Berri verbindet Armeeeinsatz mit israelischem Rückzug

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Nabih Berri stellte am Mittwoch, den 19. August 2026 eine genaue Sequenz für den Südlibanon auf: Stopp der israelischen Operationen, Waffenstillstand und Rückzug an die internationale Grenze müssen seiner Meinung nach dem sofortigen Einsatz der libanesischen Armee südlich der Litani vorausgehen. Der Präsident der Kammer erklärt dann, dass er garantieren kann, dass die Armee die einzige Sicherheitstruppe und die einzige sein wird, die Waffen in der Region hält. Indem Berri diesen Vorschlag direkt an eine amerikanische Delegation richtet, stellt er Washington vor das, was er als seine Verantwortung darstellt: von Israel die Bedingungen zu erhalten, die es dem libanesischen Staat ermöglichen, seine Autorität allein im Süden auszuüben.

Nabih Berri hat nicht nur am Mittwoch die Lage im Südlibanon angeprangert. Vor einer Delegation der American Task Force on Lebanon (ATFL) formulierte er eine politische und militärische Kette, die direkt das heikelste Thema der aktuellen Verhandlungen betrifft: das Waffenmonopol und den Einsatz der libanesischen Armee südlich der Litani.

Seine Botschaft basiert auf einem einfachen Prinzip. Der Libanon, sagte er, sei bereit, dieses Gebiet durch seine Armee zu sichern, aber Israel müsse zuerst seinen Krieg beenden, das Feuer einstellen und sich an die internationale Grenze zurückziehen.

Berri geht noch weiter, indem er persönlich über den nächsten Schritt spricht.« Nur dann kann ich den sofortigen Einsatz der libanesischen Armee in dem Gebiet südlich der Litani garantieren. », sagte er.

Er fügt hinzu, dass die Armee dann« die einzige kraft »sicherheit zu gewährleisten und« der einzige, der waffen in dieser region besitzt ».

Der Wortlaut ist politisch schwerfällig. Der Präsident der Kammer ist auch der Führer der Amal-Bewegung und bleibt einer der Hauptgesprächspartner der Hisbollah im libanesischen politischen System. Wenn er gegenüber amerikanischen Gesprächspartnern behauptet, dass die Armee die einzige bewaffnete Kraft südlich der Litani sein muss, ist dies nicht nur eine abstrakte Erinnerung an die Rolle des Staates.

Das Problem wird zu einer der Bedingungen, um diese Verpflichtung umzusetzen.

Berri schlägt eine Sequenz vor: israelischer Rückzug, dann libanesische Armee

Der Kern der Erklärung liegt in der Reihenfolge der Etappen.

Berri lehnt das Prinzip eines staatlichen Waffenmonopols südlich von Litani nicht ab. Sie verbindet sie ausdrücklich mit dem Ende der israelischen Operationen und dem Rückzug der israelischen Streitkräfte an die internationale Grenze.

Diese Position ermöglicht es uns, einen Teil der Uneinigkeit zu verstehen, die seit Monaten in den Diskussionen über die Sicherheit des Südens herrscht.

Die westlichen Partner des Libanon fordern, dass der Staat seine Autorität ausdehnt, dass die Armee das Territorium kontrolliert und dass die Waffen, die seinem Kommando entgehen, aus dem Gebiet verschwinden. Auf libanesischer Seite stellt sich die Frage der Gegenseitigkeit: Wie können wir Beirut auffordern, seine Verpflichtungen zu erfüllen, wenn Israel seine Operationen fortsetzt und Positionen auf libanesischem Territorium beibehält?

Berri antwortet, indem er eine Chronologie vorschlägt.

Israel stoppt seine Angriffe. Ein Waffenstillstand wird wirksam. Die israelischen Streitkräfte zogen sich an die Grenze zurück. Die libanesischen Streitkräfte sind sofort in den betroffenen Sektoren stationiert. Es wird dann die einzige Sicherheitskraft und der einzige Waffenbesitzer in der Region südlich der Litani.

Diese Chronologie ist kein technisches Detail. Es bestimmt, wer den ersten Schritt machen muss.

Hier liegt auch ein Teil des aktuellen diplomatischen Machtverhältnisses.

« Die einzige Kraft » und « die einzigen Waffen »: eine eindeutige Formel

Die genauen Begriffe, die Berri verwendet, verdienen Aufmerksamkeit.

Der Sprecher der Kammer beschränkte sich nicht darauf, eine Verstärkung der Armee oder eine Erweiterung ihres Einsatzes zu fordern. Er behauptet, dass dies sein mussdie einzige sicherheitskraftin der region und sollteder einzige mit waffen.

Diese Formulierung wirkt sich direkt auf die militärische Präsenz der Hisbollah südlich des Flusses Litani aus.

Seit der Resolution 1701 des Sicherheitsrates, die im August 2006 nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah angenommen wurde, muss das Gebiet zwischen der Litani und der Blauen Linie einem besonderen Sicherheitsregime unterliegen. Der Text sieht vor, dass er frei von bewaffnetem Personal, Waren und anderen Waffen als denen der libanesischen Regierung und der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon ist.

Die Anwendung dieser Bestimmung ist seit fast zwanzig Jahren unvollständig.

Die Hisbollah behielt die militärische Infrastruktur im Süden, während Israel weiterhin den libanesischen Luftraum verletzte und mehrere territoriale Punkte umstritten blieben. Nach der Eröffnung der Front am 8. Oktober 2023 und den daraus resultierenden Konflikten war das bisherige Gleichgewicht tief gestört.

Die Berri-Erklärung läuft daher darauf hinaus, für das Gebiet südlich der Litani ausdrücklich das Prinzipstaatliches Militärmonopol.

Die von ihr geforderte Überlegung ist ebenso explizit: Israel muss das libanesische Territorium verlassen und seine Operationen einstellen.

Warum Berri sagt, dass er den Einsatz « garantieren » kann

Auch die Wahl des Verbs ist wichtig.

Berri sagt nicht nur, dass er den Einsatz der Armee « wollte » oder « unterstützte ». Er behauptet, er könnegarantie sofortnach dem israelischen rückzug.

Institutionell befehligt der Sprecher der Kammer nicht die libanesischen Streitkräfte. Ihr Einsatz liegt in der Verantwortung des Staates, der Regierung und des Militärkommandos.

Ihre Garantie muss daher politisch verstanden werden.

Berri hat einen großen Einfluss im libanesischen System und im Süden. Amal ist tief in den südlichen schiitischen Regionen implantiert. Der Sprecher der Kammer unterhält auch ein altes Bündnis mit der Hisbollah und hat wiederholt die Rolle des politischen Gesprächspartners bei den indirekten Verhandlungen über den Konflikt mit Israel gespielt.

Seine Erklärung legt daher nahe, dass ein ausschließlicher Einsatz der Armee südlich der Litani von der notwendigen politischen Berichterstattung im schiitischen Umfeld profitieren könnte, wenn die von ihr gestellten Bedingungen erfüllt sind.

Diese Dimension ist von wesentlicher Bedeutung.

Die Anwendung des Waffenmonopols hängt nicht allein von der Zahl der verfügbaren Soldaten ab. Sie erfordert auch ein ausreichend breites politisches Abkommen, um zu verhindern, dass der Einsatz der Armee als eine Operation gegen einen Teil der Bevölkerung oder als einseitige Anwendung israelischer Forderungen wahrgenommen wird.

Berri versucht genau, eine weitere Lesung zu erstellen: Die Armee würde stationierennach dem israelischen rückzuglibanesische souveränität wiederherzustellen.

Direkt nach Washington geschickt

Das zweite wichtige Element der Erklärung betrifft die Vereinigten Staaten.

Berri behauptet, Washington sei« das einzige land »kann Israel zwingen, den Krieg zu beenden und Donald Trump ist« das einzige »führung in der lage, dieses ergebnis zu erreichen.

Die Formel ist freiwillig und direkt.

Sie überträgt die Verantwortung den Vereinigten Staaten im Verhältnis zu ihrem Einfluss auf Israel. Nach Ansicht von Berri reicht es nicht aus, dass Washington den Libanon auffordert, Maßnahmen bezüglich der Waffen oder der Sicherheit des Südens zu ergreifen. Die Trump-Regierung muss ihren eigenen Einfluss nutzen, um Israel dazu zu bringen, Operationen einzustellen und sich zurückzuziehen.

Die Wahl des Ansprechpartners verstärkt diese Botschaft.

Die American Task Force on Lebanon ist eine amerikanische Organisation, die Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern in den USA und im Libanon unterhält und sich unter anderem für die Unterstützung libanesischer Institutionen einsetzt.

Bei der Ansprache seiner Delegation wusste Berri, dass seine Bemerkungen in Washington zirkulieren sollten.

Sein Argument lässt sich wie folgt zusammenfassen:wenn die Vereinigten Staaten wollen, dass die libanesische Armee südlich des Litani-Flusses allein ist, müssen sie die territorialen und sicherheitspolitischen Bedingungen schaffen, die diesen Einsatz ermöglichen.

Eine Situation im Süden als « unerträglich »

Dieser Vorschlag basiert auf der Fortsetzung der israelischen Operationen.

Berri benutzte am Mittwoch außergewöhnlich harte Begriffe, um die Situation zu beschreiben. Ihm zufolge ist das, was der Südlibanon erlebt, « unerträglich » geworden und könnte in mancher Hinsicht sogar « die Verbrechen und Massaker in Gaza » übertreffen.

Dieser Vergleich ist Teil seiner politischen Einschätzung und stellt keine faktische Äquivalenz zwischen den Bilanzen der beiden Konflikte dar.

Es spiegelt jedoch den Druck wider, den die südlichen Führer angesichts von Zerstörungs-, Vertreibungs- und Wiederaufbauschwierigkeiten spüren.

Für Berri kann daher die Frage des militärischen Einsatzes nicht von der der Bewohner getrennt werden.

Er besteht auf ihrem Recht, in ihre Dörfer zurückzukehren und ihre Häuser wieder aufzubauen. Die Armee, sagt er, muss genau die Kraft werden, die diese Rückkehr schützt.

Sicherheit wird nicht mehr nur mit Abrüstung dargestellt. Es ist mit einem zivilen Zweck verbunden: den Bewohnern zu ermöglichen, ihre Orte zu finden.

Die Rückkehr der Bewohner wird zu einer Bedingung der Stabilisierung

Diese Dimension ist wichtig, weil die territoriale Kontrolle nur sinnvoll ist, wenn die betroffenen Gebiete wieder ziviles Leben erlangen können.

In mehreren Sektoren des Südens hat die Zerstörung Häuser, Straßen, landwirtschaftliche Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen betroffen. Die Fortsetzung militärischer Operationen verhindert oder verlangsamt den Wiederaufbau und hält einen Teil der Bevölkerung in einem Zustand der Unsicherheit.

Berri verbindet daher drei Fälle, die oft getrennt behandelt werden: den israelischen Rückzug, den Einsatz der Armee und die Rückkehr der Bewohner.

Nach dieser Logik ermöglicht der Rückzug den Einsatz; der Einsatz schafft Sicherheitsbedingungen; die Sicherheit ermöglicht die Rückkehr und den Wiederaufbau.

Diese Sequenz gibt auch eine zusätzliche Dimension für die zukünftige internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Streitkräfte, deren Vorbereitungstreffen für den 17. September in Paris geplant ist.

Wenn die Armee die einzige Kraft südlich der Litani werden soll, wird ihr Bedarf beträchtlich sein. Sie wird langfristige Positionen einnehmen, das Territorium überwachen, die Äxte sichern, die Rückkehr der Bewohner begleiten und über die notwendigen logistischen Mittel verfügen müssen.

Die Frage der internationalen Finanzierung der Armee steht daher in direktem Zusammenhang mit der von Berri aufgeworfenen Frage.

Das Hisbollah-Problem ist nicht gelöst

Die Aussage des Sprechers löst jedoch nicht alle Fragen.

Die Bestätigung, dass die Armee die einzige bewaffnete Kraft südlich der Litani sein wird, gibt noch nicht an, wie die Infrastruktur und die Waffen der Hisbollah behandelt werden, nach welchem Zeitplan oder nach welchem Verifikationsmechanismus.

Auch die geografische Unterscheidung ist wichtig.

Berri spricht explizit über die Gegendsüdlich von LitaniSeine Erklärung stellt daher an sich keine allgemeine Regelung der Frage der Hisbollah-Waffen im gesamten Libanon dar.

Diese Grenze muss beibehalten werden.

Es schmälert nicht die Bedeutung der verwendeten Formel, aber es definiert den genauen Umfang der Formel: Der Sprecher der Kammer bietet eine politische Garantie für eine bestimmte Region im Austausch für einen israelischen Rückzug und die Einstellung der Operationen.

Nachfolgende Diskussionen müssen herausfinden, wie diese Formel mit dem Ziel der breiteren Regierung des staatlichen Waffenmonopols in Einklang gebracht wird.

Ein Vorschlag, der Druck auf die Vereinigten Staaten ausübt

Die Erklärung von Berri versucht schließlich, die Frage der libanesischen Beamten zu ändern.

Seit Monaten besteht ein Teil des internationalen Drucks auf das, was Beirut tun muss: die Armee stationieren, das Territorium kontrollieren und die Hisbollah-Waffenakte regeln.

Berri reagiert nun mit einer bedingten Verpflichtung.

Er behauptet, dass die Armee sofort stationiert werden und die einzige bewaffnete Kraft südlich der Litani werden kann. Aber zuvor bat er die Vereinigten Staaten, das zu bekommen, was der Libanon von Israel verlangte: ein Ende der Operationen, einen Waffenstillstand und den Rückzug an die Grenze.

Der Vorschlag löscht daher nicht die Debatte über Waffen. Es versucht, sich in eine Logik der Gleichzeitigkeit und Gegenseitigkeit zu integrieren.

Es ist diese Formulierung, die Washington jetzt bewerten muss. Wenn die Trump-Administration die von Berri geforderten Bedingungen erhält, hat der Präsident der Kammer sein politisches Gewicht auf eine überprüfbare Konsequenz festgelegt:ein sofortiger Einsatz der libanesischen Armee und das Fehlen jeglicher anderer Streitkräfte südlich der Litani.

Der nächste Schritt wird somit beide Seiten dieser Gleichung testen: die amerikanische Fähigkeit, Israel zum Rückzug zu bringen, und Berris Fähigkeit, vor Ort die Garantie durchzusetzen, die er öffentlich gegeben hat.