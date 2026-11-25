Das Dawlati-Fenster bietet Informationen über den Prozess und ermöglicht es, einige online abzuschließen. Die 2030-Staatsreform verspricht, diese Dienstleistungen zu erweitern, aber ihr wichtigster digitaler Kredit bleibt vor dem Parlament.

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Der Minister für Verwaltungsreform, Fadi Makki, stellte Präsident Joseph Aoun am Dienstag, den 24. November, seinen Regierungsplan 2030 vor. Für den Nutzer ist bereits die erste sichtbare Maßnahme im Einsatz: das Dawlati-Portal. Aber ein auf der Website aufgeführtes Verfahren ist nicht unbedingt ein Verfahren, das online abgeschlossen werden kann.

Drei Arten von Verfahren hinter der gleichen Adresse

Im Juli gestartet, erfüllt Dawlati drei verschiedene Funktionen. Für bestimmte Verfahren kann der Nutzer seinen Antrag stellen, den Fortschritt überwachen und, wenn geplant, die Online-Gebühr bezahlen. Für andere bezieht sich das Portal auf die zuständige Verwaltungsseite. Schließlich, wenn das Verfahren auf dem Papier bleibt, dient es als Leitfaden: Es zeigt die zu sammelnden Dokumente, die Gebühren und den zu adressierenden Service an.

Das Ministerium hatte zwölf digitale Startdienste angekündigt, die von den Ministerien für Landwirtschaft und Tourismus, der Investment Development Authority und dem Southern Council angeboten wurden. Das Inventar bietet Informationen über mehr als 2.700 öffentliche Dienste, nach der Abteilung. Diese Zahlen sind nicht gleich. Am 24. November kündigte Fadi Makki die Hinzufügung von Diensten bis Ende des Jahres an, ohne sie zu diesem Zeitpunkt aufzulisten.

Eine Charta und Zeitpläne zum Messen

Der Plan sieht eine der ersten Maßnahmen, die bis Ende 2027 erwartet werden, eine Bürgercharta und einen jährlichen Indikator für das Vertrauen und die Zufriedenheit mit öffentlichen Dienstleistungen vor. Es umfasst auch interne Kontroll- und digitale Transformationsfunktionen in Abteilungen. Die Reformen von 2028 und 2029 müssen noch diskutiert werden; die komplexesten werden auf 2030 verschoben.

Für Benutzer wird der Fortschritt an der Anzahl der Fälle gemessen, die tatsächlich ohne Verschiebung abgeschlossen werden können, aber auch an der Zeit vor der Entscheidung und der Anzahl der Anfragen, die unbeantwortet bleiben. Die Veröffentlichung der Liste der notwendigen Teile reduziert bereits das Risiko einer unnötigen Rückgabe. Das Einreichen der Datei behandelt jedoch nicht das Problem der Verarbeitung, wenn der empfangende Dienst weiterhin auf Papier arbeitet.

Digitalkredit bleibt vor dem Parlament

Der Minister gab an, dass der 150-Millionen-Dollar-Darlehensvertrag mit der Weltbank im August unterzeichnet worden sei und dass ihr Lenkungsausschuss im Oktober eingerichtet worden sei. Das Protokoll der Parlamentssitzung vom 12. November bestätigt, dass der Entwurf zur Genehmigung des Abkommens an den Ausschuss zurücküberwiesen wurde. Die Unterzeichnung und Einsetzung des Ausschusses ist daher weder eine Zustimmung des Parlaments noch eine Auszahlung. Die Abteilung muss auch zusätzliche Finanzierung für die Nicht-Kreditkomponenten des Plans suchen.

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