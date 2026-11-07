Ägypten eröffnet das historische Hauptquartier seiner Botschaft in Tripolis, das 2014 geschlossen wurde. Badr Abdelatty begleitet diese Eröffnung der Diskussionen über ägyptische Staatsangehörige, Handel und Energie. Die Mission hatte ihre Aktivitäten bereits zuvor wieder aufgenommen: Diese Zeremonie markierte keine Rückkehr nach zwölf Jahren völliger diplomatischer Abwesenheit.

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Ägypten eröffnete am Samstag, den 7. November 2026 das historische Hauptquartier seiner Botschaft in Tripolis, Libyen. Badr Abdelatty leitete die Zeremonie mit Taher al-Baour, dem zuständigen libyschen Außenminister. Dieser Umzug in ein renoviertes Gebäude begleitet Diskussionen über den wirtschaftlichen Austausch und die Situation der ägyptischen Staatsangehörigen.

Ein diplomatisches Hauptquartier nach der Renovierung wieder eröffnet

Das ägyptische Außenministerium bestätigt die Wiedereröffnung des Gebäudes und die Anwesenheit beider Beamter. Badr Abdelatty dankte den libyschen Behörden für ihre Unterstützung bei den Wartungs- und Renovierungsarbeiten. Er präsentierte diesen Ort als Teil des historischen und diplomatischen Erbes von Tripolis.

Das Hauptquartier wurde 2014 in einem Kontext der sich verschlechternden Sicherheit geschlossen. Es wurde zwölf Jahre später wiedereröffnet. Es bedeutet jedoch nicht, dass jede ägyptische diplomatische Aktivität während dieser Zeit aufgehört hatte.

Die ägyptische Mission arbeitete bereits 2021 in Tripolis. Im Juni desselben Jahres kündigte sein Beamter die Freilassung von in Libyen inhaftierten Staatsangehörigen an. Die Neuheit vom 7. November betrifft daher die Rückkehr zur historischen Belagerung und nicht die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Konkrete Forderungen an Ägypter in Libyen

Der Besuch beinhaltet auch ein Interview mit Abdelhamid Dbeibah, dem Leiter der Regierung der nationalen Einheit mit Sitz in Tripolis. Dem ägyptischen Bericht zufolge forderte Badr Abdelatty zusätzliche Einrichtungen für seine in Libyen lebenden Landsleute. Insbesondere fordert er die Verlängerung von Verwaltungsfristen und die Aufhebung von Geldbußen, die in früheren Zeiträumen kumuliert wurden.

Der Minister forderte auch Maßnahmen zugunsten ägyptischer Studenten. Das Release stellt diese Anwendungen nicht als bereits umgesetzte Entscheidungen dar. Es wird kein Zeitplan, keine Anzahl von Begünstigten oder kein Verfahren für die Inanspruchnahme festgelegt.

Beide Regierungschefs einigten sich darauf, Handel und Investitionen zu stärken und Handelshemmnisse zu beseitigen. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche stand die Beteiligung ägyptischer Unternehmen an libyschen Infrastruktur- und Wiederaufbauprojekten. Dazu gehören die Vorbereitungen für eine künftige Sitzung des Hohen Gemeinsamen Ausschusses.

Energieprojekte müssen noch umgesetzt werden

In den Räumlichkeiten der Botschaft traf Badr Abdelatty Khalifa al-Sadeq, das libysche Öl- und Gasministerium. Der Handel konzentrierte sich auf Gasverbindungen, Erdölprodukte und die libysche Ölraffination in Ägypten für den Wiederexport.

Der ägyptische Minister bat darum, diese Projekte sowie die Sanierung libyscher Raffinerien und die elektrische Vernetzung zu beschleunigen. In dem Bericht werden keine neuen Verträge oder Ablaufdaten für die Inbetriebnahme genannt. Khalifa al-Sadeq wird in Kürze Kairo besuchen, um die Gespräche mit den ägyptischen Öl- und Elektrizitätsministern fortzusetzen.

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