Fatimiyé im Libanon: Fatimas Erinnerungstage

Die 3 Jumada II fällt am 12. November 2026 nach dem Kalender von Bayynat. Im Libanon zeigen müde Tage trauernde Praktiken und unterschiedliche Traditionen.

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Haret Hreik im September 2009. Diese Archivansicht platziert eine im Artikel erwähnte Nachbarschaft; Es ist keine Zeremonie von 2026. Foto:Bertramz / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0.

Donnerstag, 12. November 2026, im Bayynat-Kalender, entspricht 3 Jumada II 1448, einem der Daten, an denen schiitische Muslime des Todes von Fatima, der Tochter des Propheten Mohammed, gedenken. Die Seite der Institution, die mit Mohammad Hussein Fadllallah selbst verbunden ist, begleitet diesen Hinweis mit einer Präzision: « nach einer Tradition ». Diese wenigen Worte erinnern uns daran, dass Fatimas Gedächtnis auf mehreren Chronologien basiert und dass die Praktiken der Trauer nicht in allen schiitischen Umgebungen identisch sind.

Im Libanon führen die sogenannten Fatimiye-Tage zu religiösen Versammlungen, Erinnerungen an sein Leben und Lesungen der Trauer. Ihr Verständnis erfordert eine Unterscheidung zwischen drei Elementen: dem Datum des Mondkalenders, den Erzählungen über sein Verschwinden und den zeitgenössischen Formen des Gedenkens.

Ein Datum, das auch vom Zeitplan abhängt

Für 2026 hat das religiöse Büro der Fadllallah-Stiftung am Dienstag, dem 10. November, den Beginn von Joumada II festgelegt. Soundpressemitteilung von Bayynaterklärt die gewählte Methode: Die Möglichkeit, den Halbmond in einer Region der Welt zu sehen, ermöglicht es, den Monat in den Regionen zu beginnen, die einen Teil der Nacht mit ihm teilen. Der 3. des Monats entspricht dem 12. November in diesem Kalender.

Diese Korrespondenz darf nicht zu einem verbindlichen Datum für alle Gemeinschaften werden. Religiöse Kriterien für die Festlegung des Monats können abweichen. Für eine bestimmte Zeremonie ist es die Ankündigung der organisierenden Institution, die Bezug nimmt. Ein allgemeiner Kalender erlaubt es uns, das Gedenken zu verorten; er ersetzt nicht das Programm einer Moschee oder eines Vereins.

Warum mehrere Trauerzeiten?

Bei Vielfalt geht es nicht nur darum, den Halbmond zu beobachten. Es beeinflusst auch die Berichte über die Zeit zwischen dem Tod des Propheten und seiner Tochter.

In ahomilie an der Imam-Moschee Hassan und Hussein, Haret HreikAli Fadllallah erklärt die Tradition von fünfundsiebzig Tagen und das Gedenken an 13 Jumada I. Die Existenz, auf Bayynat, eines anderen Wahrzeichens in 3 Jumada II löscht daher nicht diese explizit formulierte Wahl.

Lstudie über die Riten, die Gesellschaft und die Kultur der Schiiten im Libanon, erhalten von UMAM Documentation & Research, beschreibt zwei Perioden von fatimiden Tagen, um 13-15 Joumada I und 3-5 Joumada II. Sie verknüpft diese Pluralität mit den Unterschieden in den übermittelten Konten. Die Namen und die Anzahl der Perioden können je nach Veranstalter variieren. Es wäre irreführend, eine einzige Woche obligatorischer Trauer für alle libanesischen Schiiten anzustreben.

Bezeugte Versammlungen in Beirut

Lokale Quellen können konkrete Praktiken beschreiben, ohne ihnen eine einheitliche Seniorität zu geben.

Am 6. Januar 2022,ShiaWaves veröffentlichte einen Bericht des Beyruthin-Büros des religiösen Sadeq al-ShiraziEr bezieht sich auf einen Trauerrat, der am 2. Jumada II begann und am nächsten Tag verlängert wurde. Ein Prediger präsentierte das Leben von Fatima und die Geschichte ihres Leidens den libanesischen Teilnehmern aus arabischen und muslimischen Gemeinschaften.

Dies ist ein Zeugnis der Organisationsgemeinschaft, nicht von einer Umfrage aller Praktiken im Land. Es stellt jedoch die Existenz eines spezifischen Rahmens fest: ein Treffen, ein religiöses Wort und ein kollektives Gedächtnis, das durch Trauer ausgedrückt wird. Diese Beispiele dokumentieren vergangene Zeremonien und stellen keine Sammelankündigung für den November 2026 dar.

Rezitation, Lehre und Gebet

Ein weiterer Bericht, veröffentlicht am 13. Dezember 2022 vonlibanesische Medien Al-Thabat, beschreibt ein Treffen von der World Association of Imam organisiert erwartet mit dem Schrein von Imam Reza, in der Atmosphäre der Fatimiden Nächte.

Das Treffen, das an dem von den Organisatoren als Safiyya, Tochter von Imam Hussein, bezeichneten Schrein stattfand, begann mit einer koranischen Rezitation. Es beinhaltete eine Intervention zur Gerechtigkeit und Erinnerung an Fatima, dann einen Trauerrat vor einer kollektiven Anrufung.

Diese Nachfolge beleuchtet den Platz der Lehre im Gedenken. Erinnern erfordert eine Erzählung, aber auch die Werte, die Stakeholder vermitteln wollen. Es reicht daher nicht aus, die schüchternen Tage auf ihre Manifestationen der Traurigkeit zu reduzieren.

Eine ehrwürdige Figur jenseits des Schiismus

Fatima nimmt auch einen wichtigen Platz in sunnitischen Traditionen ein. 1flugblatt für Dar al-Ifta d’EgyptSunnitische Institution, betont seine Verbindung mit dem Propheten und seinen Platz in seiner Familie. Sie erkennt Unterschiede im Datum ihres Todes und präsentiert als die bekannteste Geschichte eines Verschwindens sechs Monate nach ihrem Vater.

Dieses Zeugnis legt nicht den Kalender des libanesischen Sunniten fest. Es zeigt jedoch, dass die Verehrung von Fatima nicht mit der Annahme der gleichen Gedenkfeiern verwechselt werden kann. Eine religiöse Figur kann üblich sein, während ihre Gedächtnisdaten und Lesungen ihrer Geschichte unterschiedlich bleiben.

Nennen Sie Narrative, ohne Kontroversen zu lösen

Das Vokabular selbst fordert Präzision. Einige Organisatoren sprechen vom « Martial » von Fatima und notieren ihre Zeremonie in einer Geschichte der Gewalt, die nach dem Tod des Propheten erlitten wurde. Andere Quellen verwenden den Begriff « Tod ». Die UMAM-Studie erinnert daran, dass diese Fragen auch zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb des libanesischen Schiismus geführt haben, insbesondere bezüglich der Positionen von Mohammad Hussein Fadllallah.

Eine Tradition zu beschreiben bedeutet, die Worte derer, die sie tragen, zurückzugeben, ohne eine konfessionelle Interpretation in eine einstimmige historische Tatsache zu verwandeln. Für den Leser macht diese Unterscheidung es möglich, Fatimidentage als lebendige und plurale Komponente der libanesischen religiösen Landschaft zu betrachten, die auf Erinnerung, Übertragung und Unterschiede zwischen den Gemeinschaften achten.

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