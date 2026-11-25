Am 25. November 2006 genehmigten die Minister, die in der Regierung von Fouad Siniora blieben, den endgültigen Text des Abkommens über das Gericht, das für den Mord an Rafic Hariri verantwortlich ist. Aber die Entscheidung reicht nicht aus, um das Abkommen in Kraft zu setzen. Die politische Blockade in Beirut brachte die Angelegenheit schließlich vor den Sicherheitsrat.

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Am 25. November 2006 genehmigten die Minister, die in der Regierung von Fouad Siniora blieben, den endgültigen Text des Abkommens über das Gericht, das für den Mord an Rafic Hariri verantwortlich ist. Aber die Entscheidung reicht nicht aus, um das Abkommen in Kraft zu setzen. Die politische Blockade in Beirut brachte die Angelegenheit schließlich vor den Sicherheitsrat.

Eine Entscheidung einer geteilten Regierung

Am 25. November 2006 genehmigten die Minister, die in der Regierung von Fouad Siniora blieben, den endgültigen Text, der mit den Vereinten Nationen verhandelt wurde, um ein internationales Tribunal zu errichten. Nach der Chronologie des UN-Generalsekretärs hatte der Ministerrat bereits am 13. November einen Entwurf genehmigt. Die Entscheidung vom 25. betrifft den endgültigen Text, nicht die Eröffnung des Gerichts oder die Anklage gegen Verdächtige.

Unterdessen hat der Libanon ein neues politisches Attentat erlebt. Am 21. November wurde Industrieminister Pierre Gemayel getötet. Der Sicherheitsrat verurteilt das Attentat. Auf gerichtlicher Ebene wurde das zukünftige Gericht jedoch zuerst für den Bombenanschlag vom 14. Februar 2005 in Beirut entworfen, bei dem Rafic Hariri und 21 andere ihr Leben verloren. Sein Status erweitert seine Zuständigkeit auf andere Angriffe unter bestimmten Bedingungen, einschließlich der Existenz einer Verbindung mit dem 14. Februar.

Warum das Abkommen noch nicht in Kraft treten konnte

Die Konsultationen unter den libanesischen Führern hatten am 6. November begonnen. Nach ihrem Scheitern traten die schiitischen Minister am 11. zurück, und ein anderer Minister folgte ihnen am 13.. Präsident Émile Lahoud, Amal, Hisbollah und die Freie Patriotische Bewegung bestreiten daher die verfassungsmäßige Legitimität der Regierung. Das Siniora-Team trifft sich weiterhin: Es beruft sich auf die Unterstützung der parlamentarischen Mehrheit und ist der Ansicht, dass Rücktritte, die der Premierminister formell nicht akzeptiert hat, ungültig sind. Der UN-Bericht zeichnet diese beiden Positionen auf, ohne ein Urteil über die libanesische Verfassung abzugeben.

Uneinigkeit kam bald von den Institutionen. Am 1. Dezember begannen Anhänger der wichtigsten Oppositionsgruppen ein Sit-in in der Nähe des Regierungssitzes im Zentrum von Beirut. Die Mehrheit der Abgeordneten beantragt ein Treffen, um das Abkommen zu ratifizieren. Im darauffolgenden Frühjahr stellte die UNO fest, dass das Parlament seit Ende seiner Herbstsitzung wegen mangelnder Einberufung nicht mehr zusammengetreten sei. Am 10. April 2007 schrieb Siniora an den Generalsekretär und bat den Sicherheitsrat, einen anderen Weg zur Einrichtung des Gerichts zu erwägen.

Sicherheitsrat löst die Frage des Inkrafttretens

Am 30. Mai 2007 hat der Sicherheitsrat die Resolution 1757 gemäß Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen angenommen. In der Entschließung wird der 10. Juni als das Inkrafttreten des beigefügten Abkommens und der Satzung festgelegt, es sei denn, der Libanon hat zuvor den Abschluss seiner internen Verfahren notifiziert. Es ist daher nicht die Zustimmung vom 25. November, die das Abkommen rechtlich in Kraft setzt. Dies ist der Mechanismus, der sechs Monate später vom Sicherheitsrat festgelegt wurde.

Das Gericht hat seinen Sitz in den Niederlanden und wendet das libanesische Strafrecht insbesondere auf Straftaten in seinem Zuständigkeitsbereich an. Ihre Entscheidungen betreffen die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Personen, die versucht werden, nicht die einer Partei oder eines Staates. Im Hauptfall wurde Salim Jamil Ayyash im Jahr 2020 in erster Instanz verurteilt. Hassan Habib Merhi und Hussein Hassan Oneissi, die in erster Instanz freigesprochen wurden, wurden im Berufungsverfahren 2022 für schuldig befunden. Das Gericht schloss am 31. Dezember 2023.

Drei Daten fassen den Verlauf des Falls zusammen: Am 25. November 2006 billigte die libanesische Regierung den endgültigen Text; am 30. Mai 2007 legt der Sicherheitsrat die Bedingungen für sein Inkrafttreten fest; am 10. Juni 2007 tritt das Abkommen in Kraft. Sie zu verwirren löscht, was sich in Beirut zwischen den beiden Entscheidungen abgespielt hat: Ein von der Regierung genehmigtes Abkommen konnte dem geplanten internen Verfahren nicht bis zum Ende folgen.

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