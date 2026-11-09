Im Libanon erkundet die ägyptische Russette ihre Umgebung mit Zungenhähnen. Sein Schallstrahl ist präzise ausgerichtet und vervollständigt seine Sicht. Die Forschung, von der Geburt bis zum Flug, beleuchtet dieses ungewöhnliche Sonar, ohne Laborexperimente mit Beobachtungen in libanesischen natürlichen Umgebungen zu verwechseln.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Wussten Sie das?Eine Fledermaus im Libanon hat ein Sonar, dessen Sender nicht der Kehlkopf ist, sondern die Zunge. Die Russette von Ägypten,Rousettus aegyptiacusproduziert kurze Wasserhähne und hört auf ihre Echos, um ihre Umgebung zu erkunden. Diese Obstesserin schickt nicht nur Geräusche vor sich her: Sie kann ihren Strahl sehr genau richten. Das Sonar der Russette zeigt ein viel aufwendigeres sensorisches System als ein einfacher Hindernisdetektor.

Ägypten auch im Libanon präsent

Sein aktueller Name darf nicht irreführend sein. Die Art ist nicht auf Ägypten beschränkt. Im Libanon ist seine Präsenz an der Westküste und an den Hängen des Libanon-Gebirges dokumentiert. Eine wissenschaftliche Synthese, die 2016 von Petr Benda und seinen Kollegen unter Beteiligung libanesischer Forscher veröffentlicht wurde, identifizierte mindestens 41 bekannte Beobachtungsorte und beschrieb die Arten als im westlichen Libanon weit verbreitet.

Diese Zahl umfasst Berichtsseiten, die in einer Studie gesammelt wurden, nicht 41 Kolonien, die heute noch identifiziert werden. Es ist auch keine Bevölkerungsschätzung. Diese Vorsichtsmaßnahme zählt: Die historische Verteilung eines Tieres zu kennen und seine aktuelle Häufigkeit zu messen, sind zwei verschiedene Ansätze. Die Experimente, die sein erstaunliches Sonar erklären, wurden außerhalb des Libanon durchgeführt. Sie betreffen die gleichen Arten, ohne Messungen in libanesischen Höhlen.

Das Sonar der Russette beginnt in seinem Mund

Das Prinzip der Echolokation ist das einer soliden Rückkehr. Das Tier sendet ein Signal aus; ein Teil dieses Signals trifft auf eine Oberfläche und kehrt zu seinen Ohren zurück. Die Zeit, Intensität und Eigenschaften des Echos liefern Informationen darüber, was sich um es herum befindet. Viele Fledermäuse produzieren ihre Echolokationssignale im Kehlkopf. In Ägyptens Russette erzeugen Sprachbewegungen die Klicks, die für diese akustische Erkundung verwendet werden.

Das Phänomen besteht daher nicht darin, Luft zu schmecken oder die Sprache auf ein Ziel zu ziehen. Der im Mund erzeugte Klang breitet sich durch seine Öffnung aus. Die Klicks sind extrem kurz und können paarweise folgen. Ihre Organisation ermöglicht es dem Tier, abwechselnd verschiedene Richtungen zu untersuchen, anstatt den gesamten Raum einheitlich akustisch zu beleuchten.

Das Bild einer Taschenlampe hilft, das Problem zu verstehen. Ein Strahl, der auf einen bestimmten Bereich gerichtet ist, hebt hervor, was sich darin befindet, und begrenzt die Bedeutung der Rückkehr von anderswo. Aber eine gewöhnliche Lampe erfordert, dass ihre Lichtquelle gedreht wird. Die Russette hat eine andere Möglichkeit: die Richtung ihrer Schallemission zu ändern, ohne notwendigerweise jede Änderung einer sichtbaren Bewegung des Kopfes zu begleiten.

Ein Balken orientiert, ohne den ganzen Kopf zu drehen

Eine Studie von Wu-Jung Lee und seinen Kollegen, veröffentlicht im Dezember 2017 inPLOS Biologie, diese Fähigkeit anhand der Aufzeichnung von Bordplätzen und eines physikalischen Modells untersucht. Die Forscher maßen die Emissionen abwechselnd links und rechts mit einer akustischen Struktur, die je nach Frequenz variiert.

Ihre Erklärung beinhaltet die Position der Sprache in Bezug auf die Öffnung des Mundes. Der Klang erreicht nicht genau gleichzeitig die verschiedenen Punkte dieser Öffnung. Die Wellen, die aus ihm herauskommen, verstärken sich in einige Richtungen und mildern sich in anderen ab. Die Bewegung der Quelle innerhalb des Mundes kann somit den Außenstrahl bewegen.

Diese Physik erinnert an die phasengesteuerten Antennennetzwerke, die in bestimmten Detektionstechnologien verwendet werden. Die Analogie beschreibt ein Ergebnis, nicht eine im Tier versteckte elektronische Ausrüstung. Die Forscher zeichneten die Strahlen auf und schlugen einen Mechanismus vor, der sie erklären kann; Sie filmten nicht jede Sprachbewegung während des Fluges im Mund. Diese Unterscheidung zwischen Messung und Modell vermeidet es, eine wissenschaftliche Erklärung in übermäßige Sicherheit zu verwandeln.

Nützliche Augen, auch mit einem Sonar

Echolokalisierung bedeutet nicht, blind zu sein. In Experimenten veröffentlicht im Juni 2019 inWissenschaftliche Fortschrittedie rossettes kombinierten vision und akustische informationen und gaben ihnen je nach aufgabe unterschiedliche bedeutung.

Für einige, die über die Form eines Objekts lernten, dominierte das Sehen, wenn beide Sinne verfügbar waren. Während der Navigation wog es mehr in der anfänglichen Wahl einer Richtung. Als sich ein Hindernis näherte, gewann die Echolokation an Gewicht. Tiere konnten Objekte auch durch Echos unter geeigneten Versuchsbedingungen unterscheiden.

Es hat also keinen Sinn, dass immer der « wahre » Pilot und der andere eine einfache Rettung wäre. Der Abstand zum Hindernis und die Fragestellung an das Tier verändern ihren jeweiligen Beitrag. Das Sonar vervollständigt eine visuelle Wahrnehmung, anstatt es dauerhaft zu ersetzen.

Klicks ab Geburt, vor dem ersten Flug

Ein weiteres überraschendes Ergebnis ist die Entwicklung junger Menschen. Eine im Oktober 2021 veröffentlichte Studie inVerfahren der Royal Society Bverfolgten ihre Klangproduktionen von Geburt an und untersuchten ihre Hörreaktionen. Die Neugeborenen gaben bereits sehr kurze Klicks aus, die für die Art charakteristisch sind, und reagierten auf die Geräusche im Haupthörbereich für Erwachsene.

Ihre Emission zeigte auch eine gepaarte Organisation und Strahlorientierung. Ein wesentlicher Teil dieser sensorischen Ausrüstung war daher weit vor den ersten Flügen einsatzbereit, die in der Studie etwa sieben bis acht Wochen beobachtet wurden. Dies bedeutet nicht, dass ein Neugeborenes alle Leistungen eines Erwachsenen hatte: Der Rhythmus der Klicks und andere Funktionen entwickelten sich während der Entwicklung noch.

Die Sprache mobilisiert auch eine spezialisierte Gehirnorganisation. Im Jahr 2022 kartierte ein Team die Bewegungen, die durch die Stimulation des berosteten motorischen Kortex ausgelöst wurden. Sie identifizierte eine wichtige Darstellung der Sprache, mit Subregionen, die mit verschiedenen Bewegungen verbunden sind. Das Ergebnis stimmt mit der für dieses Sonar erforderlichen Feinsteuerung überein. Es misst keine allgemeine Intelligenz oder Überlegenheit des Tieres gegenüber anderen Arten.

Der Sound geht dem Turn voraus

Eine im Juli 2026 veröffentlichte ErfahrungJournal of Comparative Physiology Astudierte zwölf Rothaarige von Ägypten und acht frugivore Fledermäuse einer anderen Spezies,Carollia perspicillatain einem geordneten Korridor. Wissenschaftler haben ihre Flugbahnen und Emissionen während der Kurven aufgezeichnet.

Bei beiden Arten konnte der akustische Strahl auf die Fortsetzung des Kurses gerichtet werden, bevor der Körper diese Richtung einnahm. Tiere verlangsamten sich auch, um sich abzuwechseln. Dieser « akustische Blick » vor dem Uhrwerk zeigt eine Koordination zwischen sensorischer Erkundung und Flugsteuerung, trotz unterschiedlicher Klangproduktionsmechanismen.

Das Gerät bleibt ein Laborkorridor, keine Rekonstruktion der Vegetation des Libanon. Es hilft, ein spezifisches Problem zu isolieren: wie man einen Richtungswechsel im Flug vorbereitet. Zwischen den Klicks eines Neugeborenen, den Sprachanpassungen und diesem Soundscan vor einer Wendung bietet die Russette den Forschern mehrere Skalen, um die gleiche Frage zu untersuchen: Wie sich ein Tier in Bewegung verwandelt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews