UNIFIL Feuer in der Nähe von Wadi Jilou

UNIFIL berichtet, dass am Dienstagabend, dem 10. November 2026, eine Routinepatrouille in der Nähe von Wadi Jilou im Südlibanon erschossen wurde. Es ruft ungefähr zwölf Schüsse hervor. Die Soldaten reagierten, nachdem sie das Leuchten im Mund der Waffe gesehen hatten. Der Schütze hörte auf zu schießen. Keine Blauhelme wurden verletzt. Die Mission fordert die libanesische Regierung auf, schnell Nachforschungen anzustellen. Seine Aussage gibt nicht die Identität des Shooters, seine eventuelle Mitgliedschaft oder den genauen Zeitpunkt des Vorfalls an.

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Eine Patrouille in der Nähe von Wadi Jilou im Südlibanon wurde laut der Mission von UNIFIL beschossen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 10. November 2026. Die UN-Truppe meldete etwa 12 Schüsse. Keine Blauhelme wurden verletzt.

UNIFIL Feuer: Patrouille reagiert

In ihrer von einer Nachrichtenagentur übermittelten Pressemitteilung beschreibt die Interim Force der Vereinten Nationen im Libanon die Sequenz. Das Militär sah ein Leuchten im Mund einer Waffe und antwortete dann. Der Schütze hörte dann auf zu schießen, laut der Mission.

Der Text spezifiziert nicht die Identität des Shooters oder seine mögliche Mitgliedschaft. Es gibt nicht die genaue Zeit des Vorfalls.

Untersuchung bei der libanesischen Regierung beantragt

UNIFIL erinnert an die völkerrechtliche Verpflichtung, die Sicherheit von Personal und Eigentum der Vereinten Nationen zu gewährleisten. Diese Verpflichtung gilt für alle Parteien. Ihrer Ansicht nach verletzten die absichtlichen Angriffe auf die Friedenskräfte die Resolution 1701 des Sicherheitsrates. Sie verletzen auch das humanitäre Völkerrecht, bestätigt die Mission.

Die Mission fordert die libanesische Regierung auf, unverzüglich eine Untersuchung einzuleiten, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Sie fordert, dass sie für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

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