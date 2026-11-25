Die libanesische Spielerin Maria El Hachache, 14, kehrt diese Woche nach Barcelona zurück, um ihr Training fortzusetzen. Die Pressemitteilung kündigt einen Titel für unter 16-Jährige in Cornellà an. In Zouk Mosbeh gewann sie die Doppelmädchen der J30 mit Sofia Tabib, nachdem sie den ersten Satz verloren hatte.

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Die libanesische Tennisspielerin Maria El Hachache, 14, kehrt diese Woche nach Barcelona zurück, um ihr Training wieder aufzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie trat im vergangenen Sommer der Spanischen Akademie bei und wechselte körperliche Vorbereitung, kurze Arbeit und die Teilnahme an Juniorenturnieren.

Zwei Ergebnisse in verschiedenen Tests

Die Pressemitteilung bezieht sich auf einen Titel in Cornellà, Spanien, in der Kategorie unter 16. Es gibt weder das Endergebnis noch den Namen des Gegners an. Dieses Ergebnis unterscheidet sich von seinem Doppelsieg bei Zuk Mosbeh J30, der vom libanesischen Tennisverband mit der NDU Tennis Academy organisiert wurde.

In Zouk Mosbeh verloren El Hachache und seine Landsmännin Sofia Tabib die erste Runde, bevor sie Haifa Taha El Jundi und Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 beim Super Tie-Break schlugen. Die beiden Spieler gewannen die Doppelmädchen der zweiten Junior-Veranstaltung, die im November vom Verband und der Akademie organisiert wurde. Maria El Hachaches Rückkehr nach Barcelona betrifft ihre Ausbildung; die Pressemitteilung kündigt keine Passage auf dem professionellen Circuit an.

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