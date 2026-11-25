Diskussionen über Post-FINUL nehmen Gestalt an, aber es wurde kein Ersatzmandat vereinbart. Die libanesische Presse verfolgt auch den Verkehrsstreik, die Strafverfolgung von fünf im Norden verhafteten Männern und die Sammlung von Informationen über Verschwundene. Ausländische Streiks in Hodeïda und Vorfälle in Ormuz geben Anlass zur Sorge um die Schifffahrt. Einzelhandel, Apotheken, Kino und Fußball runden die heutigen Ausgaben ab.

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Auf der ersten Seite: Libanon sucht einen post-finul Rahmen

Al Jumhouriyaam 25. November berichtete Joseph Aoun, dass er die Resolution 1701 als Referenz für mögliche internationale Vereinbarungen nach der UNIFIL beibehalten wolle.Al Sharq Al Awsat, schreibt am selben Tag, dass Beirut einen französischen Entwurf für eine Truppe studiert, die von einem UN-Rahmen profitiert. Nichts in diesen zwei Minuten legt fest, dass der Sicherheitsrat die Teilnehmerstaaten, das Kommando oder die Mittel der zukünftigen Mission ausgewählt hat. Die Resolution 2790 sieht das Ende des UNIFIL-Mandats am 31. Dezember 2026 vor und sieht einen geordneten Austritt innerhalb eines Jahres vor. Der Ablauf des Mandats und das Datum des Ausscheidens der letzten Kontingente sind daher nicht identisch.

Al-Akhbarder 25. November verteidigt eine ganz andere Lesart der französisch-amerikanischen Diskussionen. Die Tageszeitung sieht es als Risiko, dass sich die künftige Vereinbarung auf israelische Sicherheitsanforderungen konzentrieren und über den Rahmen der Resolution 1701 hinausgehen wird. Dieses Urteil ist Teil seiner politischen Interpretation der Verhandlungen: Es ersetzt nicht einen angenommenen Text. Der Unterschied zwischen Zeitungen betrifft die Aufgaben einer möglichen internationalen Präsenz. Die Beobachtung, Untersuchung von Vorfällen, die Begleitung des Einsatzes der libanesischen Armee und die Intervention vor Ort erfordern unterschiedliche Mandate und Mittel.

Al Sharqam 25. November berichteten die Schießereien und Explosionen am Vortag im Südlibanon, insbesondere im Gebiet von Kfar Tebnit.Annaharim Mittelpunkt stehen das Leben in den christlichen Grenzdörfern und die Anschuldigungen gegen die Bewohner nach der Ausstrahlung der Bilder, die in der Debel-Schule gedreht wurden. Der Alltag unterscheidet zwischen dem Aufenthalt zu Hause und der Unterstützung der israelischen Militärpräsenz. Kontroversen allein informieren die Menschen nicht über den Zugang zu Dienstleistungen, Schulen oder Erleichterungen. Unter diesen konkreten Bedingungen kann die Post-FINUL-Debatte aus Sicht der Bewohner bewertet werden.

Die drei von Baabda aufgeführten Funktionen

Das Protokoll der Präsidentschaft zeigt, was Joseph Aoun fragte, ob UNIFIL nicht verlängert werden könnte. Erstens nennt er logistische Unterstützung für die libanesische Armee und Hilfe bei Blindgängern; Hilfe bei der Wiedereröffnung von Straßen und der Rückkehr von Bewohnern; Schließlich die Überwachung und Berichterstattung. Diese Hinweise sind den französischen Parlamentariern ausgesetzt. Sie sind nicht die Klauseln eines vereinbarten Mandats. Baabda erwähnte auch die Möglichkeit, dass UNIFIL weiterhin bestimmte Missionen im Jahr 2027 durchführen wird. Diese Annahme impliziert eine Unterscheidung zwischen dem, was bereits durch den in der Resolution 2790 vorgesehenen Rückzug erlaubt ist, und dem, was durch einen neuen Beschluss des Sicherheitsrates erforderlich wäre.

Libanesische Politik: Staatliche Autorität und oberste Divisionen

Annaharam 25. November reagierte Joseph Aoun auf die Kritik seiner Unabhängigkeitsrede und die verbale Eskalation der Hisbollah um die fünf im Norden inhaftierten Männer. Der Präsident hält an seiner Position für das staatliche Waffenmonopol fest. Auf der Seite der Hisbollah gehören zu den Herausforderungen die Entscheidung der Regierung vom 2. März und die Legitimität der Strafverfolgung. Dies sind zwei politisch verknüpfte Debatten, aber die Positionen, die zum Vorgehen der Regierung eingenommen werden, bestimmen nicht den Verlauf der Ermittlungen oder das Schicksal der Gefangenen.

Annaharauch fragte sich, ob Nabih Berri die Präsidentschaft und die Hisbollah näher zusammenbringen könnte. Die Frage ist es nicht wert, eine vereinbarte Mediation anzukündigen.Al Binaa25. November berichtet, dass der Sprecher des Hauses eine Plenarsitzung für den folgenden Montag einberufen. Die Einberufung gibt ein Datum der parlamentarischen Arbeit; Es handelt sich nicht um einen Text oder eine politische Vereinbarung über materielle Rechtsstreitigkeiten.Al Sharqweist darauf hin, dass der Minister für Verwaltungsreform, Fadi Makki, Joseph Aoun einen Masterplan für den öffentlichen Sektor vorgelegt hat. Das vorgelegte Dokument sollte nicht mit finanzierten oder bereits durchgeführten Maßnahmen verwechselt werden.

Statements: Hajj Hassan bestreitet die Staatsanwaltschaft, Aoun hält an seiner Linie fest

Al BinaaundAl Sharq Al Awsatam 25. November berichtete der Abgeordnete Hussein al-Hajj Hassan über die fünf Gefangenen. Der Abgeordnete stellte ihre Inhaftierung als ungerechtfertigt dar und beschuldigte die Vereinigten Staaten, die Vorwürfe abgewogen zu haben. Er sagte auch, dass die Hisbollah über eine mögliche Freilassung informiert worden sei. Diese Behauptungen sind für den Autor verbindlich: Die veröffentlichten Informationen beweisen keine gerichtliche Freigabeanordnung oder eine amerikanische Intervention in das Verfahren.

Al Sharqam 25. November wurde Joseph Aouns Antwort auf seine Kritiker betont: Der Präsident gab die Politik der Konzentration der Waffen unter der Autorität des Staates nicht auf und wies die Idee zurück, dass die Suche nach Frieden eine Aufgabe der Souveränität sein würde. Die Abstimmung dieser Erklärungen der Tageszeitungen zeigt, wie sehr sich der politische Konflikt auf den juristischen Bereich verlagert hat. Die Unterscheidung zwischen Exekutivbeschlüssen, Erklärungen eines Parlamentsmitglieds und etablierten Ermittlungshandlungen wird nicht ausgenommen.

Diplomatie: Französischer Austausch in Beirut geht jeder UN-Entscheidung voraus

Al Sharqam 25. November Berichte über den Austausch zwischen einer französischen Parlamentsdelegation und libanesischen Beamten sowie ein Treffen im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments.Al Sharq Al Awsater fügte hinzu, dass der libanesische ratsvorsitz wollte, dass eine mögliche ersatztruppe von einem un-rahmen profitiert.Annahar Internationalauf der anderen Seite berichtet, dass der schrittweise Rückzug des bestehenden Systems weiterhin diskutiert wird. Diese Schritte widersprechen sich nicht unbedingt: Die Organisation des Rückzugs und die Wahl einer nachfolgenden Mission sind getrennte Entscheidungen.

Gemeinsam ist der Wunsch, eine Unterbrechung der internationalen Grenzüberwachung zu vermeiden. Auf der anderen Seite enthalten die Ausgaben vom 25. November keinen gemeinsamen Text, der von Beirut, Paris und den Mitgliedern des Sicherheitsrates akzeptiert wurde. An einer französischen Parlamentssitzung sind nicht nur die französische Exekutive oder die UNO beteiligt. Für Libanon sind die zu überwachenden Punkte die von der Armee anerkannte Rolle, der Beobachtungsumfang, die Berichtsmechanismen und die der Mission zugewiesenen Mittel. Ein Verweis auf die Resolution 1701 löst diese praktischen Fragen nicht.

Internationale Politik: d-Hodeïda in Ormuz, nicht gekoppelte Bilanzen

Al Araby Al Jadidder 25. November gibt dem Vormarsch der Huthis in Richtung Aden einen zentralen Platz, berichtet von den jemenitischen Behörden, denen sie gegenüberstehen. Die Erwähnung einer Bedrohung für die Stadt bedeutet nicht, dass sie den Besitzer gewechselt hat.Al Sharq Al AwsatundAl Binaakommen Sie zurück zu dem Angriff auf einen Turm in Riads Finanzviertel. Saudische Hilfe forderte 11 Verletzungen. Am Mittwoch forderte die von Riad geführte Koalition Angriffe auf Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Hafens von Hodeida, ohne ihre Auswirkungen auf den Verkehr zu spezifizieren. Diese neue Episode sollte nicht mit den Streiks vom 23. November verwechselt werden, deren Ergebnisse von den Huthi-Behörden bekannt gegeben wurden.

Al Sharq Al AwsatundAnnahar Internationalam 25. November betonte er die Diskrepanz zwischen der Erklärung von Washington, den von Teheran festgelegten Bedingungen und dem katarischen Ansatz. Der Handel zwischen Amerika und Kataris und der Doha-Aufruf zur Erhaltung der Schifffahrt stellen keine Wiederaufnahme der direkten Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten dar. Auf See erlauben iranische Behauptungen, die sich auf Minen beziehen, und an Navigatoren gerichtete Mitteilungen nicht, dass jeder der angekündigten Vorfälle Schiff für Schiff abgeglichen wird. Bilanzen so darzustellen, als würden sie sich addieren, wäre verfrüht.

Al Araby Al JadidundAnnahar Internationalvom 25. November auch die Neuzusammensetzungen rund um Libyen. Der erste folgt Khalifa Haftars Besuch in Ankara; der zweite analysiert die Folgen des Angriffs der Ukraine auf russische Schiffe in Bengasi. Ein türkisch-libysches Treffen auf der einen Seite, eine von Kiew behauptete Operation auf der anderen Seite: Ihre Nähe zu den Nachrichten beweist keine operative Verbindung oder eine Vereinbarung über die Zukunft der russischen Präsenz in Libyen.

Wirtschaft: Einzelhandel, Straßenverkehr und Apotheken

Al Sharqder 25. November präsentiert den Retail Trade Index der Beirut and Fransabank Trade Association für das dritte Quartal. Die Veröffentlichung bezieht sich auf einen realen Anstieg gegenüber dem Vorquartal und betrachtet separat die Auswirkungen von Kraftstoffen. Dies ist ein wichtiger Unterschied: Schwankungen der Kraftstoffpreise, der verkauften Mengen und des Verbrauchs können den Gesamtindex und seine Komponenten unterschiedlich verändern. Selbst ein echter Anstieg in den folgenden Sektoren misst nicht direkt das Haushaltseinkommen oder die Aktivität im ganzen Land. Vierteljährliche Vergleiche sollten auch von den Entwicklungen im Jahresvergleich unterschieden werden.

Die gleichen täglichen undAl Liwaadetails zum Verkehrsstreik vom 25. November. Die Verbände fordern die Umsetzung öffentlicher Verpflichtungen, einschließlich der Unterstützung für Kraftstoff und der Überwachung von Fahrzeugen für den bezahlten Verkehr. Sie sind der Ansicht, dass ihre Fähigkeit, offizielle Tarife anzuwenden, von diesen Maßnahmen abhängt. In der Ankündigung der Mobilisierung wird keine ungeblockte Finanzierung oder ein neuer vereinbarter Umfang angegeben. Vor Ort wurden Kürzungen gemeldet und in Tripolis wiedereröffnet. In der Bekaa fanden Kundgebungen ohne eine bestätigte Schließung an den beobachteten Punkten statt. Das Ausmaß der Bewegung beschränkt sich daher nicht auf eine einheitliche Blockade des Landes.

Al-Akhbarder 25. November untersucht einen anderen lokalen Markt: den der Apotheken. Die Zeitung beschreibt Verkaufsstellen und hinterfragt die Entwicklung von Marken mit mehr Kapital und Geschäftsgewicht. Ihre Informationen beruhen insbesondere auf professionellen Quellen; sie stellen keine nationale Zählung oder eine Entscheidung der Bestellung von Apothekern dar. Das Thema hebt jedoch eine Reihe von unterschiedlichen Themen hervor: die Kontrolle eines Arzneimittels, die Bedingungen für die Erteilung seiner Lizenz und die Folgen einer möglichen Konzentration auf den Zugang zu Medikamenten in weniger profitablen Vierteln.

Elektrizität: Was genau enthält der katarische Vorschlag?

Al Liwaavom 25. November widmet eine Entwicklung dem katarischen Vorschlag für Elektrizität und den Fragen, die durch den Übergang von Öl zu Gas aufgeworfen werden. Bevor wir über eine Kostensenkung sprechen, ist es notwendig, zwischen dem Bau oder dem Umbau einer Brennstoffeinkaufs- und -routenanlage zu unterscheiden. In einer am Ausgang des Kraftwerks angekündigten Maßnahme wird auch nicht angegeben, zu welchem Tarif Strom den Haushalten nach Übertragung, Verteilung und Netzverlusten in Rechnung gestellt würde. Die Pressemappe gibt keine endgültige Zuschlagsentscheidung oder einen nachprüfbaren vertraglichen Zinssatz ab.

Justiz: fünf Gefangene im Norden und eine Bühne für vermisste Familien

Al Sharq Al AwsatundAl Binaavom 25. November folgen die Akten der Männer, die im Bereich der Höhen von Bcharré verhaftet wurden. Interviews werden in der Presse angekündigt. Es muss unterschieden werden zwischen Ladung, tatsächlicher Vernehmung, einem möglichen Mandat und einem Urteil. Vorwürfe der Gründung einer bewaffneten Gruppe und der Rekrutierung, die von den Tageszeitungen berichtet werden, werden nicht vor Gericht gestellt. Die Akte ist auch nicht vergleichbar mit der in Qaa beschlagnahmten Sprengstoffladung, die Gegenstand einer weiteren Untersuchung ist.

Annaharvom 25. November präsentiert die Sammlung von Informationen über vermisste Personen oder Opfer von Verschwindenlassen als einen Schritt bei der Umsetzung des libanesischen Gesetzes von 2018. Die Forschung ist nicht nur eine Aufzeichnung von Anfragen: Die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, abzugleichen und zu schützen, ist eine Voraussetzung für die Zukunft. Eine Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde bedeutet nicht, dass ein Ort identifiziert wurde oder dass eine Familie eine Antwort erhalten hat. Das Interesse des Systems wird danach beurteilt, wie Beweise, Dokumente und anderes Material aufbewahrt und genutzt werden.

Sichere Dokumente: Was die allgemeine Sicherheit herausfordert

Al-Akhbarvom 25. November veröffentlicht eine Antwort der Allgemeinen Sicherheit auf eine Vereinbarung mit dem ungarischen Sicherheitsdrucker ANY. Der von der Zeitung reproduzierte Antworttext schließt bestimmte Verkaufsaktivitäten und Einnahmen in Israel im abgedeckten Zeitraum aus. Die Zeitung widersetzt sich dieser Antwort gegenüber früheren Geschäftsreferenzen und Informationen, die vom Unternehmen veröffentlicht wurden. Keines dieser Elemente allein zeigt den Zugang zu libanesischen Daten. Um das Risiko zu ermitteln, müssten der genaue Zweck des Vertrags, seine Unterauftragnehmer und die Regeln für den Zugang zu Daten bekannt sein, anstatt die Funktionsweise des Marktes aus einer historischen Kundenliste abzuleiten.

Gesellschaft: Schutz erhalten, dann in der Lage sein, ihn durchzusetzen

Annaharvom 25. November erfasst einen weltweiten Rekord von Frauen und Mädchen, die von einem Partner oder Familienmitglied getötet wurden. Diese globale Zahl gibt nicht die Zahl der Opfer im Libanon an. Am selben Tag widmen die Vereinten Nationen im Libanon und die Libanesische Frauenkommission ihre 16-tägige Kampagne den Schwierigkeiten der Opfer beim Zugang zur Justiz. Der Start unterstreicht die Kosten und die Länge des Verfahrens, die Angst vor Repressalien und Schwierigkeiten beim Zugang zu Prozesskostenhilfe.

Die Kampagne zeigt Hindernisse auf, die sich in Zeiten der Vertreibung verbinden: das Verschwinden von Verwaltungsdokumenten, der Zusammenbruch der gegenseitigen Hilfsnetze und die Abgelegenheit der Dienste. Das Erhalten von Informationen, das Einreichen einer Beschwerde und der Erhalt eines wirksamen Schutzes sind verschiedene Schritte. Es sind diese Unterschiede und nicht die Extrapolation von Weltstatistiken, die es ermöglichen, die Auswirkungen einer Schutzpolitik im Libanon zu überwachen.

Kultur: Kino in Doha, Kindheitsmusik und Erinnerung in Beirut

Annahardie internationale Ausgabe vom 25. November präsentiert drei Filme, die auf dem vom 19. bis 27. November angekündigten Doha Film Festival zu sehen sind, rund um Einsamkeit, Angst und Selbstsuche. Beide Ausgaben geben auch dem palästinensischen Musiker Faraj Suleiman das Wort über sein AlbumSama. Das Interview verbindet Kindheitserinnerungen und tägliche Szenen, einschließlich der Olivenernte, mit einer Möglichkeit, auf Kinderhöhe zu komponieren und zu erzählen.

In Beirut,Al Sharqvom 25. November berichtet, dass der Informationsminister Paul Morcos den Journalistengarten im UNESCO-Distrikt eingeweiht hat. Die Einweihung wird erworben; Das Hinzufügen einer neuen Skulptur wird als Projekt bezeichnet. Die gleiche Ausgabe veröffentlicht eine Hommage an Georges Khodr, der seine schriftliche Arbeit über seine kirchlichen Pflichten hinaus hervorhebt.Al Araby Al Jadidschließlich folgt das Festival d’Oran des arabischen Films, das sowohl durch seine Projektionen als auch durch seine Workshops präsentiert wird. Wettbewerb und öffentliche Ernennungen sind zwei verschiedene Komponenten des Programms.

Sport: Safa-Nejmeh und der afrikanische Titel an Senegal

Al-Akhbarder 25. November kündigt ein nächtliches Treffen zwischen Safa und Nejmeh in der libanesischen Meisterschaft an und blickt auf die Erfahrung der Wiedereröffnung der Sportstadt für die Öffentlichkeit zurück. Dies sind zwei Themen: ein Meisterschaftsplakat und die Nutzung einer Infrastruktur, die in der Lage ist, Begegnungen mit hohem Einfluss zu veranstalten. Das veröffentlichte Programm greift dem Ausgang des Spiels oder den nächsten Entscheidungen über die Stadien nicht vor.

Al Sharq Al Awsatvom 25. November kommt zurück auf die Annullierung der Verwaltungsentscheidung, die Marokko den Titel des Afrikanischen Cup of Nations verliehen hat. Das Schiedsgericht für Sport stellte das vor Ort erzielte Ergebnis wieder her: Senegal hatte Marokko nach der Verlängerung mit 1 zu 0 geschlagen. Die Entscheidung über die Vergabe des Titels unterscheidet sich von den Disziplinarstrafen im Zusammenhang mit der Durchführung des Finales.

Beirut Marathon: die Wahrzeichen von Sonntag 29

Al Liwaa25. November Details Vorbereitungen für den Beirut Marathon. Der Veranstalter bestätigt die Rückkehr der Abfahrten und Ankünfte in den Sektor des Place des Martyrs. Der Fahrerführer legt den Start der 10 km um 7:45 Uhr fest. Der Verein bittet darum, auf der Strecke von Samstag 28 bis 9 Uhr bis Sonntag 29 bis 14 Uhr Ortszeit nicht zu parken. Diese Parkpolitik ist es nicht wert, eine allgemeine Schließung der Straßen an diesem Strand anzukündigen. Die offiziellen Routen unterscheiden die Küste und das Gesims von den Schleifen, die durch Mar Mikhaël und das Gebiet der Fiat-Brücke führen.

Technologie: Chipsteuerungen sind nicht auf den Hersteller beschränkt

Al Araby Al Jadidvom 25. november nach dem fall von us-beschränkungen gegen ein unternehmen im zusammenhang mit dem vertrieb von computerchips.Annahar Internationalanalysiert die Nachwirkungen von Jensen Huangs Rückkehr zu Nvidias Führung aus der Sicht der amerikanischen wirtschaftlichen Sicherheit. Die beiden Probleme sind nicht miteinander verwechselt: Die Governance-Entscheidung eines Herstellers hebt die Handelsbeschränkungen für einen Vermittler nicht auf. Eine Auflistung von Entitäten stellt eine administrative Maßnahme dar; Es ist keine strafrechtliche Verurteilung.

In einer weiteren Reihe von Seiten,Annaharuntersucht Online-Gewalt und -Ausbeutung gegen Kinder und hinterfragt dann die Anpassung des libanesischen Rechts an Inhalte, die durch künstliche Intelligenz erzeugt oder modifiziert werden. Die überprüften globalen Schätzungen zählen nicht für den Libanon. Die lokale Debatte konzentriert sich auf die rechtliche Charakterisierung der Fakten, die Fähigkeit zu berichten und die Bewahrung digitaler Beweise, unabhängig von der Anwesenheit einer Figur, die oft in den Titeln enthalten ist.

Persönlichkeiten: Was die Tribute von Georges Khodr halten

Al Sharqam 25. November kehrt das Verschwinden des griechisch-orthodoxen Metropoliten Georges Khodr zurück. Der Tribut betont die Rolle seiner Chroniken und eine Konzeption des gemeinsamen Lebens, die die Staatsbürgerschaft nicht auf die konfessionelle Gemeinschaft reduziert hat. Diese Lektüre seines Vermächtnisses ergänzt die biographischen Informationen, die bereits auf dem Prälaten veröffentlicht wurden. Es fordert eine Rückkehr zu den Texten und ihren Veröffentlichungsumständen und nicht, dass die vermisste Person über die politischen Spaltungen des Tages spricht.

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