Charles Hage kündigte die Annahme einer Überarbeitung der ITU-Resolution 159 für den Libanon an. Finanzierung und Modalitäten müssen noch präzisiert werden.

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Telekommunikationsminister Charles Hage kündigte am Dienstag, den 17. November, seit Doha die Annahme einer Überarbeitung der Resolution 159 der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) an, um den Wiederaufbau und die Modernisierung der libanesischen Netze zu unterstützen. Diese Ankündigung markiert einen diplomatischen Durchbruch; Es wird jedoch nicht von einer Höhe der Finanzierung oder Zeitplan der Arbeit begleitet.

In seiner Botschaft zu X,übernommen von der National Information AgencyDer Minister dankte Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung sowie Katar für seine Begrüßung. Sie stellt diese Entscheidung in die Arbeit der ITU-Bevollmächtigtenkonferenz, PP-26.

Ein Vorschlag zum Wiederaufbau

Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation hat die11. november inhalt des libanesischen vorschlagsdann zur Prüfung angenommen. Sie erinnerte daran, dass die 2006 verabschiedete Resolution seit 2014 nicht aktualisiert worden sei. Die Überarbeitung reagiert auf die Schäden, die die Netze seit 2024 erlitten haben, und auf den Druck auf die Ausrüstung der Gebiete, in denen Vertriebene untergebracht sind.

Das Projekt zielte auf ein ITU-Programm für den Libanon im Zeitraum 2027-30 ab. Es umfasste Netzwerksanierung, Notfallvorsorge, Stärkung der Regulierung, Cybersicherheit und digitale Fähigkeiten. Es sah auch eine Aktualisierung der Schadensbewertung, die Suche nach Partnern und Finanzierung sowie eine jährliche Überwachung der mobilisierten Ressourcen und des verbleibenden Bedarfs vor.

Adoption nicht mit verfügbarer Finanzierung verwechseln

Diese Elemente beschreiben den am 11. November veröffentlichten Vorschlag, nicht eine Lesung des endgültig angenommenen Textes. Dieregister der ITU-Vorschlägeeine Überarbeitung des libanesischen Dokuments 108 zur Resolution 159. In der Ankündigung auf Ministerebene vom 17. November werden keine Änderungen während der Verhandlungen im Einzelnen dargelegt.

Zu diesem Zeitpunkt wird in den eingesehenen Dokumenten kein Vertrag für Arbeiten, Auszahlungen oder Nachdienstpläne angekündigt. Für Abonnenten ist es daher nicht möglich, eine sofortige Verbesserung der Debit-, Deckungs- oder Tarife abzuziehen. Die nächsten erwarteten Klarstellungen beziehen sich auf den endgültigen Text, die ausgewählten Projekte und die tatsächlich gebundenen Mittel.

Abbildung: Zellantenne, Fotoarchiv Libnanews undatiert. Sie zeigt weder die Doha-Konferenz noch ein Projekt im Zusammenhang mit dieser Entscheidung. © Libnanews Archives; einzelner Fotograf nicht informiert.

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