In Hama und Tartous geben landwirtschaftliche Beamte die Verteilung von Saatgut mit 66.000 syrischen Pfund pro Tonne bekannt. Berechtigungen und Oberflächen bestimmen den Zugang. Der subventionierte Preis deckt nicht alle Kosten, und die Sammlungsgebühr von 2026 garantiert nicht das Einkommen der nächsten Ernte.

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Die Verteilung von Weizensamen für die Saison 2026-2027 begann in den Provinzen Hama und Tartous zum angekündigten Preis von 66.000 syrischen Pfund pro Tonne. In den Erklärungen lokaler Beamter vom 15. und 16. November werden die Bedingungen für den Zugang zu dieser Unterstützung festgelegt. Sie stellen keine nationale Bilanz der Lieferungen oder eine Garantie für die Rentabilität der nächsten Ernte dar.

Nach landwirtschaftlichen Genehmigungen verteiltes Saatgut

In Hama kündigte der Direktor der Zweigstelle der General Seed Multiplication Institution, Waddah al-Hammoud, den Verkaufsstart am 15. November an. Er gibt an, dass diese auf Genehmigungen der Landwirtschaftsdirektion beruhen. Die vorgeschlagenen Sorten müssen der von der Agrarforschung erstellten Sortenkarte entsprechen. Die Wahl ist daher nicht darauf beschränkt, eine einheitliche Menge Weizen zu kaufen, unabhängig vom Land.

In Tartous beschrieb der Direktor für Landwirtschaft, Mohammad Ahmad, am 16. November ein Gerät, das die erlaubte Fläche berücksichtigt. Ihre am 17. November veröffentlichte Erklärung sieht eine von den landwirtschaftlichen Diensten bescheinigte Genehmigung vor. Für Betriebe von weniger als zehn Dunums erwähnt er einen Kauf bei Vorlage des Ausweises, der auf 250 Kilogramm begrenzt ist. Diese Klarstellung betrifft das Tartous vorgelegte Verfahren; Sie sollte nicht automatisch auf alle Provinzen ausgedehnt werden.

Der Leiter von Tartous behauptet, dass die verfügbaren Mengen ausreichend sind und dass Zusätze aus anderen Zweigen kommen können. Sie platziert den Absatz im Vorjahr auf rund 500 Tonnen und geht in diesem Jahr von einem vergleichbaren Niveau aus. Eine Prognose ist jedoch keine bereits verteilte Menge. Auch die Bewertung der Lagerbestände führt nicht zu einer unabhängigen Kontrolle der einzelnen Verkaufsstellen.

Was der subventionierte Preis finanziert

Der 66.000-Pfund-Tarif folgt der Entscheidung des Landwirtschaftsministers Bassel al-Soueidan, die am 8. November bekannt gegeben wurde. Der Fonds zur Förderung der landwirtschaftlichen Produktion muss die Differenz zwischen den Saatgutkosten und dem den Landwirten in Rechnung gestellten Preis decken. In der gemeldeten Entscheidung wird diese Differenz pro Tonne oder der Gesamtbetrag nicht angegeben.

Der Mechanismus beinhaltet daher einen Input. Es handelt sich nicht um eine Zahlung zur Deckung aller Ausgaben eines Betriebs. Um den verbleibenden finanziellen Aufwand zu bewerten, müssen wir die anderen Elemente des Agrarzyklus hinzufügen: Bodenaufbereitung, Düngung, Energie, Bewässerung bei Bedarf und dann Ernte und Transport. Vertriebsanzeigen übernehmen kein Eigentum.

Vergleichen Sie Saatgut nicht nur mit dem Sammelpreis

Ein weiterer offizieller Benchmark ist Ernte 2026, nicht aktuelle Sämlinge. Am 16. Mai hatte das Ministerium für Wirtschaft und Industrie den Kaufpreis von Hartweizen erster Qualität in Säcken auf 46.000 neue syrische Pfund pro Tonne festgesetzt. Diese genaue Definition des Produkts verbietet es, es zu einem universellen Tarif für alle Weizen zu machen.

Präsidentialerlass Nr. 120 vom 21. Mai fügte einen Bonus von 9.000 neuen Pfund pro Tonne hinzu, die der Landwirt an das Syrian Grain Institute geliefert hat. Für das Produkt, das den angegebenen Basistarif erfüllt, erreicht der Zusatz somit £ 55.000. Das Dekret verweist die Vollstreckungsverfahren auf eine Entscheidung des Wirtschaftsministers.

Eine ausgesäte Tonne und eine geerntete Tonne nehmen nicht den gleichen Platz in einem landwirtschaftlichen Konto ein: Der Ertrag und die Menge des benötigten Saatguts verändern das Ergebnis. Die November-Ankündigungen sprechen von syrischen Büchern, während die Mai-Texte « neue Bücher » angeben. Ohne weitere geldpolitische Präzisierung in der konsultierten Saatgutentscheidung wird hier kein prozentualer Unterschied zwischen den beiden Skalen beibehalten.

Schließlich garantiert der Kaufpreis der Ernte 2026 nicht den Preis des Getreides, das nach der Pflanzung in 2026-2027 produziert wird. Die angekündigten Distributionen bieten jetzt Informationen zum Saatgutzugang. Sie reichen nicht aus, um die künftigen Einnahmen der Betreiber zu ermitteln.

Bild von Weizen, ohne etablierten syrischen Standort. Undokumentiertes Drehdatum; Archiv veröffentlicht im März 2022. Rehan Verma / Pexels, Libnanews Fonds.

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