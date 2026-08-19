Syrien: Tonnen Nuklearmaterial wieder aufgetaucht

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Die neuen syrischen Behörden enthüllten der Internationalen Atomenergiebehörde die Existenz von mehreren Tonnen Kernmaterial an einem Standort, der nie unter Bashar Al-Assad deklariert worden war. Die Inspektoren haben nun Zugang zu Material und Einrichtungen im Zusammenhang mit früheren syrischen Nuklearaktivitäten. Die Entdeckung bedeutet nicht, dass Damaskus mehrere Tonnen Material besitzt, das direkt zur Herstellung einer Atomwaffe verwendet werden kann. Auf der anderen Seite eröffnet es einen fast zwanzig Jahre alten Fall wieder: das geheime Programm, das mit dem Al-Kibar-Reaktor verbunden ist, der 2007 von Israel zerstört wurde. Für die neue syrische Macht besteht die Herausforderung nun darin, dieses Erbe zu identifizieren, zu sichern und zu erklären, während die IAEO davon überzeugt wird, dass es keine versteckten nuklearen Aktivitäten mehr gibt.

Mehrere Tonnen. Die Zahl reicht aus, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie kann auch die genaue Natur dessen, was gerade in Syrien enthüllt wurde, irreführen.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, bestätigte bei seinem Besuch am 17. und 18. August 2026, dass die neuen syrischen Behörden das Vorhandensein einer beträchtlichen Menge an Kernmaterial an einem Ort gemeldet hätten, der unter dem Bashar Al-Assad-Regime nicht bei der Agentur angemeldet worden sei.

Damaskus hatte die IAEO offiziell über diese Entdeckung informiert17. juli 2026Die syrischen Behörden forderten die Agentur daraufhin auf, den Standort und das Material zu prüfen. Einen Monat später haben die Inspektoren Zugang, um Art, Menge und Herkunft der betreffenden Materialien genau zu bestimmen.

Rafael Grossi erwähnte « ein paar Tonnen ». Der syrische Außenminister Asaad Al-Shaibani versichert ihm, dass diese Materialien keine Gefahr darstellen und dass sie unter den internationalen Sicherheitsvorkehrungen der IAEO in Syrien bleiben werden.

Der Wortlaut erfordert eine erste wesentliche Unterscheidung:kernmaterial bedeutet nicht material, das sofort in einer atomwaffe verwendet werden kann.

Die verfügbaren Informationen erlauben es nicht, über mehrere Tonnen hochangereichertes Uran zu sprechen, geschweige denn über einen Bestand an Material, das direkt zur Herstellung von Bomben verwendet werden kann. Medienberichte beziehen sich auf Uranmetall, das seit mehr als 20 Jahren zurückgehalten wird und wahrscheinlich mit ehemaligen geheimen Nuklearaktivitäten in Syrien in Verbindung gebracht wird. Die vollständige Charakterisierung ist jetzt die Arbeit der IAEA.

Die Nachricht vom 19. August ist daher weniger die Entdeckung eines « nuklearen Arsenals » als das Erscheinen eines materiellen Teils eines Programms am Tag der offenen Tür, das Damaskus jahrelang abgelehnt hatte, alle Schlüssel zu liefern.

Syrien selbst hat Nuklearmaterial gemeldet

Dieses Detail verändert die politische Lesart des Falls grundlegend.

Das Material wurde nach einer Inspektion der neuen syrischen Behörden nicht entdeckt. Damaskus informierte die IAEO über seine Existenz und bat um das Eingreifen seiner Inspektoren.

Diese Initiative ist Teil des politischen Wandels, der seit dem Sturz von Bashar Al-Assad im Dezember 2024 eingeleitet wurde. Die neue syrische Macht versucht, internationale Streitigkeiten zu lösen, die vom ehemaligen Regime geerbt wurden, dessen Atomfrage eine der heikelsten ist.

Während des Besuchs von Rafael Grossi bekräftigte Damaskus sein Engagement für den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und sein Sicherungsabkommen mit der IAEO. Die Behörden bezeichnen ihre Zusammenarbeit als Bruch mit den Praktiken des alten Regimes.

Die Agentur hat nun Zugang zu dem Ort, an dem sich die neu deklarierten Materialien befinden. Sie arbeitet auch an Einrichtungen, die mit den alten Fragen zum syrischen Programm verbunden sind.

In Deir ez-Zor konnte Rafael Grossi Ausgrabungen an einem Standort im Zusammenhang mit früheren nuklearen Aktivitäten beobachten. Diese Operationen müssen in der Lage sein, Elemente zu identifizieren, die beleuchten könnten, was dort vor sich ging, bevor es zerstört wurde.

Das Ziel ist nun, eine Kette wieder aufzubauen, die die IAEO nie vollständig aufbauen konnte: Welche Materialien hatte Syrien, wo wurden sie gelagert, welche Einrichtungen sollten sie verwenden, und was ist heute davon übrig geblieben?

Warum ein paar Tonnen nicht ein paar Tonnen Treibstoff für eine Bombe bedeuten

Die Art des Materials ist der wichtigste Punkt, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Das Wort « Uran » deckt extrem unterschiedliche Realitäten ab.

Natürliches Uran enthält hauptsächlich Uran 238 und einen kleinen Anteil an Uran 235. Für die meisten Reaktortechnologien und, was noch wichtiger ist, um eine Waffe mit Uran herzustellen, sind zusätzliche technische Schritte erforderlich.

Der Anreicherungsgrad ist daher entscheidend.

Die Behörden und die IAEO haben jedoch nicht die Entdeckung mehrerer Tonnen hochangereichertem Uran angekündigt. Die verfügbaren Informationen rufen eine Angelegenheit hervor, deren Zusammensetzung und Geschichte noch überprüft werden müssen.

Das macht sie nicht unbedeutend.

Eine Reihe von Tonnen nicht deklariertem Kernmaterial ist ein großes Problem für das internationale Nichtverbreitungssystem. Die IAEO muss wissen, woher sie kommt, warum sie nicht gemeldet wurde, für welche Anlagen sie bestimmt war und ob der gesamte Bestand nun identifiziert wurde.

Das Problem ist daher sowohl buchhalterisch als auch strategisch.

Im nuklearen Sicherungssystem sollte ein Material nicht einfach physisch sicher sein. Es muss erklärt, charakterisiert und befolgt werden, damit die Agentur überprüfen kann, dass es nicht für verbotene Zwecke umgeleitet wird.

Deshalb wird das syrische Inventar zentral.

Der Schatten von Al-Kibar erscheint wieder

Um zu verstehen, warum diese Entdeckung eine solche Aufmerksamkeit verursacht, müssen wir zurückgehen6. september 2007.

In dieser Nacht zerstörten israelische Flugzeuge eine syrische Anlage im Deir ez-Zor-Gebiet. Mehrere Monate lang schwieg Israel offiziell zu der Operation.

Die Website wird dann als « Al-Kibar » oder « Dair Alzour » in der IAEA-Terminologie bekannt.

Internationale Ermittlungen werden den Verdacht allmählich erhöhen. 2011 schätzt die IAEA, dasssehr wahrscheinlich, dass das zerstörte gebäude ein kernreaktor war, der der agentur hätte gemeldet werden sollen.

Syrien hatte diese Schlussfolgerung zurückgewiesen.

Eine der wichtigsten Fragen war die Ähnlichkeit der Anlage mit einem nordkoreanischen Reaktor. Die Verdächtigen bezogen sich auf ein Projekt, das nach Bestrahlung und Wiederaufbereitung von Brennstoffen Plutonium erzeugen könnte.

Aber die Zerstörung des Gebäudes vor seiner internationalen Kontrolle komplizierte die Untersuchung.

Die IAEO hatte bei ihren Untersuchungen auch Uranpartikel anthropogenen Ursprungs entdeckt und Zugang zu mehreren Standorten beantragt, die als potenziell mit den Aktivitäten von Deir ez-Zor verbunden angesehen werden.

Jahrelang blieb der Fall unvollendet.

Genau dieses Erbe versuchen die Inspektoren nun zu rekonstruieren.

Uranspuren hatten die Untersuchung bereits wiederbelebt

Die Akte hatte begonnen, sich noch vor den Enthüllungen vom August 2026 zu entwickeln.

Im Jahr 2024 hatten die syrischen Behörden der IAEO erlaubt, drei Standorte zu besuchen, die im Verdacht standen, eine funktionale Verbindung zum Standort Deir ez-Zor zu haben. Anschließend wurden Umweltproben genommen.

Analyse dann an einem dieser Standorte enthüllteine signifikante anzahl natürlicher uranpartikel anthropogenen ursprungs.

Diese Formulierung ist wichtig.

« Anthropogener Ursprung » bedeutet, dass das Material menschlichen Aktivitäten oder industriellen Prozessen unterzogen wurde. Daher konnte seine Anwesenheit nicht einfach mit Uran gleichgesetzt werden, das natürlich im Boden enthalten ist.

Die Agentur hatte zusätzliche Proben durchgeführt, um die Bedeutung dieser Partikel zu bestimmen.

Der Sturz des Assad-Regimes veränderte dann die Bedingungen der Untersuchung.

Bis Juni 2025 hatte Rafael Grossi von den neuen syrischen Behörden die Zusage erhalten, die verbleibenden Probleme zu lösen. Dann, am 17. Juli 2026, unternahm Damaskus einen weiteren Schritt, indem es sich selbst das Vorhandensein von Kernmaterial an einem nicht deklarierten Standort erklärte.

Die Ereignisse vom 17. und 18. August bilden daher den vorläufigen Abschluss einer Sequenz, die lange vor diesem Besuch begonnen wurde.

Eine zweite radioaktive Aufzeichnung wurde in Homs entdeckt

Die Offenbarung kommt einen Monat nach einem anderen Ereignis, das leicht mit ihr verwechselt werden könnte.

Die16. juli 2026Die syrischen Behörden hatten angekündigt, einen gepanzerten Container mit radioaktivem Material am Stadtrand des Al-Waer-Nachbarschaft in Homs gesichert zu haben.

Der Behälter wurde von außen verschlechtert. Spezialisierte Teams der syrischen Atomenergiebehörde hatten einen Sicherheitsperimeter eingerichtet und radiologische Messungen durchgeführt.

Nach Angaben der Behörden wurde keine signifikante radioaktive Leckage festgestellt. Die gemessenen Werte stellten keine Bedrohung für die Bevölkerung oder die Umwelt dar. Der Container wurde dann an die zentralen Laboratorien der syrischen Atombehörde übergeben.

Die beiden Fälle müssen daher klar voneinander getrennt werden.

Der Homs-Container war ein Problem derradiologische sicherheitüber eine quelle, die in einer zivilen umgebung entdeckt wurde.

Die der IAEO vorgelegten Unterlagen betreffen:,nicht gemeldetes Kernmaterial und die internationalen Sicherungs- und Nichtverbreitungsverpflichtungen Syriens.

Der Unterschied ist grundlegend.

Nicht jedes radioaktive Material fällt unter ein militärisches Nuklearprogramm. Radioaktive Quellen werden in Medizin, Industrie, Forschung und vielen technischen Geräten verwendet.

Das aktuelle Dossier hat einen strategischen Anwendungsbereich, da es mit geheimen nuklearen Aktivitäten unter dem ehemaligen Regime in Verbindung gebracht werden könnte.

Die IAEA muss nun bestimmen, was Damaskus wirklich hat

Die Arbeit der Inspektoren beginnt daher mit einer scheinbar einfachen Operation: das Material genau zu identifizieren.

Seine Isotopenzusammensetzung kann Informationen über seine Herkunft und Behandlung liefern. Experten müssen auch den Zustand, die Verpackung, die genaue Masse und die verfügbare Lagerhistorie bestimmen.

Diese Daten könnten dann mit den Informationen konfrontiert werden, die an ehemaligen syrischen Atomstandorten gesammelt wurden.

Die Frage ist, ob die verschiedenen Elemente eine kohärente Geschichte erzählen.

Wenn mehrere Tonnen Material für mehr als 20 Jahre zurückgehalten wurden, muss die IAEO ihre Quelle und ihren ursprünglichen Bestimmungsort angeben. Sie muss auch feststellen, ob andere Bestände oder Ausrüstungen, die mit diesen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, an anderer Stelle noch vorhanden sein könnten.

Die neue syrische Regierung sagt, sie wolle die notwendigen Informationen liefern.

Rafael Grossi betrachtet diese Zusammenarbeit als den bisher wichtigsten Fortschritt bei der Lösung der Garantieprobleme, die durch die nicht angemeldeten Aktivitäten des ehemaligen Regimes hinterlassen wurden.

Aber die politische Zusammenarbeit ersetzt nicht die technische Verifikation.

Die Schließung des Falls kann nur erfolgen, wenn die Agentur der Ansicht ist, dass genügend Elemente vorhanden sind, um die Materialien, Standorte und früheren Aktivitäten zu erläutern.

Warum Damaskus Materialien in Syrien behalten will

Asaad Al-Shaibani wies darauf hin, dass die Materialien auf syrischem Territorium verbleiben würden.

Diese Position führt eine andere Dimension der Datei ein.

Syrien verzichtet nicht auf das Prinzip der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Wie andere Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) beanspruchte sie das Recht, im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen zivile nukleare Aktivitäten zu entwickeln.

Damaskus präsentiert das entdeckte Material daher nicht als einen Bestand, der unbedingt entsorgt werden sollte, sondern als ein Material, das unter Kontrolle gehalten werden kann.

Dies beinhaltet Verpflichtungen.

Die IAEO muss in der Lage sein, ihre Sicherheitsvorkehrungen anzuwenden, das Inventar zu überprüfen und künftige Verwendungen zu überwachen. Materialien sollten auch vor Diebstahl, Verkehr oder unbefugter Nutzung geschützt werden.

Diese Frage ist besonders heikel in einem Land, das mehr als ein Jahrzehnt Krieg hinter sich hat und dessen Institutionen sich noch im Wiederaufbau befinden.

Das Problem liegt also nicht nur darin, was das alte Regime mit diesen Dingen machen wollte. Es geht auch um ihre Sicherheit heute.

Israel bleibt direkt von dem Fall betroffen

Die Vergangenheit des Programms erklärt auch die israelische Aufmerksamkeit.

Israel zeigte 2007, dass es bereit war, Gewalt anzuwenden, um das Auftreten einer nuklearen Fähigkeit in Syrien zu verhindern, die es als Bedrohung ansah.

Die Situation von 2026 ist jedoch anders.

Die neuen syrischen Behörden haben beschlossen, die IAEO zu informieren und die Standorte für die Inspektoren zu öffnen. Diese Internationalisierung der Akte bietet einen Verifizierungsmechanismus, der unter den gleichen Bedingungen nicht existierte, als der Verdacht Al-Kibar umgab.

Medienberichte bezogen sich auf Gespräche mit den Vereinigten Staaten, Israel, Syrien und der IAEO über die Sicherheit von Materialien. Damaskus stellte jedoch die Existenz einer israelischen Rolle im gegenwärtigen Prozess in Frage.

Daher muss zwischen bestätigten und diplomatischen Informationen unterschieden werden.

Es wird festgestellt, dass Damaskus mit der IAEO zusammenarbeitet, dass Inspektoren Zugang zu den betreffenden Standorten haben und dass die Vereinigten Staaten die Akte aufmerksam verfolgen.

Der Grad der israelischen Beteiligung an materiellen Vereinbarungen unterliegt weiterhin unterschiedlichen Versionen.

Für die neue Macht, zahlen Sie das Vermächtnis von Assad

Die Affäre hat schließlich eine interne und internationale politische Dimension für Präsident Ahmed Al-Charaa.

Seine Regierung erbte eine Reihe von Streitigkeiten, die das ehemalige Regime hinterlassen hatte: Chemiewaffen, Sanktionen, Vermisste, Inhaftierungen, Sicherheitsarchive und jetzt eine Nuklearakte.

Die Nuklearstrategie besteht darin, den neuen syrischen Staat von den vorherigen zu trennen.

Damaskus präsentiert die Erklärung vom 17. Juli als freiwillige Initiative. Die Botschaft von außen ist klar: Die neuen Behörden wollen die Atomgeheimnisse von Bashar Al-Assad nicht schützen und akzeptieren, dass die IAEO frühere Aktivitäten wieder aufbauen sollte.

Diese Zusammenarbeit kann zur internationalen Normalisierung Syriens beitragen.

Aber es besteht auch ein politisches Risiko: Je mehr Inspektoren vorrücken, desto mehr können sie den tatsächlichen Umfang des geheimen Programms beleuchten.

Die angekündigte Transparenz wird daher nicht beim ersten Besuch beurteilt, sondern was passiert, wenn die IAEO neue Dokumente, neue Proben oder Zugang zu anderen Standorten anfordert.

Das Mysterium bewegt sich jetzt zum Inventar

Die Entdeckung mehrerer Tonnen Kernmaterial schließt daher die syrische Akte nicht. Im Gegenteil, es gibt ihm eine neue materielle Dimension.

Fast zwanzig Jahre lang war die zentrale Frage, was Bashar Al-Assad in Deir ez-Zor bauen wollte und welche anderen Stätten an dem Projekt teilgenommen hatten. Die IAEO hat jetzt eine Möglichkeit, die sie unter den gleichen Bedingungen nie erreicht hat: die Spuren, die vor Ort hinterlassen wurden, mit Kernmaterial zu konfrontieren, das von den Nachfolgebehörden gemeldet wurde.

Drei Fragen müssen noch beantwortet werden:welches material genau ist das, warum wurde es auf einem nicht deklarierten gelände gelagert und gibt es noch andere mengen oder einrichtungen, die noch unbekannt sind?

Damaskus behauptet, dass es keine Gefahr für die Bevölkerung gibt und will das Material unter internationalen Sicherheitsvorkehrungen halten. Die IAEO muss nun das Inventar überprüfen und ihre Untersuchungen in Deir ez-Zor fortsetzen. Zukünftige Analysen werden bestimmen, ob die wenigen Tonnen, die im Juli enthüllt wurden, das letzte fehlende Element der syrischen Atomfrage darstellen oder nur der erste Teil eines Erbes, das die neue Macht zu öffnen beginnt.