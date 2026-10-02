Im Libanon, die Bildung von vertriebenen Mädchen

Die Lernbeteiligung von vertriebenen jugendlichen Mädchen im Libanon stieg von 94 Prozent vor der Eskalation der Feindseligkeiten von 2026 auf 71 Prozent nach der Eskalation. Imran Riza, der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Libanon, findet diesen Rückgang alarmierend. UNICEF und UN Women stellen fest, dass die Vertreibung die Bildungskontinuität stark gestört hat, ohne die Bestrebungen jugendlicher Mädchen zu beeinträchtigen, die Bildung weiterhin als wesentlich für ihre Unabhängigkeit und Zukunft betrachten.

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Die Teilnahme am Lernen für vertriebene Teenager im Libanon ist gesunken94 prozent vor der eskalation der feindseligkeiten von 2026 auf 71 prozent nach 2026Laut einer kurzen Analyse, die von UNICEF mit dem Beitrag von UN Women veröffentlicht wurde. Dieser 23-Punkte-Rückgang stellt die Schulkontinuität in den Mittelpunkt der humanitären Reaktion. Am Donnerstag, den 1. Oktober, fand Imran Riza, Resident Coordinator der Vereinten Nationen und Humanitärer Koordinator im Libanon, diese Entwicklung alarmierend und forderte die Beibehaltung von Mädchen in der Bildung.

Ein Rückgang von 23 Punkten nach der Reise

Die Zahl ist das wichtigste Warnsignal der Studie über vertriebene Jugendliche, die nach der Eskalation von 2026 in ihre Gebiete zurückkehrten. Die Analyse konzentriert sich auf Mädchen im Alter von 11-17 Jahren und versucht zu messen, wie Konflikte, Vertreibung und Rückkehr ihre Lernerfahrungen verändert haben.

Vor der Eskalation nahmen 94 Prozent der befragten Jugendlichen an einer Form des Lernens teil. Nach der Reise betrug dieser Anteil nur 71%. Dies ist daher kein allgemeines Maß für die Einschreibungsrate aller Mädchen im Libanon, sondern ein Indikator für die Teilnahme am Lernen innerhalb der Studiengruppe. Diese Präzision ist wichtig, um die Daten richtig zu interpretieren.

Rückgang erreicht23 prozentpunkteMit anderen Worten, fast drei von zehn Jugendlichen in der Stichprobe waren nicht mehr am Post-Klima-Lernen beteiligt, verglichen mit etwa einem von sechzehn. Die Lücke veranschaulicht die unmittelbare Wirkung der Verdrängung auf die Bildungskontinuität.

Organisationen der vereinten nationen weisen jedoch darauf hin, dass die schulpause die ambitionen von jugendlichen mädchen nicht beseitigt hat. Die befragten Mädchen verbinden Bildung weiterhin mit ihrer Unabhängigkeit, ihrem Selbstvertrauen und ihren Zukunftsaussichten. Das identifizierte Problem ist daher weniger eine Verringerung der Bildungsnachfrage als die durch Krieg und Vertreibung geschaffenen Hindernisse.

Imran Riza warnt vor Bildung von vertriebenen Mädchen

In einer am Donnerstag, dem 1. Oktober veröffentlichten Botschaft betonte Imran Riza die Herausforderung, Mädchen beim Lernen zu halten. Der UN-Beamte hat die Bildungskontinuität mit ihrer Autonomie und ihren zukünftigen Möglichkeiten, aber auch mit der Erholung des Libanon in Verbindung gebracht.

Seine Intervention kommt zu einer Zeit, in der UNICEF seine neue « schnelle Geschlechteranalyse in Notsituationen » hervorhebt, die mit einem Beitrag von UN Women durchgeführt wurde. Das Papier konzentriert sich speziell auf die Auswirkungen der Eskalation von 2026 auf jugendliche Mädchen im Alter von 11-17 Jahren, die von Vertreibung und Rückkehr betroffen sind.

Die Warnung geht somit über die Frage des Besuchs eines Klassenzimmers hinaus. Längere Unterbrechungen können zu einem langfristigen Ausschluss jugendlicher Mädchen aus dem Bildungssystem führen, insbesondere wenn Familien gleichzeitig eine Unterkunft finden, ihre Grundbedürfnisse sicherstellen und sich an aufeinanderfolgende Vertreibungen anpassen müssen.

Für die Vereinten Nationen besteht die unmittelbare Herausforderung daher darin, zu verhindern, dass eine Notstörung zu einem dauerhaften Stillstand wird. Die Aufrechterhaltung eines zugänglichen Bildungsangebots in Empfangsbereichen, Unterkunftszentren und Rückkehrbereichen wird entscheidend, wenn die Sicherheitsbedingungen eine normale Genesung verhindern.

Schulen durch humanitäre Notlage verwandelt

Die Bildungskrise ist Teil einer massiven Bevölkerungsverschiebung, die durch die Eskalation vom 2. März 2026 ausgelöst wurde. Bis März waren mehr als eine Million Menschen im Libanon vertrieben worden. UNICEF schätzt, dass etwa 390.000 Kinder ihre Häuser verlassen mussten.

Diese Welle beeinflusste direkt das Funktionieren des Schulsystems. Hunderte von Unterkünften wurden im ganzen Land eröffnet, viele von ihnen in öffentlichen Schulen. In diesen Strukturen mussten Familien mit Promiskuität, Gesundheitsbedürfnissen, Zugang zu Wasser, Pflege und Schutz von Kindern umgehen.

Die Nutzung von Schulen als Empfangsorte schafft eine doppelte Schwierigkeit. Es reagiert auf die unmittelbare Notwendigkeit des Schutzes von Binnenvertriebenen, reduziert aber gleichzeitig die Verfügbarkeit von Gebäuden, die normalerweise der Bildung gewidmet sind. Die Mobilität von Schülern und Lehrern erschwert die Organisation von Kursen zusätzlich.

Auf dem Höhepunkt der Notlage im März hatten UNICEF und das libanesische Ministerium für Bildung und Hochschulbildung versucht, den Zugang zum Fernunterricht aufrechtzuerhalten. Konten und Online-Kurse wurden für 390.000 Schüler und 40.000 Lehrer vorbereitet. Temporäre Lernprogramme und flexiblere Programme wurden auch für vertriebene Kinder eingesetzt.

Diese Antworten zeigen das Ausmaß der logistischen Herausforderung. Sie garantieren jedoch nicht, dass ein Jugendlicher tatsächlich am Unterricht teilnehmen kann. Ein theoretischer Zugang zu einer digitalen Plattform löst nicht alle Schwierigkeiten, die mit Reisen, Konnektivität, Ausrüstung, Wohnortwechsel oder zusätzlichen Verantwortlichkeiten verbunden sind, die Familienmitglieder in Krisenzeiten betreffen können.

Jugendliche bleiben der Schule verbunden

Eine der wichtigen Lehren aus der im Herbst veröffentlichten Analyse ist die Aufrechterhaltung der Bildungsambitionen. Trotz des Rückgangs der Beteiligung am Lernen betrachten Jugendliche weiterhin Bildung als einen wesentlichen Teil ihrer Zukunft.

Dieser Befund verändert die Art der Reaktion. Die daten beschreiben nicht mädchen, die kollektiv ihre ausbildung aufgeben würden. Vielmehr weisen sie eine Lücke auf zwischen ihrer Bereitschaft, ihre Reise fortzusetzen, und ihrer konkreten Fähigkeit, nach einer Reise im Lernen zu bleiben.

Diese Lücke kann entscheidend werden, wenn der Notfall anhält. Je länger eine Pause, desto schwieriger kann es sein, zu einem regulären Schulrhythmus zurückzukehren. Lernlücken können sich ansammeln und die Wege sind zwischen Präsenzunterricht, temporären Lösungen und Fernunterricht fragmentiert.

UNICEF hatte bereits im Frühjahr eine Reihe von Mechanismen eingesetzt, um diesen Zusammenbruch zu begrenzen. Pädagogische Kits wurden in den kollektiven Zentren verteilt. Zentren und Schulen in Gebieten, die als sicher gelten, boten Kindern auch flexible Bildungswege. Temporäre Lernräume wurden in mehreren Regionen geplant, darunter Bekaa, Baalbeck, Saida, Libanon und Beirut.

Die neuen Daten von 71 Prozent deuten jedoch darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der untersuchten jugendlichen Mädchen trotz dieser Bemühungen außerhalb des Lernens bleibt. Es bietet somit einen konkreten Indikator, um das Ausmaß der Bildungskontinuität zu messen, die noch wiederhergestellt werden muss.

Eine Bildungskrise in einem größeren Notfall

Die Warnung vor vertriebenen Mädchen kommt, da die humanitären Folgen der Eskalation von 2026 nach wie vor schwer sind. Ende März meldeten die Vereinten Nationen mehr als eine Million Vertriebene. Anfang April schätzte der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, dass etwa 620.000 Frauen und Mädchen vertrieben wurden.

Die Feindseligkeiten betrafen auch die zivile Infrastruktur und störten den Zugang zu mehreren wichtigen Diensten. In diesem Zusammenhang muss die Bildung mit den unmittelbaren Bedürfnissen nach Wohnraum, Nahrung, Gesundheit und Sicherheit konkurrieren. Für Kinder werden diese Dimensionen kombiniert und nicht ersetzt: Eine vertriebene Familie kann Zugang zu Fernunterricht haben, während sie auf materielle Schwierigkeiten stößt, die eine regelmäßige Überwachung verhindern.

Das libanesische Bildungssystem befasste sich auch mit dieser neuen Krise nach mehreren Jahren starker wirtschaftlicher und sozialer Spannungen. Der Reaktionsplan für den Libanon im Jahr 2026 schätzte, dass 2,99 Millionen Menschen irgendeine Form von Hilfe im Land brauchten, einschließlich einer Antwort, die Bildung, Schutz, Gesundheit und Lebensunterhalt umfasste.

In diesem Zusammenhang wird der Dropout unter vertriebenen jugendlichen Mädchen zu einem Indikator für die längerfristigen Auswirkungen des Notfalls. Die Schule adressiert nicht nur einen unmittelbaren akademischen Bedarf. Es strukturiert auch das tägliche Leben von Kindern und unterhält eine Verbindung zu Institutionen, die andere Schwachstellen identifizieren können.

Die nächste Herausforderung wird daher darin bestehen, den Anteil der Jugendlichen zu messen, die ihr Lernen aufgrund von Verschiebungen unterbrochen haben, um einen regulären Kurs fortsetzen zu können. Die in dieser Woche veröffentlichten Daten liefern nun einen Bezugspunkt: Nach der Eskalation von 2026 sank die Lernbeteiligung der befragten vertriebenen Mädchen auf 71 Prozent, während ihre Bildungswünsche nach wie vor stark sind.

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