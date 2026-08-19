Raketen und Drohnen: neue regionale Waffenstraßen

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Ein angebliches Raketen- und Drohnen-Transfernetzwerk vom Iran in den Irak mit möglichen Erweiterungen nach Syrien und Libanon stellt ein zentrales Thema im Nahen Osten in den Vordergrund: Wer kontrolliert wirklich den Fluss von Präzisionswaffen zwischen den Staaten? Irakische Quellen, die am 19. August 2026 zitiert wurden, betrafen Abbas Hussein Ali, der als einer der Verantwortlichen für das Schema vorgestellt wurde. Diese Behauptungen sind keine gerichtlich festgestellten Tatsachen. Sie beleuchten jedoch eine breitere strategische Transformation: Raketen und Drohnen bauen jetzt regionale Angriffsfähigkeiten ohne konventionelle Luftfahrt auf oder bewegen ganze Armeen.

Der Fall scheint zuerst der eines Mannes und eines angeblichen Netzwerks zu sein. Es führt schnell zu einer viel größeren Karte, die vom Iran bis zum Irak, dann möglicherweise nach Syrien und Libanon reicht. Laut Berichten, die irakischen Quellen zugeschrieben und am 19. August veröffentlicht wurden, ist Abbas Hussein Ali Berichten zufolge an der Organisation von Waffentransfers einschließlich Raketen und Drohnen vom iranischen Territorium beteiligt.

Die gleichen Quellen beziehen sich auf Lieferungen in den Irak und die Möglichkeit, dass einige dann in andere Gebiete in der Region geschickt werden, einschließlich Syrien und Libanon. In diesem Stadium müssen diese Gebühren als das dargestellt bleiben, was sie sind:aussagen aus Quellen, die von Medien zitiert werden, nicht die Ergebnisse einer Gerichtsentscheidung, die die Haftung von Abbas Hussein Ali oder die Existenz jeder der beschriebenen Übertragungen feststellt.

Diese Vorsichtsmaßnahme verringert nicht das strategische Interesse des Falls. Im Gegenteil, es trennt zwei Fragen. Der erste betrifft die Existenz und die genauen Zuständigkeiten des genannten Netzes, die Beweise und Gerichtsverfahren erfordern. Die zweite ist bereits auf regionaler Ebene dokumentiert: Die Verbreitung von Raketen, Drohnen, Komponenten und zugehörigen Technologien ist zu einem der wichtigsten Sicherheitsprobleme zwischen Iran, Irak, Syrien, Libanon und Israel geworden.

Ein mutmaßliches Netzwerk zwischen Iran, Irak, Syrien und Libanon

Die veröffentlichten Informationen beschreiben Abbas Hussein Ali als angeblichen Führer eines Netzwerks, das iranische Militärausrüstung in den Irak transportiert. Raketen und Drohnen wären das Herzstück dieser Transfers. Erweiterungen nach Syrien und Libanon werden auch von den genannten irakischen Quellen erwähnt.

Die Unterscheidung zwischen diesen Ebenen ist wesentlich. Die mögliche Einreise iranischer Waffen in den Irak, ihre Lagerung auf irakischem Territorium und ihre anschließende Verbringung in ein Drittland sind drei verschiedene Operationen. Jeder erfordert logistische Mittel, Relais, Routen und ein bestimmtes Maß an territorialer Kontrolle. Die mögliche Existenz einer Stufe erlaubt es daher nicht automatisch, Folgendes als erwiesen anzusehen.

Aber die Geographie erklärt, warum die Hypothese Aufmerksamkeit erregt.

Iran teilt sich eine Landgrenze von über 1.400 Kilometern mit dem Irak. Im Westen hat der Irak eine Grenze zu Syrien. Syrien gewährt dann Zugang zum Libanon. Diese geographische Kontinuität bietet zumindest theoretisch eine Landstraße, die den Iran mit dem Mittelmeer verbindet, ohne den Seeverkehr zu nutzen.

Diese Karte ist nicht neu. Was sich geändert hat, ist die Art der wahrscheinlich zirkulierenden Waffen und der strategische Wert eines relativ begrenzten Transfers.

Raketen und Drohnen verändern die Logik militärischer Netzwerke

Die Bekämpfung der Luftfahrt erfordert eine beträchtliche Infrastruktur. Sie erfordert Flugzeuge, Flugstützpunkte, Piloten, Mechanik, Treibstoff, Ersatzteile, Kommandosysteme und ausreichend geschützte Start- und Landebahnen. Eine Luftwaffe ist teuer, sichtbar und schwer heimlich von einem Territorium zum anderen zu bewegen.

Raketen und Drohnen folgen einer anderen Logik.

Einige Systeme können als Komponenten transportiert und dann in der Nähe ihres Einsatzgebiets montiert oder angepasst werden. Die einfachsten Drohnen erfordern eine viel leichtere Infrastruktur als die militärische Luftfahrt. Obwohl anspruchsvollere Systeme erhebliche technische Fähigkeiten erfordern, sind sie im Allgemeinen leichter zu zerstreuen und zu verbergen als Kampfflugzeuge.

Der Umfang ändert dann ihren Wert.

Eine bewaffnete Gruppe muss nicht den Luftraum kontrollieren, um ein Ziel zu bedrohen, das mehrere zehn oder hundert Kilometer entfernt liegt. Eine Rakete oder Drohne kann eine Schlagfähigkeit jenseits der Frontlinie bieten, ohne den Einsatz einer Staffel zu erfordern.

Diese Tatsache erklärt, warum das Problem nicht mehr auf die Anzahl der übertragenen Waffen beschränkt ist.Technologie, Präzision, Reichweite und lokale Produktionskapazität können mehr als Volumen zählen.

Der Transfer von Komponenten, Triebwerken, Leitsystemen oder technischem Wissen kann somit dauerhafte militärische Effekte erzeugen. Eine Organisation, die lernt, wie man ein System zusammenbaut, pflegt oder modifiziert, wird weniger abhängig von der Lieferung vollständiger Waffen.

Infolgedessen werden regionale militärische Netzwerke nicht mehr nur zum Bewegen von Arsenalen verwendet. Sie können auch Fähigkeiten übertragen.

Irak, geographischer Übergang und Zentrum eines politischen Problems

Der Irak nimmt eine besondere Position in dieser Architektur ein.

Seine Grenze zum Iran ist lang und durchläuft sehr unterschiedliche Umgebungen. Der Handel und der menschliche Austausch zwischen den beiden Ländern sind beträchtlich. Mehrere offizielle Grenzübergänge sorgen für den Warenverkehr, während die Überwachung abgelegener Gebiete komplexer bleibt.

Die Geographie erklärt jedoch nicht alles.

Der Irak hat eine besondere Sicherheitslandschaft, die aus aufeinanderfolgenden Kriegen, dem Kampf gegen die Organisation des Islamischen Staates und dem Aufstieg der schiitischen bewaffneten Gruppen resultiert. Die Volksmobilisierungskräfte, oder Hashd al-Shaabi, wurden in das staatliche Sicherheitssystem integriert, aber ihre verschiedenen Komponenten haben nicht alle den gleichen Grad an Abhängigkeit vom zentralen Kommando.

Einige Formationen haben historisch enge Beziehungen zum Iran aufrechterhalten. Andere folgen den irakischen Behörden oder nationalen politischen und religiösen Referenzen genauer. Von der Hashd als einem einzigen Block unter iranischem Kommando zu sprechen, wäre also ungenau.

Diese Vielfalt ist genau das Problem für Bagdad.

Der Staat muss sein Territorium und die dort zirkulierenden Waffen kontrollieren und gleichzeitig Formationen verwalten, die eine rechtliche oder institutionelle Existenz haben, aber ihre eigenen Kommandostrukturen, politischen Netzwerke und Außenbeziehungen aufrechterhalten können.

Wenn eine anerkannte Kraft ihre eigene Treuekette behält

Dies schafft eine Zweideutigkeit, die die irakischen Behörden seit mehreren Jahren zu verringern versuchen.

Die Ausbildung kann formal Teil des Sicherheitsapparats sein und gleichzeitig eine unabhängige politische Identität wahren. Ihre Mitglieder können ein öffentliches Gehalt erhalten und legal von irakischen Institutionen übernehmen, während sie historische Beziehungen zu einer ausländischen Macht oder einer regionalen Bewegung unterhalten.

Das Problem wird besonders empfindlich, wenn es um Raketen und Drohnen geht.

Wenn eine konventionelle Waffe registriert, in einer offiziellen Einrichtung gelagert und unter eine identifizierbare Befehlskette gestellt wird, kann der Staat theoretisch wissen, wer ihre Verwendung genehmigt. Wenn ein System durch parallele Netzwerke zirkuliert oder unter der Kontrolle einer Organisation mit eigener Entscheidungskette bleibt, wird diese Verantwortung viel schwieriger zu etablieren.

Für Bagdad besteht Souveränität daher nicht nur darin, eine Lieferung daran zu hindern, die iranische Grenze illegal zu überschreiten.

Es impliziert Wissenwer kann eine Waffe importieren, wer kann sie lagern, wer kann sie innerhalb des Landes transportieren, wer kann sie aus dem Irak hinausschicken und vor allem wer hat die Befugnis, ihre Verwendung anzuordnen.

Es ist diese Kette von Entscheidungen, die ein Schmuggelproblem in ein Staatsproblem verwandelt.

Syrien ist nicht mehr der gleiche Transitraum

Die mögliche Verlängerung der Straßen nach Syrien verdient es auch, in den politischen Kontext von 2026 gestellt zu werden.

Unter Bashar Al-Assad war syrisches Territorium ein wesentliches Bindeglied in den militärischen Beziehungen zwischen dem Iran und seinen regionalen Verbündeten. Die iranische Präsenz, die der Hisbollah und die der von Teheran unterstützten bewaffneten Gruppen war während des Bürgerkriegs erheblich gewachsen.

Der Sturz des Assad-Regimes veränderte diese Architektur.

Die neuen syrischen Behörden versuchen, die staatliche Kontrolle über Grenzen, militärische Einrichtungen und bewaffnete Gruppen wiederherzustellen. Sie haben jedoch nicht sofort die Mittel, jede Route zu kontrollieren, die für mehr als ein Jahrzehnt Krieg gebaut wurde.

Die alten Netzwerke verschwinden nicht unbedingt mit der Regierung, die sie toleriert oder unterstützt hat. Straßen, Kontakte, Lagerhallen und logistische Fähigkeiten können politische Transformationen überstehen.

Deshalb wird der Verdacht auf Transfers aus dem Irak nach Syrien weiterhin genau verfolgt, selbst in einem syrischen Umfeld, das sich grundlegend von dem der Assad-Zeit unterscheidet.

Libanon als strategisch sensiblere Destination

Libanon ist das andere mögliche Ende dieser Netzwerke.

Die Frage der Raketen- und Drohnenfähigkeiten der Hisbollah ist seit Jahren für die Konfrontation mit Israel von zentraler Bedeutung. Der militärische Wert dieser Waffen beinhaltet ihre Fähigkeit, entfernte Ziele zu erreichen und Israel erhebliche Investitionen in Aufspürung, Abfangen und Luftverteidigung aufzuerlegen.

Im Kontext von 2026 ist daher jeder Verdacht auf weitere Transfers auf libanesisches Territorium von unmittelbarer Bedeutung.

Dies bedeutet nicht, dass jede im Irak gemeldete Fracht für die Hisbollah bestimmt ist oder dass sie notwendigerweise den Libanon erreichen wird. Ein solcher Abzug wäre genau der methodische Fehler, der vermieden werden muss.

Aber aus israelischer Sicht ist die mögliche Existenz einer Kette, die den Iran mit militärischen Fähigkeiten im Libanon verbindet, ein Grund für Überwachung und möglicherweise für Maßnahmen.

Dies ist, wo die Folgen von Intelligenz oder Verdacht gehen über die gerichtliche Realität des betreffenden Netzwerks.

Ein vermuteter Transfer kann ausreichen, um einen Streik zu verursachen

In dieser Konfrontation haben Staaten nicht immer die Zeit, auf Gerichtsverfahren zu warten.

Israel hat Streiks in Syrien regelmäßig dadurch gerechtfertigt, dass es den Transfer fortschrittlicher Waffen an Gruppen, die es als Bedrohung ansieht, verhindern muss. Die Konvois, Lagerhallen, Flughäfen und Einrichtungen, die mit iranischen Netzwerken verbunden sind, sind seit Jahren Ziele.

Die Argumentation ist vorbeugend: Eine Waffe, die als gefährlich gilt, muss zerstört werden, bevor sie ihr Ziel erreicht oder einsatzbereit ist.

Diese Doktrin schafft ein besonderes regionales Risiko.

Informationen über eine mutmaßliche Übertragung können eine verstärkte Überwachung auslösen. Wenn es von einem Geheimdienst als ausreichend glaubwürdig angesehen wird, kann es zu einer Militäroperation führen. Das Land, auf dessen Territorium sich das Ziel befindet, kann dann von einer Ladung getroffen werden, von der seine Regierung manchmal behauptet, dass sie unbekannt ist.

Die Zirkulation von Raketen und Drohnen wird somit zu einem Faktor bei der gleichzeitigen Verletzung oder Anfechtung mehrerer Souveränitäten.

Washington übt auch Druck auf Bagdad aus

Die Vereinigten Staaten verfolgen den Fall aus einem anderen Blickwinkel.

Washington unterhält enge militärische Beziehungen zum irakischen Staat und versucht zu verhindern, dass sein Territorium als Plattform für Operationen von Gruppen dient, die mit dem Iran verbündet sind. Angriffe auf amerikanische Streitkräfte oder Interessen haben die irakische Regierung regelmäßig in eine heikle Lage gebracht.

Die US-Behörden fordern daher Bagdad auf, die Kontrolle über bewaffnete Gruppen und Fähigkeiten zu verstärken, die außerhalb der staatlichen Befehlskette eingesetzt werden könnten.

Dieser Druck kann jedoch innere Spannungen erzeugen.

Ein brutales Vorgehen gegen eine bewaffnete Formation mit politischer Basis, institutionellen Vertretern oder einem Status in Sicherheitsstrukturen kann eine Krise auslösen. Umgekehrt setzt die Untätigkeit die Regierung dem Vorwurf aus, ihr eigenes Territorium nicht zu kontrollieren.

Bagdad muss daher eine schwierige Gleichung lösen: das staatliche Waffenmonopol zu stärken, ohne diese Politik in eine interne Konfrontation mit einem Teil des Sicherheits- und politischen Systems zu verwandeln.

Netzwerke werden wichtiger als Grenzen

Der Fall, der Abbas Hussein Ali zugeschrieben wird, zeigt schließlich eine tiefere Entwicklung der regionalen Macht.

Lange Zeit war das sichtbarste Maß für die militärische Kraft eines Staates seine Armeen, Panzer, Flugzeuge und Basen. Diese Elemente bleiben entscheidend. Aber die Konflikte im Nahen Osten haben eine weitere Infrastruktur hinzugefügt: Netzwerke, die Waffen, Komponenten, Technologien und Spezialisten in mehreren Gebieten zirkulieren können.

Der Iran hat seit Jahrzehnten Beziehungen zu bewaffneten Organisationen in mehreren Ländern entwickelt. Politische Veränderungen in Syrien, Druck im Libanon und irakische Debatten über die Kontrolle bewaffneter Gruppen zwingen diese Netzwerke nun zur Anpassung.

Raketen und Drohnen verstärken diese Entwicklung weiter, weil sie die Fähigkeit ermöglichen, den Streik teilweise von der Anwesenheit einer konventionellen Armee zu trennen.

Ein Staat kann daher davon ausgehen, dass eine Bedrohung Hunderte von Kilometern von seiner Grenze entfernt in einem Lagerhaus oder einer Werkstatt in einem anderen Land aufgebaut wird.

Diese Wahrnehmung erklärt zum Teil die Verbreitung präventiver Doktrinen.

Souveränitätsfrage für vier Staaten

Die zentrale Frage geht damit über das angebliche Netzwerk hinaus, das von irakischen Quellen beschrieben wird.

Für den Iran ist die Fähigkeit, regionale militärische Beziehungen aufrechtzuerhalten, ein Instrument des Einflusses und der Abschreckung.

Für den Irak geht es darum, ob sein Territorium und seine Sicherheitsinstitutionen für Transfers genutzt werden können, die außerhalb der nationalen Befehlskette beschlossen werden.

Für Syrien ist das Ziel, die Kontrolle über Straßen und Netze zurückzugewinnen, die während der Kriegsjahre gebaut oder konsolidiert wurden.

Schließlich steht die Debatte für den Libanon in direktem Zusammenhang mit dem staatlichen Waffenmonopol und der Möglichkeit für eine nichtstaatliche Organisation, über strategische Fähigkeiten zu verfügen, die das gesamte Land in eine Konfrontation bringen könnten.

Deshalb müssen Informationen über Abbas Hussein Ali strikt zugeschrieben werden. Die zitierten Quellen beschreiben ihn als Anführer eines mutmaßlichen Raketen- und Drohnentransfernetzwerks. Diese Verantwortung muss durch Beweise und gegebenenfalls durch Gerichtsverfahren nachgewiesen werden.

Die regionale Bedeutung des Falles hängt nicht vom Schicksal eines einzelnen Mannes ab. Sie beschäftigt sich mit der Frage, dass sich die Regierungen von Bagdad, Damaskus und Beirut nun in unterschiedlicher Form treffen:ist ein Staat völlig souverän, wenn er seine Verwaltungsgrenzen kontrolliert, aber nicht die strategischen Waffen kontrolliert, die sie überschreiten?

Die bevorstehenden irakischen Entscheidungen über bewaffnete Gruppen, Grenzen und Befehlsketten werden zeigen, ob Bagdad diese Grundsatzfrage in eine wirksame Kontrolle der Straßen verwandeln kann, die den Iran mit dem Rest der Levante verbinden.