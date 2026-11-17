Der Straßen- und Schienenverkehr wird nach einem weiteren Angriff eingestellt. Kiew beansprucht die Operation; Moskau bewertet die Schäden und bereitet Reparaturen vor.

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Der Straßen- und Schienenverkehr auf der Krimbrücke wurde nach einem weiteren Angriff in der Nacht vom 16. auf den 17. November 2026 nach Angaben der russischen Behörden eingestellt. Wolodymyr Selenskyj behauptete eine ukrainische Operation gegen das Gebäude, während der Kreml Vorbereitungen für seine Restaurierung angekündigt. Das Ausmaß des Schadens wird nicht unabhängig festgestellt.

Kiew behauptet Reaktion auf russische Streiks

Der ukrainische Präsident präsentierte den Angriff als Reaktion auf die russische Bombardierung der Infrastruktur seines Landes. Er behauptete, die Straßen- und Schienenteile der Brücke seien beschädigt worden. Diese Aussagen begründen die Behauptung Kiews, messen aber nicht an sich den Zustand der verschiedenen Sektionen oder die Dauer ihrer Unbrauchbarkeit.

Die Schließung des Gebäudes wird auf russischer Seite angekündigt. In den am Dienstag veröffentlichten Regierungsinformationen verweist das Verkehrsministerium auf einen neuen Drohnenangriff und weist darauf hin, dass Spezialisten den Schaden einschätzen. Autofahrer werden ermutigt, nicht auf die Brücke zu gehen.

Moskau bereitet Reparaturen vor

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov versicherte, dass die Brücke repariert und besser gemacht würde als zuvor. Er berichtete, dass der stellvertretende Premierminister Marat Khousnoulline Wladimir Putin nach einer Sitzung der für den Fall zuständigen Regierungskommission berichtet hatte.

Dieser Ausschuss sollte sich insbesondere mit der Wiederherstellung der Infrastruktur und der Organisation des Verkehrs befassen. In den konsultierten Erklärungen wird jedoch kein Datum für die vollständige Wiederaufnahme des Verkehrs festgelegt. Die Ankündigung von Reparaturen ist daher den Wiedereröffnungsplan nicht wert.

Eine wichtige chronologische Unterscheidung: Der Straßenverkehr war bereits am 16. November unterbrochen und dann nach russischen Informationen am Nachmittag im Wechselverkehr teilweise wiederhergestellt worden. Diese Erholung ging dem neuen Nachtangriff voraus und bedeutete nicht, dass die Verbindung am 17. November zurück war.

Eine noch festzulegende strategische Achse

Die Brücke überquert die Straße von Kertsch und verbindet russisches Territorium mit der Krim, der ukrainischen Halbinsel, die 2014 von Moskau annektiert wurde. Seine doppelte Straßen- und Schienenfunktion verleiht ihm logistische Bedeutung, die über seinen politischen Rahmen hinausgeht.

In diesem Stadium müssen drei Elemente unterschiedlich bleiben: die ukrainische Forderung, die von Russland angekündigte Aussetzung des Verkehrs und die technische Bewertung des Schadens, die noch andauert. Weder die Dauer der Unterbrechung noch die Kosten der Arbeit können von den Aussagen der beiden Seiten allein abgezogen werden.

Quellen:erklärung von Volodymyr Zelensky;reaktion des Kremls;verkehrsinformationen der russischen regierung. Archivfoto: Wolodymyr Selenskyj in Vilnius im Juli 2023, Botschaft der Ukraine in Litauen,CC BY 4.0.

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