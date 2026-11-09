Tripoli kündigt 18.714 Container im Oktober an

Der Hafen von Tripolis behauptet einen neuen Rekord mit 18.714 Containern im Oktober 2026. Seine Regierung dankte CMA CGM für seinen Beitrag zum Verkehr, ohne den Anteil des Reeders oder den maximalen Präzedenzfall anzugeben. Auch das Kommuniqué vom 9. November definiert nicht die Zähleinheit oder die Verteilung der Bewegungen. Die bestehenden Seeverkehrsdienste bieten einen konkreten Rahmen für diese Tätigkeit, während das zukünftige Industrie- und Logistikzentrum der Sonderwirtschaftszone in Vorbereitung bleibt.

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Der Hafen von Tripolis gab bekannt, dass er im Oktober 2026 18.714 Container umgeschlagen hatte, ein Volumen, das er als neuen Rekord präsentierte. In einer Pressemitteilung vom Montag, dem 9. November, hebt seine Regierung die Entwicklung ihrer operativen und logistischen Fähigkeiten hervor. Die Zahl geht jedoch nicht mit dem maximalen Präzedenzfall oder einer Verkehrsaufteilung einher.

Der Hafen von Tripolis behauptet einen neuen monatlichen Rekord

Iskandar Bandali, Präsident des Hafenvorstands, beschreibt dieses Ergebnis als einen Schritt in der Entwicklung des Standortes. Sie führt sie auf Bemühungen zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und zur Gewinnung internationaler Reedereien zurück. Die Verwaltung glaubt, dass das Volumen des Oktobers ein zunehmendes Vertrauen dieser Unternehmen in den Hafen des Nordens widerspiegelt.

Insbesondere dankte der Manager CMA CGM für seinen Beitrag zur Steigerung der containerisierten Aktivität. Er unterstreicht die Rolle dieser Beziehung bei der Entwicklung von Anlauf- und Verkehrshäfen. In der Pressemitteilung wird jedoch der Anteil des Reeders an den angekündigten 18.714 Containern nicht erwähnt.

Das Ergebnis ist für den gesamten Oktober, nicht nur für den Tag des 9. November. Keine jährlichen oder monatlichen Erhöhungen sind in der Ankündigung enthalten. Der Port gibt auch nicht das vorherige Referenzvolumen an, mit dem die Größe des beanspruchten Datensatzes gemessen werden könnte.

Eine Einheit und Verteilung des Verkehrs ist anzugeben

Die Pressemitteilung verwendet den Begriff « Container ». Es wird nicht angegeben, ob es physische Einheiten oder Äquivalente zwanzig Fuß zählt, die Standardeinheit, die oft in der maritimen Statistik verwendet wird. Es wäre daher verfrüht, diese Summe als 18.714 TEU darzustellen.

Auch die Aufteilung zwischen Importen, Exporten, leeren Containern und Umladungen ist nicht vorgesehen. Diese Unterscheidung zählt, um die wirtschaftlichen Vorteile zu bewerten. Eine Containerbewegung allein liefert keine Informationen über den Wert der Waren, ihren endgültigen Bestimmungsort oder die Einnahmen des Hafens.

Die statistischen Reihen, die derzeit auf der offiziellen Website des Hafens verfügbar sind, enden ab 2025. Sie haben separate Einträge für volle, leere und Umschlagcontainer. Sie liefern noch keine Tabelle vom Oktober 2026, die es ermöglicht, die neue Summe streng vergleichbarer Serien in Einklang zu bringen.

CMA CGM verbindet Tripolis bereits mit mehreren Märkten

Die Beziehung zu CMA CGM basiert auf einer operativen Umsetzung. Im Jahr 2021 gab die Gruppe den Erwerb aller Anteile von Gulftainer Lebanon, dem Betreiber des Containerterminals Tripolis, bekannt. Diese Operation geht daher dem am Montag angekündigten Ergebnis um mehrere Jahre voraus.

In seiner aktuellen Präsentation seiner Dienstleistungen im Libanon erwähnt CMA CGM Phoenician Express, auch bekannt als BEX2. Diese Linie verbindet Asien direkt mit Beirut und Tripolis und bedient dann die Adria-Häfen. Der EMED2-Dienst verbindet die beiden libanesischen Häfen mit anderen Häfen im östlichen Mittelmeer.

Diese Dienste stellen den Hafen in regelmäßigen Austausch mit mehreren Märkten. Die konsultierten Dokumente erlauben jedoch nicht die Festlegung ihrer jeweiligen Beiträge zum Oktoberband.

Die benachbarte Wirtschaftszone bleibt ein zu entwickelndes Projekt

Die monatliche Zahl kommt nach dem Besuch von Joseph Aoun am 24. Oktober auf dem Gelände des zukünftigen industriellen und logistischen Zentrums der Sonderwirtschaftszone von Tripolis. Die Behörde dieses Bereichs stellt den Hafen als eine der Ausrüstungen dar, mit denen das Projekt artikuliert werden muss.

In ihrem Kommuniqué heißt es, dass die Vorqualifizierung internationaler Betreiber vor einer Ausschreibung noch in Vorbereitung ist. Er betonte auch die Notwendigkeit, die nahe gelegenen Deponien zu schließen, die als schädlich für die Attraktivität des Standorts angesehen wurden. Die am Montag angekündigte Hafenaktivität betrifft daher eine bereits betriebene Infrastruktur; das benachbarte Industrie- und Logistikzentrum wartet noch auf die nächsten Entwicklungsstadien.

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