Das Gesundheitsbulletin vom 26. November berichtete von moderaten Auswirkungen auf englische Krankenhäuser. Im folgenden Netzwerk stieg die wöchentliche Rate der Grippeeinweisungen von 5,03 auf 8,98 pro 100.000 Einwohner.

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Das Gesundheitsbulletin vom 26. November berichtete von moderaten Auswirkungen auf englische Krankenhäuser. Im folgenden Netzwerk stieg die wöchentliche Rate der Grippeeinweisungen von 5,03 auf 8,98 pro 100.000 Einwohner.

Vom 16. bis 22. November 2026 meldeten 55 NHS-Krankenhausgruppen in England 2.155 neue Grippeeinweisungen, so der am 26. November veröffentlichte Newsletter der UKHSA Health Security Agency. Im Vergleich zur Bevölkerung, die von teilnehmenden Institutionen bedient wird, stieg die Rate von 5,03 auf 8,98 Eintritte pro 100.000 Einwohner in einer Woche, ein Anstieg von etwa 79%. Die Agentur stuft dieses Niveau in ihrer moderaten Wirkungszone ein.

Über 85 Jahre alt sind die am meisten hospitalisierten

Für Personen ab 85 Jahren betrug die Rate 53,07 Zulassungen pro 100.000. Notfallpassagen für grippeähnliche Symptome stiegen ebenfalls an und übertrafen das für die Saison erwartete Niveau nach Überwachung durch die Agentur. Diese Maßnahme basiert auf Notfallsymptomen; Es entspricht nicht einer Anzahl von bestätigten Diagnosen.

Die Überwachung von Intensivstationen und verstärkten Überwachungseinheiten verwendet einen separaten Umkreis. Von 95 Krankenhausgruppen wurden 119 in diese Dienste aufgenommen. Ihre Rate stieg von 0,16 auf 0,28 pro 100.000 Einwohner, auch in der moderaten Einschlagzone. Diese 119 Zulassungen sollten nicht zu 2.155 hinzugefügt werden: Die beiden Indikatoren decken nicht die gleiche Gruppe von Instituten ab.

Was die Zahlen vergleichen

Für den Winter 2026-2027 erweiterte England auf experimenteller Basis die Überwachung von Influenza-Hospitalisierungen über das ehemalige Netzwerk von Sentineleinrichtungen hinaus. Das Schema deckt alle Akutversorgungsgruppen ab, aber die für diese Woche veröffentlichte Zahl basiert auf 55 von ihnen und kann überarbeitet werden. Es misst den Druck in diesem Netzwerk, nicht die Gesamtzahl der Patienten in Großbritannien. Im selben Bericht stuft die Agentur die Krankenhausaktivitäten im Zusammenhang mit Covid-19 immer noch auf einem niedrigen Niveau in England ein, trotz eines Anstiegs der wöchentlichen Rate von 2,29 auf 2,96 pro 100.000 Einwohner.

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