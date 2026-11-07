Dijon: Straßenbahnen durch Busse von 12:30 bis 19:30 Uhr ersetzt

Die am Samstag in Dijon angekündigte Mobilisierung führt zu Netzwerkanpassungen und Einschränkungen in einem Bereich des Stadtzentrums.

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Divia Mobility kündigt den Ersatz der Straßenbahnen T1 und T2 durch Busse an diesem Samstag, den 7. November 2026, von 12:30 bis 19:30 Uhr, Pariser Zeit, aufgrund der geplanten Veranstaltung in Dijon an.

Alternativdienst für Straßenbahnen

Die « Plan B » Busse fahren alle acht Minuten auf T1 und alle zwölf Minuten auf T2. Verzögerungen werden auf den End-of-Shore-Plänen und gelben Bandagen an der Station gemeldet.

Die Busse werden angepasste Fahrpläne haben, mit Ausnahme von L7 und B16, die zu regulären Zeiten angekündigt werden. Divia warnt davor, dass sich Reiserouten je nach Ereignis noch ändern können, einschließlich derer von Ersatzbussen. Verkehrsinformationen sind daher vor der Abfahrt zu überprüfen.

Ein Gewerkschaftsaufruf um 14 Uhr

Solidarność 21 erneuerte am Freitag ihren Aufruf, Samstag um 14 Uhr am Place de la République gegen das teure Leben zu protestieren. Die Gewerkschaft will die Mobilisierung am 5. November verlängern und ruft zu Generalversammlungen am Arbeitsplatz auf, um über neue Streiks und ihre Erneuerung zu entscheiden. Diese Ernennung bleibt ein Aufruf: Sie stellt keine Anwesenheitserklärung oder eine Figur der Teilnahme dar.

Einschränkungen in einer Innenstadt

In ihrem Kommuniqué vom 6. November wies die Präfektur Côte d’Or darauf hin, dass keine Demonstrationen im Zusammenhang mit dieser Mobilisierung zu ihren Diensten erklärt worden seien. Es kündigt ein Verbot von Versammlungen und Versammlungen von 8 Uhr morgens bis Mitternacht in einem Stadtzentrum bis zum Bahnhof an. Die Maßnahme betrifft den durch das Dekret definierten Sektor, nicht Dijon insgesamt.

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