Budget 2027: Was bedeutet das für öffentliche Dienste?

Der Haushalt 2027 sieht 7 Milliarden US-Dollar mit gemischten Abteilungsmitteln und nur 9,3% der Investitionen vor. Ausgabenbehörden müssen noch in Zahlungen und operative Dienstleistungen übersetzt werden. Die parlamentarische Debatte über Prioritäten, Ressourcen und deren effektive Umsetzung bleibt offen.

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Der libanesische Haushalt für 2027 sieht Ausgaben in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar vor. Aber seine Zunahme garantiert kein besseres Funktionieren von Schulen, Verwaltungen oder Infrastruktur. Da sich das Parlament mit der Prüfung der Mittel befasst, werden die Zuweisung der Mittel und ihre Ausführung entscheidend für die öffentlichen Dienste.

In einem am 9. November veröffentlichten Beitrag schlägt Mazen Abboud vor, den Haushalt nach seiner Fähigkeit zur Wiederherstellung des Staates zu beurteilen. Sein Argument ist die Verwendung von Geld: Die Verbesserung der Sammlung reicht nicht aus, wenn die Regierungen weiterhin nicht in der Lage sind, die erwarteten Vorteile zu bieten. Sie fordert Investitionen in Elektrizität, Digitales, Bildung und Steuerkapazität.

Der parlamentarische Kalender gibt diesem Thema praktische Relevanz. Am 4. November schloss der Finanzausschuss seine Prüfung der Artikel ab, wobei er mehrere Bestimmungen vorbehielt. Sein Präsident, Ibrahim Kanaan, kündigte die Eröffnung der Kreditprüfung in der folgenden Woche an, beginnend mit dem Präsidenten der Republik. Dieser Schritt ermöglicht immer noch die Diskussion der Ausgabenprioritäten. Der Gesetzentwurf ist kein endgültiges Finanzgesetz.

Libanesischer Haushalt für 2027: eine Erhöhung im Detail zu lesen

Das Projekt der Regierung bringt Ausgaben auf 628.868 Milliarden Pfund, verglichen mit 538.415 Milliarden Pfund im Haushalt 2026. Der Anstieg beträgt ca. 16,8 %. Bei einem Umrechnungskurs von 89.500 £ entspricht der Umschlag etwa 7,03 Milliarden $. Die geplanten Einnahmen sind gleich.

Diese Vergleiche betreffen zwei Haushaltsmittel. Sie messen nicht den Anstieg der tatsächlichen Ausgaben. Eine Verwaltung kann einen Kredit haben und kann ihn möglicherweise nicht verwenden. Auf der anderen Seite können aufgeschobene Zahlungen über ein Jahr wiegen, ohne neuen Dienstleistungen zu entsprechen.

Das Projekt behält eine Struktur, die von den laufenden Ausgaben dominiert wird, bei 90,7% der Gesamtsumme. Die Investition beträgt 9,3%. Vergütung, Renten, Sozialleistungen und damit verbundene Positionen machen zusammen 61,4% aus. Der Anteil, der für den Bau oder die Ausrüstung zur Verfügung steht, bleibt daher eine Minderheit.

Durch diese Mittel werden laufende Ausgaben nicht als unproduktiv eingestuft. Eine Schule braucht Lehrer, eine Steuerbehörde und ein Wartungsnetzwerk. Vielmehr muss untersucht werden, wie Löhne, Einkäufe und Ausrüstung zusammenarbeiten. Die Finanzierung eines Gebäudes ohne Personal bringt nicht mehr Service, als ein Team ohne Ausrüstung zu bezahlen.

Bildung schreitet voran, öffentliche Arbeiten sinken

Ministerielle Umschläge folgen kontrastierenden Trajektorien. Die folgenden Beträge vergleichen das Budget 2026 mit dem Regierungsprojekt 2027 vor den endgültigen parlamentarischen Schiedsverfahren.

Ministerium 2026 milliarden pfund Projekt £ 2027 Mrd Nominaländerung Bildung und Hochschulbildung 54 859 64 949 +18,4% Öffentliche Gesundheit 47 266 55 262 +16,9 % Öffentliche Arbeiten und Verkehr 23,710 19 716 -16.8% Telekommunikation 20,384 19 612 -3,8 %

Diese Mittel umfassen verschiedene Arten von Ausgaben. Die Zunahme der Bildung kann daher nicht als gleichwertige Zunahme des Schulaufbaus angesehen werden. Der Rückgang der öffentlichen Arbeiten allein misst nicht die Gesamtfinanzierung der Infrastruktur: Andere Agenturen und Finanzierungen können beteiligt sein.

Der Gegensatz wirft jedoch eine spezifische Frage für die Abgeordneten auf. Welche Dienste wird jeder Umschlag pflegen oder verbessern? Eine überprüfbare Antwort erfordert eine Trennung von Vergütung, Wartung, Lieferungen und Projekten. Sie muss auch die externen Mittel festlegen, die für die gleichen Ziele vorgesehen sind.

Die Kommission hat angekündigt, die Mittel entsprechend den Prioritäten in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verteidigung und Entwicklung zu prüfen. Diese Kontrolle wird nützlicher sein, wenn sie die Beträge näher an die operativen Anforderungen bringt. Eine Abteilung kann ihren Haushalt nicht nur im Vergleich zum Vorjahr begründen.

Inflation reduziert den Umfang der nominalen Erhöhungen

Abboud verwendet eine 3% wachstums- und 10% inflationshypothese, um das projekt zu diskutieren. Die Rückkehr zu einem Wachstum von fast 3% spiegelt sich auch in der Haushaltsdokumentation wider. Es bleibt eine Prognose, insbesondere abhängig von der Sicherheitslage und Reformen. Seine 10-Prozent-Inflationsannahme bleibt ein Szenario, kein aufgezeichnetes Ergebnis.

Als Test würde ein Anstieg um 16,8% bei einem Preisanstieg um 10% um etwa 6,2% an Volumen gewinnen. Die Berechnung vergleicht die Indizes 116,8 und 110, nicht beide Steigerungsraten. Es misst nicht die tatsächliche Kaufkraft des Haushalts, da nicht alle öffentlichen Kosten dem Haushaltsindex folgen.

Medikamente, importierte Geräte, Arbeit und Vergütung unterliegen unterschiedlichen Mechanismen. Ein nationaler Durchschnitt erlaubt es nicht, die Anzahl der Gehälter oder Kilometer der finanzierten Straße abzuziehen. Bei den Vergleichen sollten die Preise und die für jedes Programm spezifischen Mengen berücksichtigt werden.

Die gleiche Argumentation gilt für Rezepte. Ihr Wachstum kann eine bessere Sammlung widerspiegeln, aber auch höhere Preise oder sich verschiebende Fristen. Es zeigt nicht automatisch eine Erweiterung der Produktion. Abboud wies genau auf das Risiko einer fiskalischen Anstrengung hin, die die Aktivität, von der zukünftige Einnahmen abhängen, schwächen würde.

Balance lässt mehrere Ladungen aus dem Feld

Das in dem Projekt angegebene Nulldefizit deckt nicht alle öffentlichen Transaktionen ab. Insbesondere heißt es in der Haushaltsdokumentation, dass Vorschüsse und andere Transaktionen im Consolidated Revenue Fund außerhalb dieser Berechnung bleiben. Zinsen auf Eurobonds sind ebenfalls nicht in den angekündigten Beträgen enthalten.

Daher muss zwischen dem Gleichgewicht des Haushaltsbereichs und allen finanziellen Verpflichtungen des Staates unterschieden werden. Der erste ist eine Einschränkung des Managements. Es beweist nicht, dass alte Verpflichtungen eingehalten werden oder dass alle Wiederaufbaubedürfnisse finanziert werden.

Diese Grenze erklärt die Bedeutung des mehrjährigen Finanzrahmens. Während seiner Mission im September forderte der IWF eine bessere Integration der Investitions- und Sozialschutzbedürfnisse. Er forderte auch die Rückverfolgung von extern finanzierten Ausgaben. Ziel ist es, die jährlichen Haushaltspläne mit künftigen Verpflichtungen in Einklang zu bringen.

Buchhaltung Abschlussdokumente sind ebenso wichtig. Am 4. November gab Kanaan an, dass das endgültige 2025-Konto noch nicht übermittelt worden sei. Ohne Abstimmung zwischen Prognosen und Errungenschaften kann die Debatte aufeinander folgende Genehmigungen vergleichen, ohne zu messen, was sie tatsächlich hervorgebracht haben.

Dienstleistungen werden zwischen Kredit und Zahlung gespielt

Abboud konzentriert sich auf die Verwaltungen, die die Aktivität unterstützen. Er zitierte Steuer- und Zolldienstleistungen, die Digitalisierung von Verfahren und das öffentliche Auftragswesen. Die Herausforderung besteht darin, die Verwaltungskosten zu senken und die Kontrollen zu verbessern, während die Ausgaben mit messbaren Ergebnissen verknüpft werden.

Die Diskussion vom 4. November lieferte ein unmittelbares Beispiel für das Problem. Kanaan hat die Unterbrechung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem nicht bezahlten Strom von öffentlichen Stellen verurteilt. Er wies jedoch darauf hin, dass die Mittel in ihre Haushalte aufgenommen wurden. Daher kann eine Kostenermächtigung mit einer ausstehenden Rechnung und einer unterbrochenen Dienstleistung koexistieren.

Zwischen der Abstimmung über einen Kredit und dem Betrieb des Dienstes können der Cashflow und die tatsächliche Abrechnung von Rechnungen die Ausführung blockieren. Eine Erhöhung des Umschlags löst also keine Zahlungsverzögerungen allein.

Das parlamentarische Schiedsverfahren muss noch abgeschlossen werden. Mehrere Artikel über Lizenzgebühren werden noch mit den betroffenen Verwaltungen diskutiert, während die Überprüfung der Kredite beginnt. Die Beträge des Projekts müssen mit den ausgewählten Änderungen in Einklang gebracht werden, dann mit den Zahlungen und Dienstleistungen, die im Jahr 2027 tatsächlich bereitgestellt werden.

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