In Großbritannien untersucht die Regierung die Finanzierung der BBC nach 2027. Netflix-Abonnenten dürfen die Gebühr nicht zahlen, wenn sie nur Programme auf Abruf ansehen, mit Ausnahme von BBC iPlayer.

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In Großbritannien untersucht die Regierung die Finanzierung der BBC nach 2027. Netflix-Abonnenten dürfen die Gebühr nicht zahlen, wenn sie nur Programme auf Abruf ansehen, mit Ausnahme von BBC iPlayer.

In Großbritannien muss ein Haus, das nur TV-Serien oder Filme auf Abruf auf Netflix sieht, die 180 jährlichen Bücher der Fernsehlizenz nicht bezahlen. Wenn er jedoch das gleiche Abonnement verwendet, um ein Live-Programm anzusehen, ist die Lizenz erforderlich. Es ist dieser Unterschied zwischen Direct und Video on Demand, den London unter der nächsten BBC-Charta überprüfen könnte. Keine neue Abgabe auf die Abonnenten von Netflix wurde von der Regierung angekündigt.

Direkt und aufgeschoben halten sich nicht an die gleichen Regeln

Die britische Regel betrifft die Nutzung, nicht den Besitz eines Fernsehers oder den Namen der Plattform. Es umfasst das Fernsehen, das während seiner Übertragung per Antenne, Kabel oder Internet angesehen oder aufgezeichnet wurde. Für ein Haus, das keinen Fernseher hat, ändert das gleiche direkt auf einem Computer nichts. Umgekehrt erfordern Kataloge auf Wunsch von Netflix und Disney+ keine Lizenz allein. Die Ausnahme bildet der BBC iPlayer-Service: Die Lizenz ist obligatorisch, auch für Aufholprogramme.

Warum die BBC-Finanzierung herabgestuft wird

Das National Audit Office, die britische Agentur für die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben, ist zwischen 2016-17 und 2025-2026 real um 26% niedriger oder 1,3 Milliarden Pfund. Der Rückgang ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen: den Rückgang der Zahl der gezahlten Lizenzen, das Einfrieren der Zölle für zwei Steuerjahre und die Reform der 75 Jahre alten Ausnahmeregelung. In 2025-26 war die Gebühr immer noch £3.879 Milliarden, oder 91% der Einnahmen der BBC Public Service Group.

Im Oktober empfahl der Parlamentarische Ausschuss für Kultur und Medien, den Anwendungsbereich der Lizenz zu erweitern, um der aktuellen Nutzung Rechnung zu tragen. Es ist eine Empfehlung, weder eine Skala noch eine Entscheidung. In seiner Antwort vom 2. November auf eine Petition gegen eine Ausweitung des Streamings wies das Kulturministerium darauf hin, dass es mehrere Möglichkeiten prüfte, darunter eine Erhöhung der kommerziellen Einnahmen und eine Gebührenreform. Die Petition bleibt bis zum 11. Dezember offen.

Was eine Verlängerung bringen würde, hängt von der Erholung ab

In einer am 23. November veröffentlichten Studie schätzte Ampere Analysis, dass eine erweiterte Lizenz für On-Demand-Streaming im Vergleich zum Benchmark-Szenario im Jahr 2032 bis zu 1,6 Milliarden Pfund pro Jahr bringen könnte. Dieses Maximum setzt voraus, dass alle steuerpflichtigen privaten Haushalte zahlen. Die Firma testete auch einen Preis von 150 Pfund, mit der gleichen Annahme der vollständigen Erholung. Diese beiden Berechnungen messen die Auswirkungen unterschiedlicher Entscheidungen; sie stellen nicht die Beträge eines Regierungsprojekts dar.

Die britische Regierung plant, bis Ende 2026 ein Weißbuch vorzulegen. Die aktuelle Charta läuft am 31. Dezember 2027 aus. Bis dahin wurden keine neuen Tarife oder Listen von On-Demand-Diensten erstellt.

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