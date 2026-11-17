Michael Freeman verteidigt gegenüber der BBC eine Mordinterpretation von Jeffrey Epsteins Tod. Seine Literaturrecherche, die nicht von Experten begutachtet wurde, widerspricht der offiziellen Schlussfolgerung des Selbstmords. Bundesberichte unterscheiden jedoch schwere versagen der gefängnisaufsicht von den beweisen, die erforderlich sind, um eine externe kriminelle intervention zu etablieren.

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Michael Freeman, ein Experte für Forensik, sagte BBC Newsnight, dass Jeffrey Epstein das Opfer eines Mordes gewesen wäre. Präsentiert am 16. November 2026, widerspricht diese Interpretation der offiziellen Schlussfolgerung des Selbstmords. Es handelt sich nicht um eine neue Autopsie oder eine gerichtliche Entscheidung.

Dokumentenanalyse, nicht Körperuntersuchung

Laut dem BBC-Bericht studierte Freeman Fotografien und die forensische Datei, die von Mark Epstein, dem Bruder des Verstorbenen, übermittelt wurde. Er untersuchte den Körper nicht. Er sagt, er habe unabhängig gearbeitet, ohne familienentschädigung. Die BBC gibt an, dass diese Forschung nicht peer-reviewed wurde.

Der Experte interpretiert bestimmte Verletzungen als Beweis für Aggression und Engpässe. Wenn er nach dem möglichen Täter eines Mordes gefragt wird, bezeichnet er niemanden. Diese Aussagen sind die des von Newsnight interviewten Spezialisten, keine Schlussfolgerung, die vom Kanal angenommen wurde.

Die offizielle Schlussfolgerung bleibt Selbstmord

Jeffrey Epstein starb am 10. August 2019 im Metropolitan Correctional Center in New York, wo er wegen sexuellen Handels mit Minderjährigen festgenommen wurde. Die forensische Abteilung der Stadt hielt den Selbstmord fest. Die bundesuntersuchung hat keine kriminelle intervention am ursprung seines todes festgestellt.

Der Bericht der Generalinspektion des US-Justizministeriums vom Juni 2023 legt auch die Position des Arztes fest, der die Autopsie durchgeführt hat: Die Verletzungen schienen mit einem hängenden Selbstmord vereinbar zu sein, ohne die erwarteten defensiven Läsionen in einem Mord-Würgegriff. Es gibt also eine unterschiedliche Interpretation, nicht die offizielle Anerkennung eines Fehlers.

Barbara Sampson, damals Leiterin der forensischen Abteilung, verteidigte diese Schlussfolgerung. Die BBC berichtete, dass sie erneut gefragt hatte, ohne in dem Artikel eine neue Antwort auf Freeman zu veröffentlichen.

Dokumentierte Gefängnisfehler

Die Generalinspektion befreite die Gefängnisverwaltung nicht. Seine Untersuchung ergab schwerwiegende Mängel: Mangel an Mitgefangenen trotz der Anweisungen der psychologischen, runden und Zähldienste nicht wie geplant durchgeführt, mangelnde Überwachung und Probleme mit dem Betrieb der Kameras.

In seiner begleitenden Botschaft unterschied Generalinspekteur Michael Horowitz diese Fehler von den forensischen Umständen des Todes. Seine Dienste hatten keine Beweise gefunden, um der Feststellung des FBI zu widersprechen, dass es keine kriminelle Handlung gab, die den Tod verursachte. Er wies auch darauf hin, dass die Mängel des Gefängnisses den Epstein-Opfern die Möglichkeit eines erfolgreichen Strafverfahrens genommen hätten.

Ein gemeinsames Memorandum des Justizministeriums und des FBI, das im Juli 2025 veröffentlicht wurde, bestätigte den Selbstmord. Insbesondere stützten sich die beiden Institutionen auf die Analyse der Bilder des gemeinsamen Raums der Hafteinheit. Nach ihrer Lesart hatte im Berichtszeitraum niemand an den betreffenden Kursen teilgenommen. Dieses Dokument geht den Erklärungen vom November 2026 voraus: Es muss als vorherige Bundesposition gelesen werden, nicht als Antwort auf diese neue Analyse.

Was diese Kontroverse macht es möglich, zu bestätigen

Die Unterscheidung ist wesentlich: Die Suche nach unzureichender Überwachung allein zeigt nicht, dass ein Insasse getötet wurde. Umgekehrt kann eine formale Schlussfolgerung zu bestimmten Elementen diskutiert werden, ohne dass jede Mitteilung automatisch Beweise erhält.

Die neue Tatsache hier ist die öffentliche Präsentation einer widersprüchlichen Analyse. Um seinen Umfang zu messen, müssen die überprüften Dokumente, die vorgeschlagenen Interpretationen und ihre mögliche Konfrontation mit anderen Spezialisten unterschieden werden. Die Vorstellung des Mordes, wie er heute festgelegt wurde, würde diese Schritte beseitigen und eine medizinisch-rechtliche Meinungsverschiedenheit in eine Gewissheit verwandeln, die die konsultierten Dokumente nicht zu behaupten ermöglichen.

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