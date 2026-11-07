Riad: abgefangene Rakete kündigt Koalition an

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigt das Abfangen eines Marschflugkörpers an, der von den Huthis in Richtung der Region Riad am Samstag, den 7. November 2026 gestartet wurde. Diese Aussage folgt auf die einer am Freitagabend in derselben Region zerstörten Drohne. Die Behörden geben in den konsultierten Kommuniqués keine spezifischen Ziele oder menschlichen Ergebnisse an. Die Ankündigung ist getrennt von den Interceptions, die in den vergangenen Tagen in Najran und der Region Medina gemeldet wurden. Mögliche Folgen vor Ort müssen noch präzisiert werden.

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Die von Saudi-Arabien geführte Koalition kündigte am Samstag, den 7. November 2026 das Abfangen einer Huthi-Marschflugkörper in Richtung der Region Riad an. Diese Aussage kommt nach der einer Drohne, die am Freitagabend in derselben Gegend zerstört wurde. In den konsultierten Pressemitteilungen werden weder das genaue Ziel noch irgendwelche Folgen vor Ort angegeben.

Eine Houthi-Marschflugkörper, nach Angaben der Koalition

Der Sprecher der Koalition, General Turki al-Maliki, schrieb den Start den jemenitischen Houthis zu. Er behauptet, dass die Luftverteidigung das Projektil abgefangen und dann zerstört hat. Die Ankündigung wurde am Samstagmorgen von einer offiziellen jemenitischen Agentur und einer internationalen Nachrichtenagentur weitergeleitet.

Das Kommuniqué richtet sich an die Region Riad. Es bezieht sich nicht auf ein Hauptstadtviertel, einen Flughafen oder eine militärische Einrichtung. Es gibt auch nicht das Raketenmodell, seinen Startpunkt oder das zum Abfangen verwendete System an.

Diese Aussage bildet die Koalitionsversion. Die verfügbaren Elemente erlauben keine unabhängige Überprüfung des Abhörvorgangs. Sie liefern keine menschliche Bewertung oder Bewertung von Schäden. Das Fehlen einer Bilanz in dieser kurzen Pressemitteilung reicht nicht aus, um einen Mangel an Schaden festzustellen.

Eine Drohne kündigte am Vortag in derselben Region an

Bereits am Freitagabend, dem 6. November, hatte Turki al-Maliki das Abfangen und die Zerstörung einer Drohne in der Region Riad angekündigt. In der ersten Mitteilung wurden keine näheren Angaben zum genauen Ort oder zu den Folgen der Operation gemacht.

Die beiden Ankündigungen betreffen unterschiedliche Gänge und unterschiedliche Momente. Die Koalition hat in den konsultierten Erklärungen nicht angegeben, dass sie zu einem koordinierten Angriff gehörten.

Nach Najran, eine neue Ankündigung über Riad

Diese Entwicklungen folgen der Ankündigung von zwei ballistischen Raketen, die am Freitag in Richtung Najran im Südwesten des Königreichs abgefangen wurden. Die Behörden hatten dann angegeben, dass sie die Schäden bewerten würden, die durch den Fall von Trümmern verursacht wurden.

Am Donnerstag, dem 5. November, betraf eine weitere Episode die Region Medina. Eine Zivilschutzwarnung hatte Yanbu am Roten Meer vor der Ankündigung des Endes der Gefahr ins Visier genommen. Diese Orte und Daten sind nicht mit der am Samstag in Richtung Riad angekündigten Interception verwechselt.

Saudi-Arabien führt seit 2015 eine Koalition, die die international anerkannte jemenitische Regierung gegen die Huthis unterstützt. Die Bewegung hatte Sanaa im Vorjahr genommen. Die Ankündigungen am Wochenende sind Teil der erneuten Feindseligkeiten zwischen den beiden Seiten.

Für die Episode vom 7. November werden Details der Flugbahn des Flugkörpers, der Ort des Abfangens und mögliche Auswirkungen erwartet.

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