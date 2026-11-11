Das libanesische BIP im Jahr 2024 wird auf 30,5 Milliarden US-Dollar in den Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) geschätzt, mit einem Rückgang des Volumens um 5,2%. Die Bank des Libanons Dezember 2025 makroökonomische Überprüfung jedoch beibehalten $ 27,7 Milliarden und eine Schrumpfung von 6,4 Prozent für das gleiche Jahr. Diese Zahlen gehören zu verschiedenen statistischen Übungen. Um sie zu vergleichen, müssen Herkunft, Methode und Version der Vorjahre überprüft werden. Die Lücke betrifft auch Archive. Am 6. August 2025 meldete Libnanews eine Schätzung von 32,8 Milliarden Dollar, begleitet von einem realen Rückgang von 7%. Der jetzt verfügbare CAS-Ordner enthält diese Werte nicht. Sie überarbeitet auch den Zeitraum 2020-2023. Um die wirtschaftliche Flugbahn zu lesen, ist daher eine zusammenhängende Reihe erforderlich, anstatt die Zahlen aufeinanderfolgender Publikationen gegenüberzustellen.

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Das libanesische BIP im Jahr 2024 wird auf 30,5 Milliarden US-Dollar in den Konten des Zentralen Statistischen Amtes (CAS) geschätzt, mit einem Rückgang des Volumens um 5,2%. Die Bank des Libanons Dezember 2025 makroökonomische Überprüfung jedoch beibehalten $ 27,7 Milliarden und eine Schrumpfung von 6,4 Prozent für das gleiche Jahr. Diese Zahlen gehören zu verschiedenen statistischen Übungen. Um sie zu vergleichen, müssen Herkunft, Methode und Version der Vorjahre überprüft werden.

Die Lücke betrifft auch Archive. Am 6. August 2025 meldete Libnanews eine Schätzung von 32,8 Milliarden Dollar, begleitet von einem realen Rückgang von 7%. Der jetzt verfügbare CAS-Ordner enthält diese Werte nicht. Sie überarbeitet auch den Zeitraum 2020-2023. Um die wirtschaftliche Flugbahn zu lesen, ist daher eine zusammenhängende Reihe erforderlich, anstatt die Zahlen aufeinanderfolgender Publikationen gegenüberzustellen.

Libanesisches BIP im Jahr 2024: Drei zu unterscheidende Schätzungen

In seiner Haupttabelle schätzt der CAS das Bruttoinlandsprodukt auf 2.728.402 Milliarden Pfund im Jahr 2024. Der Betrag erreichte $ 2.257.806 Milliarden im Jahr 2023. Dies entspricht einem nominalen Anstieg von 20,8%, berechnet in der gleichen Währungseinheit. Dieser Anstieg spiegelt keinen entsprechenden Produktionsanstieg wider. Der BIP-Deflator stieg um 27,4%, während das Volumen um 5,2% schrumpfte.

Die Bank of Lebanon präsentiert ein weiteres Set in ihrer Überprüfung vom Dezember 2025. Die Vergleichstabelle für 2024 zeigt ein nominales BIP von 27,7 Milliarden US-Dollar und ein reales Wachstum von -6,4 Prozent. Sie unterscheidet ihre Schätzungen ausdrücklich von denen des CAS, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Die CAS-Box für 2024 ist immer noch als nicht verfügbar markiert.

Veröffentlichung und Status Nominales BIP 2024 Echte Veränderung 2024 Geschätzt von Libnanews am 6. August 2025 32,8 milliarden dollar -7,0 % BDL-Schätzung, Dezember 2025 Überprüfung 27,7 milliarden dollar -6,4 % CAS Accounts 2024, überarbeitete Reihe konsultiert 10. November 2026 30,5 milliarden dollar -5,2 %

Die Tabelle gibt veröffentlichte Werte zu unterschiedlichen Zeiten zurück. Es misst weder ein Wachstum zwischen diesen Publikationen, noch misst es eine Vermögensergänzung, die nach ihrer Zirkulation erschien. Die 2,8 Milliarden Dollar zwischen den letzten beiden Auswertungen beziehen sich auf dasselbe Wirtschaftsjahr. Die konsultierten Dokumente bieten keine Übergangstabelle für die Zuordnung jedes Dollars dieser Differenz zu einer bestimmten Korrektur.

Überarbeitete Konten, keine einfache Währungsumrechnung

Der CAS stellt fest, dass die Revisionen 2020–2023 das Ergebnis neuer Daten mehrerer Institutionen sind. Er erwähnt auch wichtige methodische Verbesserungen, insbesondere für die Immobilientätigkeit. Eine Revision ändert daher das Niveau und manchmal die Wachstumsraten der Vorjahre. Es ändert die Grundlage, auf der das folgende Jahr verglichen wird.

Immobilien illustrieren diese Entwicklung. Die bisherige Methode beinhaltete einen festen jährlichen Anstieg des Wohnungsbestands um 0,5 Prozent. Die neue Methodik verwendet Haushaltsumfragen, unterscheidet zwischen eigengenutzten und gemieteten Wohnungen und mobilisiert dann Baugenehmigungen für jährliche Schätzungen. Eine weitere Änderung betrifft den Deflator der Nichtwohnungsimmobiliendienstleistungen.

Diese Änderungen beziehen sich auf die Messung eines jährlich erbrachten Dienstes. Sie bestehen nicht darin, dem BIP den Wert aller Wohnungen hinzuzufügen. Der CAS isoliert im Hauptbericht nicht den quantitativen Beitrag jeder Verbesserung zur Gesamtrevision. Die Darstellung von Immobilien als einzige Erklärung für die Kluft zwischen den Institutionen würde daher über das hinausgehen, was Dokumente festlegen.

Die BDL präsentiert eigene statistische Grenzen

Das Vorwort der Überprüfung vom Dezember 2025 erklärt die Verwendung interner Schätzungen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments waren die wichtigsten Aggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach 2023 noch nicht offiziell aktualisiert worden. Die Zentralbank verwendete ihren zusammengesetzten Aktivitätsindikator und verschiedene indirekte Indikatoren, um die wirtschaftliche Situation zu bewerten.

Der CAS beschreibt einen produktionsbasierten Ansatz für volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Es misst den Mehrwert der ansässigen Produzenten. Der Ausgabenansatz stellt dann Konsum, Kapitalbildung und Außenhandel dar. Zwei Organisationen können an derselben Wirtschaft mit unterschiedlichen Informationen, Zeitplänen und Tools arbeiten.

Es wäre falsch, das Referenzdatum einer Überprüfung in ein bestimmtes Datum aller Daten umzuwandeln. Ebenso belegt das Verzeichnis « 2024/10 » in der Adresse der CAS-Datei nicht das Datum der Veröffentlichung. Das konsultierte Dokument enthält viele Berichte über 2024 und frühere Überarbeitungen. Sein Computerpfad erlaubt uns nicht zu sagen, dass sie bereits im Oktober 2024 verfügbar waren.

Preis, Dollar und Volumen beantworten drei Fragen

Das BIP in aktuellen Büchern misst einen Wert zu Jahrespreisen. Die Volumenreihe zielt darauf ab, die Preisentwicklung zu neutralisieren. Die Dollar-Umrechnung fügt eine dritte Transaktion hinzu: die Anwendung eines Wechselkurses. Diese drei Messwerte sind nicht austauschbar, insbesondere nach einer Währungskrise.

Für 2024 verwendet der CAS einen gewichteten durchschnittlichen Jahreszins von 89.474,5 £ pro Dollar. Für 2023 behielt es 87.043,2 Pfund. Seine Tabelle erreichte $ 30,5 Milliarden im Jahr 2024, verglichen mit $ 25,9 Milliarden im Jahr 2023, mit gerundeten Dollarbeträgen. Der nominale Anstieg des Devisenkurses koexistiert somit mit einem realen Rückgang der Aktivität.

Der langfristige Vergleich liefert einen weiteren Benchmark. Volumenmäßig entspricht das Niveau 2024 etwa 69% des Niveaus 2019. Das nominale BIP in Dollar entspricht etwa 57% der 53,3 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2019 veröffentlicht wurden. Der erste Bericht enthält Informationen über die preisbereinigte Produktion. Die zweite hängt auch von relativen Preisen und monetärer Umrechnung ab.

Wirtschaftliche Verhältnisse müssen der gleichen Version folgen

Eine Revision des BIP wirkt sich mechanisch auf die Indikatoren aus, die als Prozentsatz dieses Gesamtbetrags ausgedrückt werden. Schulden, Staatseinnahmen, Kredit- oder Auslandsdefizite können ein anderes Verhältnis haben, ohne ihren Betrag zu ändern. Holen Sie einen Zähler einer Veröffentlichung ab und teilen Sie ihn durch ein BIP, das aus einer anderen Anfrage abgeleitet wurde, daher eine Überprüfung des Umfangs und des Zeitraums.

Die gleiche Vorsicht gilt für Prognosen. Die 2024 CAS-Konten bieten keine Wachstumsmaßnahme für 2026. Sie bieten eine revidierte historische Grundlage. Der nächste nützliche Vergleich wird sich auf Konten mit kompatiblen Definitionen und detaillierte Erklärungen konzentrieren, die jede weitere Überarbeitung begleiten werden.

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