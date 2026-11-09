Libanon: Vorbereitung auf die Aufnahme und den Schutz von Zivilisten

Wasser, Unterkunft, Pflege: vom nationalen Krisenraum bis zu den Gemeinden, wie der Libanon die Aufnahme der Vertriebenen organisiert und die Hilfe vorbereitet.

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Wenn Familien vor den Bombenanschlägen fliehen, ist der erste Notfall, ein Dach zu finden. Sehr schnell kommen Wasser, Medikamente, Transport und Informationen über die Hilfe zur Verfügung. Im Libanon basieren diese Dienste auf einer Kette, die die nationale Koordination mit den Gemeinden, Hilfskräften und Verbänden verbindet. Seine Funktionsweise hängt sowohl von materiellen Mitteln als auch vom Datenfluss über Bedürfnisse ab.

Die Erfahrungen von Saida, Damour und mehreren Gemeinden in Bekaa oder Akkar zeigen, wie diese Vorbereitung organisiert ist. Sie zeigen auch starke lokale Unterschiede: Hier können kommunale Fahrzeuge wieder in Betrieb genommen werden; anderswo suchen die Menschen zunächst Erste-Hilfe-Ausbildung aus Mangel an Zivilschutzdiensten.

Schutz der Zivilbevölkerung beginnt mit Koordination

Im Grand Sérail wurde am 2. März 2026 der National Emergency Operations Room aktiviert. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen beschrieb seine laufende Arbeit in einem Bericht vom 19. März. Sie basiert auf dem Referat für Katastrophenrisikomanagement, das 2010 unter dem Vorsitz des Ministerrats eingerichtet wurde.

Die Ministerien für Gesundheit, Soziales, Bildung und Inneres arbeiten mit dem Zivilschutz, dem Libanesischen Roten Kreuz, dem Nationalen Rat für wissenschaftliche Forschung und Hilfspartnern zusammen. Reise- und Gastfreundschaftsinformationen werden verwendet, um Prioritäten zu definieren. Die Gouvernementeinheiten und Gemeinden stellen die lokale Relais.

Diese Organisation bietet einen gemeinsamen Brennpunkt. Es hängt dann von den Fahrzeugen, Gebäuden, Ausrüstung und Personal in jedem Gebiet zur Verfügung. Die Identifizierung der Sättigung schafft keine zusätzlichen Orte; Das Signal ermöglicht es jedoch, Ressourcen zu lenken, bevor sich die Situation weiter verschlechtert.

In Saida führen Daten zu Wasserlieferungen

In Saida stellte das städtische Observatorium eine unzureichende Wasserspeicherkapazität in kollektiven Zentren fest. Die Gemeinde reparierte und wies Feuerwehrfahrzeuge neu zu, um etwa 300.000 Liter pro Woche zu liefern, so eine vom UNDP am 25. September veröffentlichte Überprüfung.

Die Zahl der Binnenvertriebenen in der Stadt wurde im Berichtszeitraum auf 30.000 geschätzt. Das Observatorium hatte etwa 11.500 Menschen in 25 kollektiven Zentren. Diese Zahlen sind die dieser Sequenz, keine aktualisierte Zählung zum 9. November.

Das System zentralisiert die Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Hygiene und Medikamenten. Es integriert auch Behinderung und chronische Krankheiten. Dies ermöglicht es Teams, spezialisierte Hilfe zu leisten, insbesondere für schwangere Frauen oder junge Mütter, ohne dass Familien sich wiederholt bei jedem Teilnehmer registrieren müssen.

Unterschiedliche Antworten der Gemeinden

In einem anderen Programm unterstützte UNDP 38 Gemeinschaften bei der Ausbildung, Übungen und Arbeit an der Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Der am 31. Juli veröffentlichte Bericht nennt mehr als 440 beteiligte lokale Akteure.

Die Teilnehmer von Maghdouché konzentrierten sich auf die Identifizierung von Schwachstellen und Ressourcen. In Maqneh, Bekaa, führte der Mangel an zivilen Verteidigungsdiensten zu Diskussionen über Erste Hilfe und Feuerwehr. In Damour haben Gemeinde und lokale Organisationen gemeinsam einen Reaktionsplan erstellt, der auf den Schwierigkeiten im Jahr 2024 basiert.

In der Vereinigung der Gemeinden von Joumeh brachte der Prozess Schulen, religiöse Führer, Verbände und junge Menschen zusammen. Die Vorbereitung von Kontakten, die Klärung von Rollen und der Austausch von Informationen verringert das Risiko, dass mehrere Teams den gleichen Bedarf decken, während ein anderes Team unbeantwortet bleibt. Diese Vorbereitung muss der Ankunft der Familien vorausgehen, wenn die Gemeindedienste nicht mehr die gleiche Zeit haben, sich zu organisieren.

Wohnen und Heilen, zwei untrennbare Verbindungen

Ein kollektives Zentrum bietet Unterkunft und Dienstleistungen; Es ist nicht unbedingt entworfen, um Beschuss zu widerstehen. Die Aufnahme von Binnenvertriebenen und ihr physischer Schutz stellen daher besondere Probleme dar. Die Fähigkeit eines Gebäudes, Familien aufzunehmen, reicht nicht aus, um seinen strukturellen Widerstand oder die Sicherheit des Zugangs herzustellen.

Kontinuität der Pflege ist eine weitere unmittelbare Notwendigkeit. Der Operationsplan der Weltgesundheitsorganisation für März bis August 2026 kombinierte Koordination, Epidemieüberwachung, wesentliche Dienste und Vorbereitung auf den Zustrom von Opfern. Es sah Lagerbestände, mobile Teams und Überweisungsschaltungen für Strukturen vor, die Patienten aufnehmen können.

Eine vertriebene Person muss möglicherweise die Dialyse, die Schwangerschaftsnachsorge oder die Diabetesbehandlung fortsetzen. Die Unterbrechung oder Abwesenheit eines Arzneimittels macht eine Evakuierung dann zu einem zusätzlichen Gesundheitsrisiko. Die Vorbereitung auf den Empfang bedeutet auch zu wissen, welche Institution das Relais bereitstellen kann und wie der Patient es erreichen kann.

Die in diesen Programmen vorgesehenen Mittel decken das Gebiet nicht einheitlich ab. Ihr Beitrag ist dennoch konkret: ein identifizierter Wasserbedarf, ein mobilisiertes Fahrzeug, eine weitere Behandlung, eine kontaktierbare Person. Auf dieser lokalen Ebene wird die nationale Koordination zu einem Dienst für Familien.

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