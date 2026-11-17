Nvidia setzte einen ständigen Ausschuss des Rates ein, um die nationale Sicherheit und den Export zu überwachen. Governance-Reform unterscheidet sich von laufenden Untersuchungen.

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Nvidia kündigte am Dienstag, den 17. November 2026 die Einrichtung eines ständigen Ausschusses seines Board of Directors für nationale Sicherheit und Exportkontrolle an. Dieses neue Gremium stellt die Überwachung dieser Risiken direkt auf die Ebene der Verwalter, während die Beziehungen der Gruppe zu den US-Behörden der parlamentarischen Kontrolle unterliegen.

Aufsicht durch drei Direktoren

Suzanne Nora Johnson wird zusammen mit Stephen C. Neal und John O. Dabiri den Vorsitz führen. Sie muss mindestens vierteljährlich zusammentreten und unabhängige externe Experten in den Bereichen Recht, nationale Sicherheit und Einhaltung von Handelsregeln beschäftigen.

Die Teams für die interne nationale Sicherheit und die Einhaltung des internationalen Handels werden dem Ausschuss und Colette Kress, der amtierenden Generaldirektorin, für ihre täglichen Aktivitäten direkt Bericht erstatten. Nvidia stellt diesen Mechanismus als eine Stärkung seiner Governance und seiner Interaktion mit den Behörden dar.

Das Kommuniqué beschreibt eine ständige Überwachungsorganisation. Sie veröffentlicht keine Untersuchungsergebnisse, keine Feststellung eines Verstoßes oder keine neue Ausfuhrgenehmigung.

Parlamentarische Anträge immer unterschiedlich

Am 11. November forderten die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons die US-Regierung auf, Aufzeichnungen über Nvidia Advanced Chip-Exporte nach China und die damit verbundenen nationalen Sicherheitsrisiken zu führen.

Ihr Ansatz war an Handelsminister Howard Lutnick, Außenminister Marco Rubio und Stabschef des Weißen Hauses Stephen Miller gerichtet. Dazu gehörten die Kommunikation mit den Nvidia-Führern, Untersuchungen möglicher Flohumleitungen und Entscheidungen über Exportkontrollen.

Die beiden Senatoren hatten den 17. November als Frist für die schriftliche Bestätigung der Übermittlung von Erhaltungsanweisungen gesetzt. Das konsultierte parlamentarische Kommuniqué stellt diesen Antrag; es kann nicht gesagt werden, dass die Adressaten bereits geantwortet haben.

Dieser Ansatz basiert auf Berichten über eine mögliche ausländische Geheimdienstoperation gegen Jensen Huang. Die von den gewählten Beamten erhobenen Verdachtsmomente unterscheiden sich weiterhin von den gerichtlich festgestellten Tatsachen. Die Einrichtung eines internen Ausschusses ist weder ein Beweis für Spionage noch eine endgültige Antwort auf Kongressfragen.

Quellen:offizielles Kommuniqué von Nvidia;pressemitteilung von Senator Warren und Coons 11. November. Illustration : Jensen Huang im Mai 2024, Peter Dasilva / Europäische Kommission, © Europäische Union,CC BY 4.0.

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