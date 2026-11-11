Taekwondo: 170 Jugendliche versammelten sich im Mont La Salle

Die Taekwondo 2026 Young Black Belts Libanon Championship brachte 170 Teilnehmer in Mont La Salle, Ain Saadé zusammen. Der Gastgeberverein gewann drei Mannschaftsrankings, während Antranik Antelias unter den Junioren der Frauen gewann. Die Treffen fanden über zwei Tage und zwei Kampfgebiete statt.

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Die Taekwondo Lebanon Young Black Belt Championship 2026 brachte 170 Teilnehmer im Mont La Salle Club in Ain Saadé zusammen. Der von der libanesischen Taekwondo-Föderation über zwei Tage und zwei Kampfgebiete organisierte Wettbewerb umfasste jüngere Jungen und Mädchen sowie die jüngsten Kategorien.

Mont La Salle gewann drei der vier Rankings pro Club. Antranik Antélias belegte den ersten Platz unter den jüngeren Frauen, laut den von Jalal Beainou am 10. November übermittelten Ergebnissen.

Klassifikationen nach Vereinen

Junioren für Männer: Mont La Salle, 50 Punkte; Antranik Antelias, 17 Punkte; Combat Arena, 14 Punkte.

Mont La Salle, 50 Punkte; Antranik Antelias, 17 Punkte; Combat Arena, 14 Punkte. Weibliche Junioren: Antranik Antelias, 31 Punkte; Mont La Salle, 24 Punkte; Anwar, 13 Punkte.

Antranik Antelias, 31 Punkte; Mont La Salle, 24 Punkte; Anwar, 13 Punkte. Jüngere Jungen: Mont La Salle, 32 Punkte; Fighter Academy, 21 Punkte; Black Adler, 20 Punkte.

Mont La Salle, 32 Punkte; Fighter Academy, 21 Punkte; Black Adler, 20 Punkte. Jüngere Mädchen:Mont La Salle, 18 Punkte; Anwar, 12 Punkte; Fighter Academy, 10 Punkte.

Junior Champions

Weniger als 45 kg: Charbel Andraos (Mont La Salle).

Weniger als 48 kg: Rami Akkari (Mont La Salle).

Weniger als 51 kg: Edmond Hashem (Antranik Antelias).

Weniger als 55 kg: Ghassan Abu Jaoudé (Mont La Salle).

Weniger als 59 kg: Andrew Nasr (Mont La Salle).

Weniger als 63 kg: Anthony Naufal (Mont La Salle).

Weniger als 68 kg: Christian Zeinoun (Kampfarena).

Weniger als 73 kg: Ryan Hanna (Combat Arena).

Weniger als 78 kg: Alex Metlan (Mont La Salle).

Über 78 kg: Kevin Sawwan (Mont La Salle).

Junior Champions

Weniger als 42 kg: Fatima Al-Batoul Raad (Antranik Antelias).

Weniger als 44 kg: Karel Ibrahim (Mont La Salle).

Weniger als 46 kg: Maria Dib (Antranik Antelias).

Weniger als 49 kg: Katrina Geagea (Mont La Salle).

Weniger als 52 kg: Angelina El-Murr (Antranik Antelias).

Weniger als 55 kg: Yasmina Abu Daher (Académie des combatants).

Weniger als 59 kg: Angela El-Ghaoui (Antranik Antelias).

Weniger als 63 kg: Mary Jane Mourad (Mont La Salle).

Weniger als 68 kg: Rebecca Kiameh (libanesischer Taekwondo Kwan).

Über 68 kg: Lynn Kanj (Kassir).

Die Gewinner unter den jüngsten Jungen

Weniger als 26 kg: Kevin Abdallah (Mont La Salle).

Weniger als 28 kg: Samuel Souma (Combat Arena).

Weniger als 30 kg: Alexander Chalala (Taekwon).

Weniger als 32 kg: Anthony Samra (Black Eagle).

Weniger als 34 kg: Rafic Sakr (Académie des combatants).

Weniger als 36 kg: Georges Ryan Nakhle (Mont La Salle).

Weniger als 38 kg: Nicolas Chantiri (Mont La Salle).

Weniger als 40 kg: Andrew Nakhl (Mont La Salle).

Weniger als 43 kg: Amir Abu Daher (Académie des Combatants).

Weniger als 46 kg: Hadi Farah (Black Eagle).

Weniger als 49 kg: Elie El-Mouhayyer (Kampfarena).

Weniger als 52 kg: Roel Anthony Abi Chaaya (Antranik Antelias).

Mehr als 52 kg: Georges Kai (Anwar).

Die Gewinner unter den jüngsten Mädchen

Weniger als 26 kg: Larita Saliba (Académie des combatants).

Weniger als 30 kg: Haya Ashkar (Anwar).

Weniger als 32 kg: Yasmine Joy Hammoud (Taekwon).

Weniger als 34 kg: Heaven Abou Rjeily (Mont La Salle).

Weniger als 36 kg: Rimi El-Hage (Académie des Combatants).

Weniger als 38 kg: Nay Hourani (Mont La Salle).

Weniger als 40 kg: Yasmina Chaaya (Al-Saydé).

Weniger als 43 kg: Sanaa Farah (Black Eagle).

Weniger als 46 kg: Luna Choueiti (Maristes).

Mehr als 52 kg: Maria Christa Younes (Borj Aintoura).

Bundes- und Schiedsrahmen

Der Präsident der libanesischen Taekwondo-Föderation, Habib Zarifé, besuchte die Meisterschaft mit Generalsekretär Richard Abi Zeid Daou, Schatzmeister Elie Nehmé, Buchhalter Joe Khoury und Mitglied der André Rostom Federation. Joseph Abu Samra, Anwar Nehmé, Georges Khattar und Ralph Harb waren ebenfalls neben den Clubleitern und Familien anwesend.

Die Kämpfe wurden von Michel Majdalani, dem Vorsitzenden der Kyorugi Arbitration Commission, mit Unterstützung internationaler und nationaler Schiedsrichter geführt.

Quelle: Pressemitteilung der libanesischen Taekwondo-Föderation in arabischer Sprache, übermittelt von Jalal Beainou am 10. November 2026. Präsentation auf Französisch von Club-Rankings und Gewinnern jeder Kategorie.

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