Im zweiten Quartal 2026 machten konventionelle Aufgliederungen laut Unédic 19 Prozent der Arbeitslosenversicherung und 24 Prozent der Entschädigungsausgaben aus.

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Unedic verzeichnete im zweiten Quartal 2026 381.300 Einträge in die Arbeitslosenversicherung, ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Herkömmliche Aufgliederungen machen 19 Prozent dieser Zuflüsse und 24 Prozent der im Laufe des Quartals gezahlten Entschädigungskosten aus. Diese am 24. November veröffentlichten Zahlen beschreiben zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen: diejenigen, die ein Recht eröffnen oder wieder aufnehmen, und diejenigen, die eine Zulage erhalten, manchmal in Bezug auf ein Recht, das lange vor April eröffnet wurde.

Der CSD bleibt das erste Gateway

CDD-Zwecke machen 26% der Einträge aus, gefolgt von persönlichen Entlassungen (24%), vertraglichen Aufgliederungen (19%), vorübergehenden Zuweisungszwecken (11%) und wirtschaftlichen Entlassungen (10%). Der Zweck des Zentralverwahrers besteht darin, bei den Zahlungen weniger zu wiegen als bei den Einträgen. Unédic erklärt, dass die betroffenen Personen in der Regel für weniger Zeit entschädigt werden und häufiger Zulagen und Einkünfte aus Tätigkeiten ansammeln.

Die Entschädigungsausgaben beliefen sich im Laufe des Quartals auf 8,9 Mrd. EUR, ohne andere Ausgaben der Regelung, wie ihren Beitrag zum Haushalt von France Travail. Persönliche Entlassungen machen 25 Prozent dieser Kosten aus, nur angesichts konventioneller Pannen. Der Vergleich der 19%-Einträge mit den 24%-Zahlungen ermöglicht es nicht, die durchschnittlichen Kosten einer Pause zu berechnen: Die Zahlungen entsprechen nicht den einzigen neuen Gebühren des Quartals.

Sechzehn Monate Dienst, nicht sechzehn Monate Zahlung

Personen, die im zweiten Quartal in das System eintraten, hatten durchschnittlich 492 Tage potenzielle Ansprüche oder etwa 16 Monate für einen durchschnittlichen Tagesgeld von 44 Euro brutto bei der Eröffnung. Weder die Dauer noch der theoretische Betrag beschreiben, was jeder tatsächlich berührt. Unédic erinnert daran, dass seine Arbeit an der Verwendung von Zöllen zu einem durchschnittlichen Verbrauch von 60% führt, ohne dass dieser Satz es erlaubt, zu schließen, wie viele Tage die Teilnehmer dieses Quartals schließlich entschädigt werden.

Die Bilanz von April bis Juni geht dem Inkrafttreten der neuen Laufzeitregeln am 1. September nach einem individuellen Vertragsbruch voraus. Unedic erwartet einen Rückgang der mit der Maßnahme verbundenen Ausgaben. Die Zahlen des zweiten Quartals messen den Effekt noch nicht.

Cover: Fotoarchiv in Epernay, Ksiamon, gerahmt und gekleidet von Libnanews. Visual unter Lizenz angepasstCC BY-SA 4.0, nachoriginalfoto.

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