Fristen, Strafen und Fristen: Nabatiyé-Händler fordern ein Ausnahmeregime. Der Arbeitsminister versprach eine Studie, ohne dass Maßnahmen ergriffen würden.

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Unternehmen, die in Nabatiyah zerstört oder zur Schließung gezwungen wurden, fordern eine außergewöhnliche Behandlung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem National Social Security Fund (CNSS). Eine Delegation der Handelsvereinigung stellte dieses Dossier dem Arbeitsminister Mohammad Haidar auf einer Sitzung am 16. November in Beirut vor. Der Minister versprach, Anträge in einem rechtlichen Rahmen zu prüfen. Am Ende der Sitzung wurden keine Ausnahmen angekündigt.

Drei getrennte Anwendungen

Die Delegation forderte zunächst die Aussetzung der gesetzlichen Fristen für betroffene Betriebe. Er forderte auch eine Amnestie für Strafen und aufgelaufene Zinsen sowie einen außergewöhnlichen Mechanismus zur Staffelung der fälligen Beträge. Diese Maßnahmen reagieren auf verschiedene Schwierigkeiten: die Zeit, die für die Regulierung einer Situation zur Verfügung steht, die Kosten für Verzögerungen und die Möglichkeit, Zahlungen zuzuweisen.

Es handelt sich daher in den eingereichten Anträgen nicht um eine allgemeine Streichung von Beiträgen. Die Unterscheidung zwischen fälligen Beiträgen und Ergänzungen ist für das Verständnis des Umfangs der Datei unerlässlich. Es wurden keine Gesamtschulden oder eine bestimmte Anzahl betroffener Unternehmen gemeldet.

Einrichtungen zerstört oder gezwungen zu stoppen

Der Verein beschreibt eine lokale Wirtschaft, die durch die Zerstörung geschwächt wurde, von der Unternehmen, Industrieunternehmen, Fabriken und Werkstätten betroffen waren. Für völlig zerstörte Betriebe sowie für diejenigen, die ihre Aktivitäten einstellen mussten, erschwert die Einstellung der Einnahmen finanzielle Verpflichtungen. Die Delegation forderte, dass eine Rechtsformel dieser Ausnahmesituation Rechnung tragen und den Unternehmen helfen sollte, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen.

Das Treffen wurde vom Präsidenten der Nabatiyah Governorate Trade Association, Moussa al-Horr Shmeissani, geleitet. Hassan Fakih, Vizepräsident des Allgemeinen Arbeiterbundes, nahm teil, ebenso wie Ibrahim Tayrani, der die Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Saida und dem Süden vertrat.

Eine versprochene Studie, noch kein Gerät

Mohammad Haidar wies darauf hin, dass die Forderungen berücksichtigt würden und dass innerhalb der Grenzen des Gesetzes eine Formel ausgearbeitet würde, um die Verluste unbeschadet der CNSS zu berücksichtigen. Diese Reserve stellt die Mittel des Fonds in den Mittelpunkt des Schiedsverfahrens: Die Unterstützung der betroffenen Arbeitgeber muss mit der Finanzierung des Sozialschutzes verknüpft werden.

Zu diesem Zeitpunkt wurden kein Zeitplan für die Annahme, Zugangskriterien oder Antragsverfahren veröffentlicht. Unternehmen können daher von dieser Sitzung nicht abziehen, dass eine Verschiebung oder ein Erlass bereits für sie gilt. Der nächste Schritt wird ein Text sein, in dem die Begünstigten, die betreffenden Zeiträume und die erforderlichen Belege angegeben werden.

Für Nabatiyé geht die Frage über die Begleichung von Zahlungsrückständen hinaus: Sie betrifft auch die Bedingungen für die Wiedereröffnung von Betrieben und die Aufrechterhaltung von Arbeitsplätzen. Vorerst bleiben diese Ziele jedoch diejenigen des Ansatzes der Händler, nicht die Ergebnisse eines bereits umgesetzten Programms.

Illustration: Libanesische Buchnotizen, Archivfoto im Mai 2020 veröffentlicht. Genaues drehdatum nicht festgelegt. © François el Bacha / Libnanews.

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