Ministerium für KI: Projekt kehrt in Kommission zurück

Das Parlament nahm am Montag, den 9. November, um 13.00 Uhr die Prüfung der vorgeschlagenen Einrichtung eines Ministeriums für Technologie und künstliche Intelligenz wieder auf. Der durch das Dekret 1286 übermittelte Text wird vier gemeinsamen Ausschüssen vorgelegt. Dies ist kein letzter Schritt. Die Aufteilung der Zuständigkeiten, Mittel und Zuständigkeiten sollte auf der Grundlage des vereinbarten Textes bewertet werden. Die Ernennung muss es Ihnen ermöglichen, den Verlauf des parlamentarischen Prozesses zu kennen, ohne dessen Ergebnis anzunehmen.

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Das Projekt zur Einrichtung eines Ministeriums für Technologie und Künstliche Intelligenz kehrt am Montag, den 9. November 2026 um 13 Uhr in die gemeinsamen parlamentarischen Ausschüsse zurück. Die vom Parlament veröffentlichte Vorladung bestätigt diesen Zeitplan und die Textnummer: den durch das Dekret 1286 übermittelten Entwurf. Dieses Treffen sollte seine Beratungen fortsetzen. Es stellt keine Endabstimmung oder die Ankündigung eines bereits eingerichteten Ministeriums dar.

Nabih Berri berief vier Kommissionen ein: Finanzen und Haushalt, Verwaltung und Justiz, öffentliche Arbeiten und Verkehr sowie Informationstechnologie. Ihr Treffen stellt den Fall an den Scheideweg mehrerer Verantwortlichkeiten. Digital bezieht sich auf die Organisation von Dienstleistungen, ihre Finanzierung und die Regeln für öffentliche Entscheidungen.

Ministerium für KI: ein konkreter parlamentarischer Schritt

Die Wortwahl in der Tagesordnung ist wichtig. Die Mitglieder müssen das Studium des Projekts « weiterführen ». Die Sitzung am 9. November ist daher Teil eines bereits eingeleiteten Verfahrens. Es reicht nicht aus, den Inhalt des Textes festzulegen, der letztendlich angenommen werden könnte.

Ein Unterausschuss unter dem Vorsitz von Tony Frangié traf sich am 5. Oktober, um den gleichen Entwurf zu diskutieren. Fadi Makki, Staatsminister für Verwaltungsreform, und Kamal Shehadeh, zuständig für Informationstechnologie und künstliche Intelligenz, nahmen an dem Treffen teil. Diese Präsenz unterstreicht die Verbindung zwischen der digitalen Transformation und der Funktionsweise der Verwaltung.

Die Ausschüsse können die Bestimmungen erörtern, Änderungen vorschlagen und die weitere parlamentarische Arbeit vorbereiten. Um die endgültigen Kompetenzen der künftigen Struktur zu kennen, wird es notwendig sein, den angenommenen Text zu haben, nicht nur seinen Titel. Kein Budget, keine Stärke oder kein Einsatzplan ist in der Einberufung vom 6. November enthalten.

Der Name der Abteilung definiert nicht ihre Befugnisse

Die Schaffung eines Portfolios für künstliche Intelligenz stellt eine konkrete Frage: Wer wird für öffentliche digitale Projekte verantwortlich sein? Eine Verwaltung benötigt möglicherweise einen zentralen Kontakt, um ihre Systeme zu koordinieren. Es behält auch seine eigenen Verpflichtungen, abhängig von den von ihm erbrachten Dienstleistungen und den von ihm gespeicherten Informationen.

Es geht darum, diese Verteilung in den Texten zu klären. Die Gestaltung eines Online-Dienstes, die Verwaltung einer Verwaltungsakte und der Kauf von Software decken nicht die gleichen Verantwortlichkeiten ab. Ihre mögliche Wiedervereinigung muss es dem Bürger ermöglichen, den zuständigen Dienst zu identifizieren, wenn ein Verfahren fehlschlägt oder wenn eine Datenkorrektheit vorliegt.

Koordination und Umsetzung sollten ebenfalls unterschieden werden. Eine Abteilung kann gemeinsame Prioritäten definieren, ohne jede Anwendung direkt zu verwalten. Es kann auch operative Missionen erhalten. Zu diesem Zeitpunkt würde die Zuweisung des einen oder anderen Modells an das libanesische Projekt die in der Agenda bestätigten Informationen übertreffen.

Diese Unterscheidung gilt für bestehende Verwaltungen. Die Kompetenzübertragung setzt voraus, wer entscheidet, wer finanziert und wer auf Ergebnisse reagiert. Ohne diese Lesung könnte sich die Debatte auf die Schaffung einer neuen Struktur beschränken, während ihre Nützlichkeit von ihren Beziehungen zu den bereits bestehenden Diensten abhängt.

Die Mittel und Verantwortlichkeiten im Mittelpunkt der Debatte

Die Überwachung des Projekts muss mehrere identifizierbare Punkte umfassen. Der erste betrifft die Ressourcen: Mittel, Teams und technische Kapazitäten. Die zweite bezieht sich auf Daten: Zugangsbedingungen, Austausch zwischen den Gerichtsbarkeiten und Verantwortlichkeiten im Falle eines Vorfalls. Die dritte betrifft das öffentliche Auftragswesen und die Lieferantenkontrolle.

Dies sind Überprüfungskriterien, keine Bestimmungen, die bereits dem Projekt zuzurechnen sind. Sie werden die Auswahl beurteilen, sobald der Text und seine Änderungsanträge vorliegen. Ein Modernisierungsziel allein ist nicht ausschlaggebend für die Kosten einer Reform oder die Mittel zu ihrer Umsetzung.

Künstliche Intelligenz fügt eine Kontrollanforderung hinzu. Wenn ein Tool an der Verarbeitung einer Datei beteiligt ist, muss die Verwaltung in der Lage sein, ihren Platz in der Entscheidung zu erklären. Für den Gesetzgeber geht es daher nicht nur um die Einführung neuer Technologien. Es geht auch um die Verantwortung des öffentlichen Dienstes, der sie nutzt.

Eine Sitzung, zwei separate Dateien

Die Sitzung am 9. November enthielt einen weiteren Punkt: eine Änderung des Artikels 19 des Gesetzes 319 von 2019 über die Regularisierung von Baudelikten. Dieses Thema hat seinen eigenen Weg und seine eigenen Wirkungen. Seine Anwesenheit auf der gleichen Agenda bezieht sich nicht auf das zukünftige digitale Ministerium.

Das Ergebnis, das am Montag folgen wird, wird genau sein: Werden die Ausschüsse die Überprüfung abgeschlossen, den Entwurf geändert oder beschlossen haben, die Diskussionen fortzusetzen? Die Antwort wird den nächsten Schritt bestimmen. Bis zu diesem Treffen bleibt das Ministerium für Technologie und Künstliche Intelligenz Gegenstand eines Gesetzes, das derzeit geprüft wird.

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