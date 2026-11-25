Die Staatssicherheit berichtet, dass sie 250 kg Fleisch beschlagnahmt hat, das in einem nicht gekühlten Fahrzeug in Marjayoun und Hasbaya transportiert wurde. Zwei Personen wurden verhaftet. Bei der Untersuchung muss festgestellt werden, ob ein Teil der Partie bereits in den Geschäften angekommen ist, ohne dass durch Analysen bestätigte Konservierungs- und Kontaminationsmängel zutage treten.

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Die Staatssicherheit kündigte die Beschlagnahme von 250 kg Fleisch an, das in einem nicht ausgestatteten Fahrzeug transportiert wurde, um seine Erhaltung in den Sektoren Marjayoun und Hasbaya zu gewährleisten. Der Fall zeigt, warum die Kontrollen die Partie bis zu den Verkaufsstellen begleiten müssen, ohne anzunehmen, dass das gesamte Fleisch nach der Analyse bestanden oder für ungeeignet erklärt wurde.

Kontrolle begann vor der Ankunft in der Metzgerei

Nach Angaben der Staatssicherheit wurde das am 24. November überprüfte Fahrzeug für die Lieferung von Metzgereien in beiden Sektoren verwendet. Zwei Personen wurden festgenommen und die Behörden beschlagnahmten das Fleisch und das Fahrzeug auf Anweisung des zuständigen Staatsanwalts. In der Pressemitteilung vom nächsten Tag wurde kein Handel identifiziert und nicht angegeben, dass ein Labor eine Kontamination identifiziert hatte. Es wird auch nicht angegeben, ob Produkte aus dem Los bereits die Verbraucher erreicht haben.

Das Problem sind die Transportmittel. Ein richtig gekühltes Fenster stellt nicht die Sicherheit eines Produkts wieder her, das vor der Lieferung schlecht gelagert worden wäre. Umgekehrt erlaubt dieser Befund allein nicht, die tatsächliche Temperatur der Partie, die Dauer der Exposition oder das Ergebnis nicht angekündigter Analysen zu kennen.

Rückverfolgbarkeit verbindet Lieferanten, Fahrzeug und Verkäufer

Um festzustellen, ob das Problem auf das Fahrzeug beschränkt ist oder auch bereits verteilte Lagerbestände betrifft, sind Liefergutscheine, Chargenidentifizierung und Temperaturaufzeichnungen, wo sie vorhanden sind, nützliche Teile. Diese Dokumente vergleichen die in Rechnung gestellte Menge mit der beschlagnahmten Menge und bestimmen, welche Unternehmen die Ware tatsächlich erhalten haben. Eine Adresse, die während einer Tour serviert wird, beweist nicht allein den Erhalt eines nicht konformen Loses.

Diese Arbeit ermöglicht es gegebenenfalls, die Entnahme oder Analyse auf das richtige Produkt zu beschränken. Es schützt sowohl Verbraucher als auch Unternehmen, die das betreffende Fleisch nicht erhalten haben. Der Fall des Südens sollte daher nicht mit anderen Kontrollen verwechselt werden, die in den letzten Wochen in Fleischereien anderswo im Libanon angekündigt wurden.

Mehrstufige Kontrollen

Der Ministerrat hat vor kurzem von Inspektionen in Lagerhallen und Schlachthöfen im Rahmen der Bemühungen um Ernährungssicherheit gesprochen. Die Kontrolle in Marjayoun und Hasbaya erinnert uns daran, dass die Lieferung auch ein entscheidender Schritt ist. Die Fortsetzung der Datei hängt davon ab, ob die für die Verarbeitung Verantwortlichen den Ursprung der Produkte, ihre Aufbewahrung und ihren möglichen Vertrieb feststellen können.

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