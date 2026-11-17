Schießereien und Drohnen im Südlibanon, neuer iranischer Anspruch auf Bahrain und Diskussionen über die Post-FINUL: Der Mittagspunkt unterscheidet Aussagen und Fakten. Es folgen auch die Bilanz der wirtschaftlichen Kontrollen, die Forderungen ehemaliger Mieter, die COP31, die Korrektur des Pariser Terminplatzes de la Nation und die für Mittwoch in Anfeh angekündigten Marineübungen. Schutz- oder Kooperationsbekundungen werden nicht als bereits umgesetzte Beschlüsse dargestellt.

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Dienstag, 17. November 2026, 12 Uhr Beirut Zeitausgabe.Der Südlibanon steht weiterhin unter Druck, der Iran behauptet einen weiteren Angriff in Bahrain und mehrere Ankündigungen betreffen direkt libanesische Haushalte. Die Angaben wurden um 11.05 Uhr Beiruter Zeit überprüft. Dieser Punkt aktualisiert die Ausgabe um 8 Uhr und unterscheidet zwischen den gemeldeten Sachverhalten, den Erklärungen und den noch zu erwartenden Maßnahmen.

Südlibanon: Schießen auf Beit Yahoun und Drohnen über Reifen

Im Südlibanon erweitern die Morgenberichte die der Nacht. Die offizielle libanesische Agentur meldet schweres Maschinengewehrfeuer auf Beit Yahun und israelische Drohnen, die in geringer Höhe über Reifen und Dörfer im Bezirk fliegen. Der Überflug darf nicht als Streik dargestellt werden. Die Versendungen liefern keine menschlichen oder materiellen Ergebnisse.

Zuvor wurde in Houla ein Nachtstreik gemeldet, bei dem Schüsse auf Khiam abgefeuert wurden. Im Morgengrauen zielte die Artillerie auf Wadi Slouqi und die Berge um Chaqra und Qabrikha. Das Fehlen einer veröffentlichten Aufzeichnung lässt nicht den Schluss zu, dass es keine Opfer gibt. Diese Informationen stellen auch keine Sicherheitsgarantie für Reisen zu den betreffenden Orten dar.

After-Finul: keine endgültige Formel angekündigt

Auf diplomatischer Ebene bleibt die Formel zur Erhaltung einer internationalen Präsenz im Süden in der Diskussion. Nach seinem Treffen mit Joseph Aoun an diesem Dienstag sagt der Abgeordnete Simon Abi Ramia, dass noch keine endgültige Formel erreicht wurde. Er setzt auf Frankreich und internationale Partner, um eine von den Vereinten Nationen geführte Vereinbarung zu erreichen und ein Vakuum nach UNIFIL zu vermeiden.

Er forderte auch politische Kräfte, einschließlich der Hisbollah, auf, sich direkt mit libanesischen Institutionen zu engagieren, anstatt auf Entwicklungen zwischen Washington und Teheran zu warten. Dies sind die Erklärungen des Abgeordneten nach seinem Besuch, nicht die Ankündigung eines internationalen Abkommens. Sie verlängern die nach Mike Waltzs Besuch in Beirut eröffneten Diskussionen.

Bahrain: Ein angeblicher Angriff

In Bahrain behaupten iranische Revolutionsgarden einen Drohnenangriff im Morgengrauen gegen ein amerikanisches Radar, das auf Sheikh Issa basiert. Bahrainische Behörden kündigen Abhöraktionen an. Eine Warnung wurde herausgegeben, und dann endete die angekündigte Gefahr. In den verifizierten Elementen wird unabhängig voneinander keine Schädigung des Radars oder des menschlichen Gleichgewichts festgestellt.

Diese Episode muss von früheren unterschieden werden. Die Behauptung vom 15. November betraf Al-Riffa; Die amerikanische Ablehnung vom 13. November reagiert nicht automatisch auf die Ankündigung dieses Dienstags. Ein beanspruchtes Ziel ist kein bestätigtes Zerstörungsziel. Bei der Vorbereitung dieses Artikels wurde keine spezifische Antwort der USA auf dieses neue Vorbringen gefunden.

Verbrauch: Generatoren an vorderster Front der Kontrollen

Im Libanon veröffentlicht das Ministerium für Wirtschaft und Handel seine Überprüfung der Kontrollen vom 2. bis 13. November. Sie kündigt 21.114 Inspektionen und 1.119 Minuten an. Elektrische Generatoren machen 675 oder etwa 60% der Gesamtmenge aus. Die anderen sind Lebensmittel, Preise und Waagen.

Das Ministerium erklärte, dass 983 Minuten an die Gerichte geschickt worden waren, von denen einige älter waren. Das sind keine Überzeugungen. Er erhielt 2.276 Beschwerden. Verbraucher können die Praktiken eines Unternehmens oder Unternehmens unter 1739, der offiziellen Verbraucherschutznummer, melden.

Alte Mieten: eine Kundgebung, kein neues Gesetz

In Beirut stellt ein Treffpunkt Riad al-Solh die alten Mieten in die Nachrichten. Jamal Halawani forderte im Namen des Zivilausschusses der Mieter eine vorübergehende Verlängerung der Mietverträge und die Aussetzung der Räumungen während der parlamentarischen Arbeit. Der Ausschuss forderte auch kostenlose Mietrichtlinien und eine bezahlbare Wohnungspolitik. Diese Ansprüche stellen kein neues Gesetz oder eine allgemeine Aussetzung von Gerichtsverfahren dar.

COP31: Delegationen ergreifen das Wort

In Antalya setzt COP31 seine ministerielle Sequenz fort. Am Dienstag und Mittwoch sieht das offizielle Programm Erklärungen von Delegationen vor, die im ersten hochrangigen Segment nicht gesprochen haben. Ein Runder Tisch zum Thema Klimaambitionen vor 2030 steht ebenfalls auf der Agenda am Dienstag. Diese Treffen sind Verhandlungsphasen, nicht die Ankündigung einer endgültigen Vereinbarung über Verpflichtungen oder Finanzierung.

Frankreich: Das Pariser Rendezvous ist place de la Nation

Achten Sie in Frankreich auf den Pariser Treffpunkt: Die aktualisierten Gewerkschaftsaufrufe geben einen Termin um 14 Uhr place de la Nation, nicht die Invalides. Diese Klarstellung korrigiert die anfängliche Angabe unserer direkten. RATP kündigt auch Stationsschließungen ab 11 Uhr Pariser Zeit an. Korrespondenz und Rückfahrt müssen überprüft werden, ohne diese Sicherheitsmaßnahmen mit den streikbedingten Löschungen zu verwechseln.

In Erinnerung bleiben: Marineübungen Mittwoch in Anfeh

Schließlich eine praktische Anleitung für morgen im Nordlibanon: Die Armee kündigt Marineübungen mit scharfem Feuer vor der Küste von Anfeh in der Kura an, Mittwoch, den 18. November von 9 Uhr bis zu ihrem Ende. Sie fordert die Bewohner und Eigentümer von Fischereifahrzeugen auf, sich während der Übungen nicht dem Gebiet zu nähern.

Geographische Darstellung von Archiven: die Blaue Linie in Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Datum des Schießens nicht festgelegt; Foto in der Bank seit August 2019. Dieses Bild stellt kein Ereignis vom 17. November dar.

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