dieser Behörde ist daher nicht nur eine Verwaltungsfrage.

Reformzeitplan jetzt unter Druck

Joseph Aouns Appell bedeutet nicht unbedingt, den gesamten Prozess zu stoppen. Die Gespräche mit dem Fonds gehen weiter. Das Finanzministerium setzt seine Arbeit fort. Das Finanzlückenprojekt befindet sich noch in Vorbereitung. Der Haushalt 2027 wurde ebenfalls an den Ministerrat weitergeleitet. Aber die Präsidentschaftsherausforderung bringt zusätzliche Unsicherheit in einen bereits vollen Zeitplan.

Das Hauptrisiko ist der Dominoeffekt. Wenn die rechtliche Klärung Zeit in Anspruch nimmt, kann sich das vollständige Inkrafttreten des Bankenrahmens verzögern. Wenn sich die Restrukturierung der Banken verlangsamt, wird die Diskussion über die finanzielle Kluft schwieriger. Wenn diese beiden Dateien blockiert bleiben, verschwindet die Vereinbarung mit dem Fonds. Dieses Abkommen wird als wichtiges Element zur Wiederherstellung des Vertrauens und zur Erleichterung des Zugangs Libanons zu externer Finanzierung angesehen.

Die Dringlichkeit kann jedoch nicht als Argument für die Beibehaltung der institutionellen Zweideutigkeit dienen. Eine Bankenreform zur Organisation des Sektors für mehrere Jahre muss die Verantwortlichkeiten jedes Akteurs klar definieren. Die Korrektur einer Inkonsistenz vor der Anwendung kann kostengünstiger sein als die Verwaltung eines permanenten Kompetenzkonflikts. Die ganze Frage ist, ob die Berufung tatsächlich eine solche Inkonsistenz betrifft oder ob sie eine vermeidbare Verzögerung verursacht. Es liegt nun am rechtlichen Verfahren, dies zu bestimmen.

Hinter einem gestrichenen Satz steht das zukünftige libanesische Bankensystem

Der Kampf um das Präsidialmittel zeigt schließlich eine viel breitere Frage als eine Bestimmung. Der Libanon muss ein Bankensystem wieder aufbauen, dessen Glaubwürdigkeit tief untergraben wurde. Dies erfordert tragfähige Banken, eine Zentralbank, die in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, eine wirksame Aufsicht und eine glaubwürdige Lösung für Verluste und Einlagen. Keines dieser Elemente kann isoliert funktionieren.

Ausschließliche InformationenAd Diyar vom 2. Oktober 2026stellen Sie die Initiative von Joseph Aoun als Verteidigung der Unabhängigkeit der Libanesischen Zentralbank vor und behaupten Sie, dass der Verweis auf den Währungs- und Kreditcode während eines Großteils der Verhandlungen beibehalten wurde, bevor er aus dem Parlament entfernt wurde. Diese Version muss sich dem institutionellen Prozess und den Argumenten der Befürworter des angenommenen Entwurfs stellen. Gleichzeitig hält der Internationale Währungsfonds an einer breiteren Forderung fest: Reformen müssen wirksam werden und die Behandlung der finanziellen Kluft muss internationalen Standards entsprechen.

Die sich abzeichnende Wahl steht daher nicht unbedingt der Reform und Unabhängigkeit der Zentralbank entgegen. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, eine Reform zu schaffen, die beides garantiert. Wenn es dem Libanon nicht gelingt, diese Architektur zu klären, wird das Problem nicht nur eine weitere Verzögerung der Verhandlungen mit dem Fonds sein. Es wird die eines Bankensystems sein, das von Anfang an auf umstrittene Kompetenzen umstrukturiert wurde.

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