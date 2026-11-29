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Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass Masern im Jahr 2025 72.000 Todesfälle verursachten, den niedrigsten seit 2000. Allerdings erlebten 59 Länder groß angelegte oder hochgradig störende Ausbrüche, und mehr als 29 Millionen Kinder hatten keine Dosen erhalten oder die beiden empfohlenen Dosen erhalten.

Der globale WHO-Bericht, der am 27. November veröffentlicht wurde, zeigt einen Rückgang der Todesfälle um 91 % im Vergleich zum Jahr 2000. Eine Impfung hätte laut Schätzungen der Organisation mehr als 60 Millionen Todesfälle in 25 Jahren verhindert. Es wurde jedoch geschätzt, dass es 2025 fast 10 Millionen infizierte Personen gab. Diese globalen Zahlen sind Schätzungen, nicht eine Zählung von Labor bestätigten Fällen.

Der Stall wird zwischen den beiden Dosen gemessen

Im Jahr 2025 erhielten 84 Prozent der Kinder weltweit eine erste Dosis gegen Masern und 77 Prozent erhielten eine zweite Dosis. Die Raten erreichten 93 bzw. 91 Prozent in Ländern mit hohem Einkommen, verglichen mit 69 bzw. 57 Prozent in Ländern mit niedrigem Einkommen. Eine erste Dosis schützt die meisten Kinder, die sie erhalten; die zweite erlaubt insbesondere diejenigen zu schützen, bei denen die erste keine ausreichende Immunantwort ausgelöst hat.

Südostasien im Sinne der WHO-Gesundheitsregion zeigt, was ein Durchschnitt maskieren kann. In einer am 28. November veröffentlichten regionalen Überprüfung schätzt die Organisation die Abdeckung auf 96% für die erste Dosis und 93% für die zweite Dosis im Jahr 2025. Es wird jedoch geschätzt, dass 1,1 Millionen Säuglinge die erste Dosis nicht erhalten haben und dass die Region etwa 4,6 Millionen Fälle oder 47 Prozent der weltweit geschätzten Infektionen konzentriert hat. Die Deckungszahlen beschreiben die Kinder, die von Routineimpfungen betroffen sind; die Anzahl der Fälle umfasst alle Altersklassen.

In den USA wurden 2026 mehr als 6.000 Fälle bestätigt

In Amerika schätzt die WHO im Jahr 2025 73.000 Infektionen, achtmal so hoch wie im Jahr 2000. Diese regionale Zahl ist nicht direkt mit der US-Bilanz für 2026 vergleichbar. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention verzeichneten am 24. November 6.039 bestätigte Fälle, verglichen mit 5.838 in ihrer Umfrage vom 19. November. Die zusätzlichen 201 Fälle entsprechen dem Unterschied zwischen zwei Überwachungsanordnungen, nicht unbedingt Infektionen, die während dieser fünf Tage auftreten. CDCs verknüpfen 5.829 Fälle mit identifizierten Ausbrüchen, von denen 1.385 auf Ketten zurückzuführen waren, die 2025 auftauchten.

Der am 17. November angekündigte Verlust des US-Veräußerungsstatus basiert auf der Dauer der Übermittlung und nicht auf der Überschreitung der 6.000-Fälle-Schwelle. Ein Land kann diesen Status trotz importierter Infektionen und kleiner Haushalte beibehalten; es kann ihn verlieren, wenn eine Übertragungskette mindestens 12 Monate anhält. Auf globaler Ebene hatte die WHO die Entsorgung bis Ende 2025 in 95 Ländern verifiziert, aber 11 der wichtigsten in diesem Jahr registrierten Ausbrüche traten in Ländern auf, die diesen Status bereits erreicht hatten.

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