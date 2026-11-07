Qlayaa fordert dauerhafte Unterstützung für den Nuntius Borgia

In Qlayaa bat der Bürgermeister den Nuntius Paolo Borgia um langfristige Unterstützung beim Zugang zu Land, beim Verkauf von Olivenöl und bei der Unterstützung von Familien. Während seines Besuchs am 7. November diskutierten lokale Beamte auch Heizungs- und Schulgebühren, ohne eine neue Finanzierung für diesen Bedarf anzukündigen.

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In Qlayaa, im Bezirk Marjayoun, baten die lokalen Führer den Apostolischen Nuntius Paolo Borgia am Samstag, den 7. November, die Bewohner weiter zu unterstützen. Sie fordern spezifische Bedürfnisse: Zugang zu noch schwer zu erreichendem Land, Verkauf landwirtschaftlicher Produktion, Finanzierung von Heizung und Senkung der Schulgebühren. Der Vertreter des Heiligen Stuhls besuchte den Ort nach einem Halt in Deir Mimas.

Bürgermeisterin Hanna Daher präsentierte diese Anfragen bei einem Post-Massentreffen in der St. George’s Church. Er dankte dem Nuntius für seine humanitären Interventionen und für die Schritte, die, wie er sagte, Menschen und Landwirten ermöglicht hätten, sich ihren Grundstücken anzuschließen. Er hoffte, dass sich solche Bemühungen auf Land ausdehnen würden, wo der Zugang noch unmöglich sei.

Kulturen zum Verkauf und Winterausgaben

Der kommunale Anruf geht über die Lieferung von Point Emergency hinaus. Hanna Daher zitiert Heizung, Grundbedürfnisse, Unterricht und Familienunterstützung. Außerdem beantragte sie Beihilfen für die Beseitigung von Kulturen, einschließlich Olivenöl. Diese Anträge wurden als notwendige Bedingungen für die Beibehaltung der Bewohner in ihrem Dorf dargestellt.

Die beim Nuntius eingereichten Anträge beinhalten zum jetzigen Zeitpunkt keine angekündigte Finanzierung oder einen Zeitplan für die Wiedereröffnung des Zugangs zu Land.

Der Empfang, der Paolo Borgia vorbehalten war, hatte die Landwirtschaft in den Vordergrund gestellt. Kinder aus der Gemeinde boten ihm Brot und Olivenöl an. Vor der Kirche empfingen ihn die Menschen mit Lorbeerkrone, Applaus und Taubenfreigabe. Kommunale gewählte Vertreter und mehrere Priester besuchten den Empfang.

Borgia begrüßt die Bindung der Bewohner an ihr Dorf

In seiner Predigt lobte der Nuntius den Glauben und die Ausdauer der Bewohner angesichts der Schwierigkeiten des Krieges. Er betonte ihre Verbundenheit mit ihrem Land und ihren christlichen und libanesischen Wurzeln. Er gab ihnen die Zuneigung und den Segen des Papstes.

Paolo Borgia konzentrierte sich auf Hoffnung, Solidarität und die Weigerung, die Angst die Bewohner isolieren zu lassen. Er stellte die Liebe zum Nächsten, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit als Grundlage des Friedens dar.

Der Pfarrer, Pater Antonios Farah, bat auch um die Fortsetzung des Engagements des Heiligen Stuhls. Er erinnerte an die humanitäre Unterstützung, Gesundheitsinitiativen und die Überwachung der täglichen Schwierigkeiten, die der Nuntius mit sich brachte. Er betonte das Recht der Bewohner, in Sicherheit zu leben, ihr Land zu bewirtschaften, ihre Produktion zu verkaufen und ihre Kinder großzuziehen.

Der Priester behauptete, die Bewohner wollten nicht zu den Waffen greifen. Er bezog sich auch auf Familien, die seit etwa 26 Jahren von ihren Lieben getrennt sind, und bat darum, dass die Suche nach Frieden es ihnen ermöglicht, sich zu treffen.

Die Abgeordneten Melhem Khalaf und Firas Hamdan nahmen an dem Treffen im Gemeindesaal teil. Die Gemeinde verlieh dem Nuntius eine Auszeichnung. Über diesen Empfang hinaus bat Hanna Daher ihn, die Schritte fortzusetzen, um den Zugang zu den immer noch unzugänglichen Grundstücken zu öffnen und den Produzenten zu helfen, Absatzmöglichkeiten für ihr Öl zu finden.

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