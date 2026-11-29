Chiang Wan-an wurde wiedergewählt Bürgermeister von Taipeh. Die Kuomintang gewann 11 der 22 Gemeinden und Landkreise, verglichen mit 10 für die Partei von Präsident Lai Ching-te.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Kuomintang (KMT), die wichtigste Oppositionspartei in Taiwan, hielt Taipeh Rathaus in Kommunalwahlen am 28. November. Die Progressive Democratic Party (PPD) von Präsident Lai Ching-te hat jedoch die Anzahl der von ihm geleiteten Städte und Landkreise verdoppelt. Die Zählung gibt 11 lokale Führungskräfte an die KMT, 10 an die DPP und eine an einen unabhängigen Kandidaten.

In Taipeh gewann Chiang Wan-an eine zweite Amtszeit mit 53,72 Prozent der gültigen Stimmen, verglichen mit 45,69 Prozent in Puma Shen, dem DPP-Kandidaten. Der scheidende Bürgermeister erhielt 781.312 Stimmen, 116.726 mehr als sein Hauptgegner. Die Beteiligung lag bei 72,14 Prozent. Seine Partei hatte jedoch keine einzige Mehrheit im Gemeinderat: Er hielt 28 von 61 Sitzen, verglichen mit 23 für die DPP.

KMT hält Norden, DPP nimmt Taichung zurück

KMT bewahrt auch New Taipeh. Li Sichuan ist vor Su Chiao-hui, der DPP, mit 64.925 Stimmen, nach der Erklärung der kommunalen Wahlkommission. Die Partei behält auch Taoyuan, wo Chang San-cheng 55,68 Prozent bekommt. In Taichung hingegen übernahm Ho Hsin-chun das Rathaus für die DPP mit 50,68% der Stimmen, gegenüber 48,39% für Johnny Chiang.

In Yunlin County, die Zählung gibt nur 173 Stimmen im Voraus an Liu Chien-kuo der DPP auf Chang Chia-chun der KMT. In dieser Grafschaft reicht eine Variation von ein paar hundert Stimmen aus, um eine der 22 Führungskräfte zu rocken. Die Parteibilanz ist daher mit den lokalen Margen zu lesen: Die KMT ist seit 2022 von 14 auf 11 Führungskräfte gestiegen, während die DPP von 5 auf 10 gestiegen ist.

Eine lokale Abstimmung und ein separates nationales Referendum

Die Wahl erneuert Bürgermeister, County Chiefs und lokale Versammlungen, nicht die Präsidentschaft oder das Parlament. Die Wiederwahl des Bürgermeisters der Hauptstadt gab der KMT einen Unterstützungspunkt vor 2028, während die Gewinne der DPP ihre kommunale Einrichtung erweiterten. Diese Ergebnisse allein sagen nicht, wie die Wähler bei den Präsidentschaftswahlen über die Beziehungen zu Peking entscheiden werden.

Am selben Tag stimmten die Wähler getrennt über die Nutzung der Kernenergie und die Aufgabe der Politik des Atomausstiegs ab. Das « Ja » überschritt die gesetzliche Schwelle von einem Viertel der Registranten auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnisse. Die von der Zentralen Wahlkommission vorgelegte Frage benennt weder ein bestimmtes Zentralbüro noch ein Startdatum. Ein günstiges Ergebnis führt daher nicht dazu, dass ein Reaktor von selbst in Betrieb genommen wird.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews