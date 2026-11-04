Die Vereinigten Staaten kündigten am 4. November 2026 neue Sanktionen gegen die Dienste der iranischen Ölflotte an. Das Finanzministerium wirft einem in Indien ansässigen Netzwerk vor, falsche Flaggen und betrügerische maritime Zertifizierungen bereitgestellt zu haben. Mehrere Personen und Unternehmen sind in diese Entscheidung einbezogen. Washington bestraft auch Fugo Ground Services in der Türkei für seine Dienste für iranische Fluggesellschaften. Eine Warnung für Versicherer, Banken und maritime Anbieter begleitet diese Maßnahmen, deren Auswirkungen auf den Transport noch zu messen sind.

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Washington kündigte am Mittwoch, den 4. November 2026, Sanktionen gegen ein Netzwerk an, das beschuldigt wird, Schiffe, die iranisches Öl transportieren, unter falscher Flagge zu führen. Das US-Finanzministerium zielt auf vier Personen und mehrere Unternehmen ab, die mit Suniel Kumar Sharma und Jaspreet Preeti Shahid mit Sitz in Indien verbunden sind. Es bestraft auch Fugo Ground Services, ein türkisches Flughafen-Hilfsunternehmen. Diese Entscheidung betrifft Dienste, die den iranischen Transport trotz US-amerikanischer Beschränkungen ermöglichen.

Fake Flags im Zentrum der Sanktionen

Die neue Komponente der Operation « Economic Outcast » zielt in erster Linie auf maritime Vermittler ab. Washington wirft ihnen vor, dass sie den Anschein erwecken, als würden sie bereits sanktionierte Schiffe einhalten. Diese Dokumente betreffen ihre Registrierung und Zertifizierung. Sie würden es ihnen ermöglichen, weiterhin iranisches Öl zu transportieren, insbesondere für Akteure, die mit der iranischen Armee verbunden sind.

Das Office of Foreign Assets Control, OFAC, registrierte die betroffenen Personen und Unternehmen in seinem Update vom 4. November. Die Existenz von Sanktionen ist eine offizielle Tatsache. Die in der Pressemitteilung beschriebenen betrügerischen Aktivitäten sind die Vorwürfe der US-Regierung. Diese Verwaltungsentscheidung stellt kein Gerichtsurteil dar.

Eine Flagge bezeichnet den Staat, unter dem ein Schiff registriert ist. In seiner am selben Tag veröffentlichten Warnung unterscheidet das OFAC zwei Praktiken. Ein nicht autorisiertes Register kann Dokumente im Namen eines Landes ausstellen. Ein Schiff kann auch ohne den erforderlichen Nachweis eine Flagge beanspruchen. In beiden Fällen maskieren die Dokumente das Fehlen einer gültigen Registrierung.

Ein Netzwerk läuft von Chandigarh

Das Finanzministerium stellt Suniel Kumar Sharma und seine Frau Jaspreet Preeti Shahid in den Mittelpunkt des Systems. Er beschreibt sie als Führer einer Reihe von Unternehmen, die von Chandigarh, Indien, aus operieren. Laut Washington nutzte dieses Netzwerk Register und Klassifikationsstellen, um internationale Seeregeln zu umgehen.

Die Pressemitteilung zitiert Eswatini Maritime Affairs und International Ship Registry, ein Unternehmen, das 2023 in Singapur gegründet wurde. Washington erklärt, dass es nach seiner öffentlichen Ablehnung durch die Eswatini-Behörden weiterhin Flaggendienste anbietet. Eines der genannten Beispiele ist das Schiff PING SHUN. Das Finanzministerium präsentiert ihn als einen iranischen Ölträger, der bereits sanktioniert ist.

Die sektorale Warnmeldung gibt Aufschluss über die Durchführung dieser Tätigkeiten. Einige Register wurden ursprünglich von den betroffenen Ländern zugelassen. Letztere haben angeblich später ihre Beziehungen beendet und die Genehmigungen widerrufen. Dennoch hätte das Netzwerk weiterhin Dienstleistungen unter ihrem Namen angeboten. Andere Mechanismen hätten legitime Register direkt imitiert.

Washington beschreibt auch den Kauf von Domainnamen und die Erstellung offizieller Websites. Diese Websites würden Registrierungs-, Schulungs- und Zertifizierungsdienste anbieten. Das Finanzministerium zitiert mehrere angeblich vertretene Pavillons, darunter Aruba, Guyana, Mosambik und Osttimor.

Dienstleistungsunternehmen statt eines neuen Kontos von Beschlagnahmen

Die Sanktionen betreffen auch Oceaniek Technologies India und Aryavart Ship Management Private Limited. Das Finanzministerium verbindet die erste mit Sharma und die zweite mit Shahid. Zwei weitere indische Staatsangehörige, Ashwani Kumar Dhiman und Ishwinder Singh, sind für ihre Rolle in Aryavart Ship Management nominiert.

Sechs zusätzliche Strukturen erscheinen im Gerät: Precept Trends, Polynesia Maritime, Alexarya Finserv, Alexarya Media and Entertainment, Viharaboating und Aryavart Maritime and Educational Trust. Washington präsentiert sie als von Shahid kontrollierte Einheiten. Der Satz veranschaulicht den Umfang der abgedeckten Dienste, die über das Betriebsmanagement von Schiffen hinausgehen.

Die Entscheidung sollte nicht mit der Ankündigung einer neuen Beschlagnahme auf See verwechselt werden. Die Pressemitteilung zitiert frühere Gebäude und Operationen, um ihre Gebühren festzulegen. Es liefert keine neue Ölmenge, die am 4. November gestoppt wurde. Es handelt sich auch nicht um eine sofortige Verringerung der iranischen Exporte infolge dieser Sanktionen.

Fugo Ground Services in der Türkei anvisiert

Der zweite Teil betrifft die Luftfahrt. Fugo Ground Services Inc., ein türkisches Unternehmen, das Bodendienste anbietet, wird von FUGO OFAC sanktioniert. Das Finanzministerium wirft ihm vor, weiterhin für mehrere iranische Unternehmen auf den amerikanischen Listen zu arbeiten.

Die Pressemitteilung nennt Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines und Ata Airlines Company. Er erklärt, dass Fugo direkte Vereinbarungen mit diesen Fluggesellschaften hat. Das Unternehmen hätte begonnen, mehrere von ihnen nach den amerikanischen Bezeichnungen vom 8. September 2026 zu bedienen.

Washington hält diese Maßnahme an Beschränkungen des iranischen Luftverkehrssektors fest. Das Finanzministerium wirft einigen kommerziellen Fluggesellschaften vor, an der Vertreibung von Kämpfern, Waffen oder finanziellen Ressourcen beteiligt zu sein. Diese allgemeinen Gebühren weisen nicht automatisch eine militärische Fracht zu jedem Flug oder Service von Fugo zur Verfügung gestellt.

Welche unmittelbaren Auswirkungen auf benannte Unternehmen?

Die neuen Bezeichnungen basieren auf dem Präsidialdekret 13902. Die Regelung richtet sich an mehrere Sektoren der iranischen Wirtschaft. In dieser Ankündigung sind Öl und Luftverkehr die Hauptbasis der Maßnahmen.

Die relevanten Vermögenswerte, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder von Personen aus den Vereinigten Staaten gehalten werden, müssen gesperrt und dem OFAC gemeldet werden. Die Regelung erstreckt sich auch auf Einrichtungen, die zu mindestens 50 % von einer oder mehreren gesperrten Personen gehalten werden. Der Consolidated Revenue Fund wendet diesen Schwellenwert auf direkte oder indirekte Beteiligungen einzeln oder zusammen an.

Transaktionen mit diesen Vermögenswerten sind in der Regel für US-Personen verboten, mit Ausnahme der Lizenzierung oder Befreiung. Washington warnt auch ausländische Institutionen. Einige bedeutende Transaktionen im Namen von benannten Personen können sie Beschränkungen des Zugangs zum US-Finanzsystem aussetzen. Der genaue Umfang hängt jedoch von der Rechtsgrundlage und der betreffenden Transaktion ab.

Eine Warnung für Versicherer und Finanziers

Das OFAC begleitet Sanktionen mit einer Warnung an die Anbieter von Seeverkehrsdiensten. Dazu gehören Versicherer und kommerzielle Finanzierungsinstitutionen. Das erklärte Ziel besteht darin, zu verhindern, dass ein betrügerisches Dokument die für die Navigation erforderlichen Dienste erhält.

Die Ausschreibung listet mehrere zu überprüfende Zeichen auf: das Fehlen einer Flagge in Seestützpunkten, eine unmögliche Registrierung oder ein Land ohne bekanntes Register. Er erwähnt auch Unstimmigkeiten zwischen der deklarierten Flagge und dem nationalen Präfix der Funkkennung des Schiffes.

Gleichzeitig fordert das Finanzministerium die betroffenen Staaten auf, die Akteure unter Verwendung ihrer Namen ohne Genehmigung zu untersuchen. Sie werden aufgefordert, diese Praktiken der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation zu melden. Die Aktualisierung der Datenbanken sollte es den Anbietern ermöglichen, strittige Registrierungen zu identifizieren. Die Wirksamkeit dieses neuen Sanktionspakets wird insbesondere von solchen Überprüfungen und den Folgemaßnahmen der betroffenen Gerichte abhängen.

Quellen und Referenzen

Kreditlinie

Echtes Archivfoto: Libnanews. Der vertretene Öltanker hatte keine Verbindung zu den Sanktionen vom 4. November 2026. Libnanews redaktionelles Kleid mit IA-Unterstützung. Alle Rechte vorbehalten.

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