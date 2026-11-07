Paraguay: Peña in militärisches Gelände überführt

Santiago Peña verließ sein Haus in Asunción für das Präsidentenregiment in der Nacht vom 6. auf den 7. November. Es hatte Zusammenstöße vor seiner Residenz gegeben, wo Demonstranten seine Inhaftierung forderten. Die Polizei stellte den Transfer als Sicherheitsmaßnahme vor. Der ehemalige Präsident, der am Freitag entlassen wurde, unterliegt weiterhin der Untersuchung der Ueno Bank. Seine Präsentation bei der Staatsanwaltschaft wird am Samstag um 11 Uhr Ortszeit bekannt gegeben. Die genauen rechtlichen Bedingungen für seinen Aufenthalt auf dem Militärgelände müssen noch festgelegt werden.

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Santiago Peña wurde von seinem Haus an das Präsidentenregiment in Asunción in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2026 übertragen. Diese Vertreibung erfolgte nach Zusammenstößen vor seinem Wohnsitz, wenige Stunden nach seiner Entfernung. Laut der paraguayischen Presse hatten die Sicherheitsdienste das Gefühl, die Räumlichkeiten nicht mehr schützen zu können. Der ehemalige Präsident ist weiterhin besorgt über den Haftbefehl im Fall der Ueno Bank.

Der Transfer von Santiago Peña nach den Zusammenstößen

Ein Konvoi von Fahrzeugen verließ die Residenz um Mitternacht Ortszeit. Demonstranten versammelten sich in der Gegend, um seine Inhaftierung zu fordern, anstatt ihn zu Hause zu halten. Objekte wurden in die Fahrzeuge geworfen, während sie gingen, berichtet mehrere paraguayische Medien.

Der Transfer von Santiago Peña verändert den Ort, an dem er die Nacht verbringt. Die verfügbaren Informationen klären jedoch nicht alle rechtlichen Bedingungen für seinen Aufenthalt auf dem Militärgelände. Sie dokumentieren auch nicht die Entscheidung eines Richters, eine Person in Gewahrsam zu nehmen.

Das Präsidentenregiment ist eine Einheit, die für den Schutz der Behörden und der ehemaligen Staatsoberhäupter verantwortlich ist. Displacement wird als Sicherheitsmaßnahme dargestellt. Es stellt keine Freigabe oder Verurteilung in der Bankakte dar.

Ein verwundeter Kommissar, Gummiprojektilfeuer

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen den Teilnehmern der Kundgebung und den im Haus stationierten Polizeibeamten. Nach Angaben der lokalen Presse verwendeten Agenten Gummigeschosse, um die Menge zu zerstreuen. Ein Kommissar, Pedro Babera, wurde durch einen Stein im Gesicht verwundet. Ein Krankenwagen wurde gerufen, um ihm zu helfen.

Der Polizist behauptete, externe Gruppen hätten sich den Demonstranten angeschlossen und Unruhen verursacht. Diese Anklage bleibt bei der Polizei. Die konsultierten Informationen stellen weder die Identität der betroffenen Personen fest noch bestätigen sie das Vorhandensein einer organisierten Infiltration.

Vor Peñas Abreise hatte Babera eine Stärkung des Systems angekündigt. Er erinnerte auch daran, dass der ehemalige Präsident der Freiheit beraubt wurde und der Anklage vorgelegt werden sollte. Eine vollständige Aufzeichnung der während der Zusammenstöße Verletzten war in den untersuchten Berichten nicht verfügbar.

Die Staatsanwaltschaft bleibt vom politischen Prozess getrennt

Am 6. November gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie die Inhaftierung von Santiago Peña und Carlos Carvallo, dem ehemaligen Präsidenten der Zentralbank, angeordnet habe. Steuerbeschlüsse Nr. 7 betreffen strafrechtliche Ermittlungen Nr. 92/2026, die wegen angeblichen Missbrauchs von Vertrauen und anderen Straftaten eröffnet wurden.

In diesem Dokument plante die Staatsanwaltschaft ursprünglich, Peña zu Hause zu halten, bis es vor der auf Wirtschaftskriminalität und Korruption spezialisierten Einheit vorgestellt wurde. Die Nachtschicht findet nach dieser Entscheidung statt. Zu diesem Zeitpunkt wird in den konsultierten Mitteilungen nicht angegeben, welche Behörde den Standortwechsel förmlich validiert hat.

Carlos Carvallo präsentierte sich am Freitagabend in Begleitung seines Anwalts der Polizei, so die paraguayische Presse. Beide Männer müssen gemäß ihren Rechten auf die Untersuchung antworten. Die von den Ermittlern untersuchten Verdachtsmomente sind keine gerichtlich begründeten Tatsachen.

Eine Präsentation in der Staatsanwaltschaft angekündigt Samstag

Diese Sequenz folgt der Entfernung von Peña durch den Senat am Freitag, 6. November. Pedro Alliana wurde geschworen, ihn zu ersetzen. Das parlamentarische Verfahren betraf die Ausübung des Amtes des Präsidenten. Sie unterscheidet sich von den strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Krise der Ueno Bank.

Laut der paraguayischen Presse, die offizielle Quellen zitiert, soll Peña am Samstag, den 7. November um 11 Uhr Asunción-Zeit zur Staatsanwaltschaft gebracht werden. Diese Präsentation wird angekündigt, noch nicht in den verifizierten Informationen abgeschlossen. Die nächsten erwarteten Klarstellungen betreffen seine Anhörung, die vom Gericht beschlossenen Maßnahmen und die Bedingungen für seine Inhaftierung.

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