Die Palästinensische Lehrergewerkschaft forderte am 30. November eine Mobilisierung in UNRWA-Schulen und an beiden Berufsbildungsstätten. Er bat die Studenten, vor den letzten beiden Kursen zu gehen, ohne eine Ankündigung der Schließung durch die Agentur.

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Die Palästinensische Lehrergewerkschaft forderte am 30. November eine Mobilisierung in UNRWA-Schulen und an beiden Berufsbildungsstätten. Er bat die Studenten, vor den letzten beiden Kursen zu gehen, ohne eine Ankündigung der Schließung durch die Agentur.

Die Palästinensische Lehrergewerkschaft im Libanon kündigte am Samstag, den 28. November, eine Mobilisierung in den UNRWA-Schulen und an ihren beiden Berufsbildungsstätten am Montag, den 30. November an. Die Gewerkschaft will gegen die Folgen der Finanzkrise der Agentur der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge protestieren, einschließlich der Gefahr der Abschaffung von Posten und der Umgruppierung von Siedlungen.

Ein früher Ausstieg beantragt, keine allgemeine Schließung

In ihrer Erklärung forderte die Gewerkschaft, dass die Studenten in den letzten beiden Perioden freigelassen werden. Lehrer planen, sich dann an ihrem Arbeitsplatz zu versammeln und dann die Schulen zu verlassen. Der Anruf legt keine gemeinsame Ausstiegszeit fest. Die Agentur hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels keine allgemeine Schließung oder Zeitplanänderung vorgenommen. Für Familien bleibt der zu verwendende Zeitplan der von ihrer Einrichtung mitgeteilte.

Für das Schuljahr 2025-2026 berichtet die UNRWA, dass 34.541 Schüler in 60 Schulen im Libanon von der Grundschule bis zur Sekundarstufe eingeschrieben waren. Das Berufsbildungszentrum in Siblin bietet auch Kurse an zwei Standorten im Norden und Süden des Landes an. Diese Daten beschreiben das Schulnetz der Agentur, nicht die Anzahl der Schüler, deren Kurse am Montag tatsächlich reduziert werden.

Gewerkschaften wollen Arbeitsplätze und Dienstleistungen erhalten

Die Gewerkschaft weigerte sich, das Defizit auf Kosten ihrer Beschäftigten auszugleichen. Er fordert die Agentur auf, Arbeitsplätze und erworbene Rechte zu erhalten, von der Verringerung oder Zusammenlegung von Dienstleistungen Abstand zu nehmen und eine nachhaltige Finanzierung zu suchen. Die Pressemitteilung listet jedoch keine Schulen auf, die versprochen wurden, zu schließen, und sie gibt auch keine bestätigte Stellenlöschung bis Montag bekannt.

In einer separaten Erklärung, die ebenfalls am 28. November veröffentlicht wurde, forderte die Nationale Menschenrechtskommission im Libanon einen verbesserten Zugang zu Bildung, Pflege, Beschäftigung und sozialem Schutz für palästinensische Flüchtlinge. Er forderte, dass Reformen mit öffentlichen Verantwortlichkeiten und Fristen einhergehen sollten. Die Kommission unterscheidet diese Rechte von einer dauerhaften Ansiedlung im Libanon: Ihre Ausübung, so betont sie, beraubt die Flüchtlinge nicht ihres Rechts auf Rückkehr.

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