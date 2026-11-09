Aboudiyé: Die Passage mit Syrien wieder geöffnet

Die Abudiyah-Dabousiyah-Passage wurde am 9. November zwischen Akkar und der syrischen Provinz Homs wieder geöffnet. Die Zeremonie brachte Beamte aus beiden Ländern zusammen, nachdem sie an den Brücken- und Grenzeinrichtungen gearbeitet hatten. Fayez Rasamny schätzt zwischen 8.000 und 10.000 Passagiere pro Tag sowie 150 bis 200 LKW. Diese Schätzungen stellen keine Verkehrsbilanz dar. Das libanesische Zentrum war bereits im September eingeweiht worden, während die Arbeit auf syrischer Seite fortgesetzt wurde.

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Der Grenzübergang von Abudiyah-Dabousiyah wurde am Montag, den 9. November 2026 zwischen dem nördlichen Libanon und Syrien wieder geöffnet. Die Zeremonie fand auf syrischer Seite in Anwesenheit des libanesischen Ministers für öffentliche Arbeiten und Verkehr Fayez Rasamny statt. Die Brücke, die Gebäude und die Kontrolleinrichtungen wurden fertiggestellt. Die Behörden erwarten mehrere tausend Reisende pro Tag, aber es gibt immer noch keine Aufzeichnungen über diese Wiedereröffnung.

Aboudiyé verbindet sich wieder mit der Provinz Homs

Der Grenzübergang verbindet Aboudiyé in Akkar mit Dabousiyé in der syrischen Provinz Homs. Zoll-, Diplomaten- und Sicherheitsbeamte aus beiden Ländern nahmen an der Einweihung teil und besuchten dann die Einrichtungen. Der libanesische Botschafter in Syrien, Henri Kastun, und libanesische Zollbeamte waren unter den Teilnehmern.

Fayez Rasamny schätzte den erwarteten Verkehr auf 8.000 bis 10.000 Menschen pro Tag, An- und Abfahrten kombiniert. Es sieht auch zwischen 150 und 200 tägliche Lastwagen vor. Diese Zahlen beschreiben die Projektion eines Ministers, nicht eine bereits gemessene Anwesenheit.

Mazen Allush, verantwortlich für die internationalen Beziehungen der syrischen Grenz- und Zollbehörde, betonte das soziale Interesse der Passage. Ihm zufolge rechtfertigen die familiären Bindungen zwischen den Dörfern auf beiden Seiten eine zugängliche offizielle Reiseroute. Er wollte die Verwendung von geheimen Überfahrten vermeiden.

Eine rekonstruierte Brücke und renovierte Einrichtungen

Die Ernennung wurde am Samstag, den 7. November bekannt gegeben. Die syrische Behörde hatte dann den Montag nach der Wiedereröffnung nach mehreren Monaten Bauzeit festgelegt. Das Kommuniqué bezog sich auf den Wiederaufbau der Brücke zwischen den beiden Ländern, die Sanierung der Verwaltungsgebäude und der Hallen sowie die Erweiterung der Außenräume.

Dieser Schritt folgte mehreren Inspektionen. Der Präsident der syrischen Behörde, Qutaiba Badwi, hatte die Website am 25. September besucht, um die Arbeit zu verfolgen. Die Montagszeremonie markiert somit den Höhepunkt dieser Vorbereitung, über die Ankündigung eines Datums hinaus.

In Erklärungen vor der offiziellen syrischen Presse am Montag erläuterte Mazen Alloush die Vorkehrungen für Transporter. Die Arbeiten umfassten Wartebereiche, Verkehrskorridore und Bereiche für schwere Nutzfahrzeuge. Erkennungsgeräte und digitale Werkzeuge müssen den Zollbetrieb beschleunigen.

Der syrische Beamte verweist auch auf Inspektionen, die auf einer Risikobewertung basieren. Das angekündigte Ziel ist es, das Warten zu reduzieren und gleichzeitig die Kontrollen aufrechtzuerhalten. Die tatsächlichen Bearbeitungszeiten müssen jedoch nach der Wiederaufnahme des Datenverkehrs bewertet werden.

Eine separate Phase der Eröffnung des libanesischen Zentrums

Die libanesische Seite hatte ihre Verfügbarkeit bereits früher angekündigt. Am 4. September eröffnete der General Security Director, Hassan Choucair, das Abudiyah-Zentrum nach seiner Renovierung. Die offiziellen Aufzeichnungen zeigten, dass die libanesischen Einrichtungen bereit waren, Passagiere zu empfangen.

Die Einweihung im September betraf das libanesische Zentrum. Der 9. November betrifft die Rückkehr in den Dienst der Passage mit ihrem syrischen Gegenstück. Die Unterscheidung der beiden Phasen hilft zu verstehen, warum eine neue Zeremonie mehr als zwei Monate nach Hassan Choucairs Besuch stattfindet.

Nordhandel und künftige Grenzarbeit

Mazen Allush stellt diese Achse als Verbindung zwischen Nordlibanon, Zentralsyrien und seiner Küste dar. Sie nennt den Handel mit Lebensmitteln und Industrieprodukten, insbesondere aus dem Gebiet Hassia und dem Hafen von Tartous. Die Überfahrt muss den Fluggesellschaften eine zusätzliche Route zu den libanesischen und Tripolis-Märkten bieten.

Die beiden Verwaltungen führen auch ihren technischen Austausch über Zeitpläne und Verfahren fort. Auf Aridas Post kündigte Mazen Allush der offiziellen syrischen Presse eine geplante Wiedereröffnung im nächsten Monat an. Dies ist immer noch ein Bauziel: In diesen Erklärungen wurde kein bestimmter Tag angegeben.

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