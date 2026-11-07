Toulouse: Bus und Flughafen-Shuttle umgeleitet von 12:45 Uhr

Tisseo kündigt Abweichungen Samstag, 7. November an. Der Flughafen-Shuttle wechselt seine Endstation und mehrere Busse fallen auf die U-Bahn zurück.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Toulouse werden die Busfahrten an diesem Samstag, dem 7. November 2026 aufgrund der im Stadtzentrum angekündigten Veranstaltung geändert. In seiner aktualisiert um 9.35 uhrTisseo prognostiziert Abweichungen von 12:45 Uhr Pariser Zeit für 12 Linien und den Flughafen-Shuttle.

Der Flughafen-Shuttle wird Matabiau nicht mehr bedienen

Die flughafen shuttle card kündigt eine Verschiebung des US-Busbahnhofs Fondeyre an. Sechs Haltestellen werden während des Umwegs nicht mehr bedient: Pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, Jeanne-d.

Reisende, die diesen Shuttle nach Matabiau oder ins Zentrum nehmen wollen, müssen daher ihren Ausgangspunkt anpassen. Dies ist der Flughafenbusdienst: Dieses Bulletin enthält keine Informationen über Flüge.

Jolimont, Empalot und La Vache als Verbindungspunkte

Es handelt sich um Linien L1, L8, L9, L14, 15, 23, 27, 29, 39, 45, 63 und 70. Mehrere Terminals werden verlegt, um die Verbindungen zur U-Bahn aufrechtzuerhalten:

Die bus 15 und 23 wird ihre Endstation Jeanne-d haben.

Die linie 27 die Endstation Toulouse-Lautrec Negreneys wird nach Empalot verlegt, auf Linie B. Seine Abweichung wird Matabiau Station SNCF, Colombette und Guilhemery ausschließen.

Die linie 29 wird in La Vache, auf Linie B, statt Jeanne-d’Arc beenden. Barrière de Paris, Minimes-Claude Nougaro und Concorde gehören zu den unved Stationen.

Am linie L1Tisseo zeigt Verbindungen nach Barrière de Paris mit Metro B, sowie Roseraie und Jolimont mit Metro A. Eine weitere Abweichung, die mit dem Rugby-Match in Ernest-Wallon verbunden ist, wurde um 13 Uhr angekündigt: Die Endstation Sept Deniers-Salvador Dali wird auf Soleil d’Or verschoben, mit einem erwarteten Ende um 17:30 Uhr für diese separate Maßnahme.

Metro, Straßenbahn und Teleo

Zum Zeitpunkt des Bulletins verkehren die U-Bahnen A und B, T1 und Teleo normal. Tisseo warnt jedoch, dass einige U-Bahn-Stationen vorübergehend schließen könnten. Die Agentur Jean-Jaurès schließt mittags; The Traveling Area öffnet ausnahmsweise von 9 bis 12 Uhr.

Diese Ankündigungen beschreiben die geplanten Maßnahmen, nicht die bereits erwähnten Abweichungen. Die Tisseo-Blätter müssen vor der Abreise konsultiert werden, um ihre Entwicklung zu verfolgen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews